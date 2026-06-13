اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
در دقایق اخیر، گزارشهای متعددی از بروز اختلال گسترده در خدمات بانکی غیرحضوری سه بانک بزرگ کشور منتشر شده؛ مسئلهای که موجب نگرانی شماری از شهروندان و مشتریان این بانکها شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانکهای ملی، صادرات و تجارت بانکهایی هستند که در یکی دو ساعت اخیر با اختلال در خدمات غیرحضوری خود مواجه شدهاند. این اختلالها عمدتاً در خدماتی نظیر کارتبهکارت از طریق دستگاههای خودپرداز، همراهبانک، اینترنتبانک و برخی دیگر از سرویسهای الکترونیکی بانکی مشاهده شده و دسترسی کاربران به این خدمات را با مشکل روبهرو کرده است.
پیگیریها از یک مقام بانکی آگاه نشان میدهد احتمال وقوع حمله سایبری به زیرساختهای این سه بانک جدی است. به گفته این منبع مطلع، بررسیهای فنی همچنان ادامه دارد، اما شواهد اولیه احتمال هدف قرار گرفتن سامانههای بانکی را تقویت کرده است. این مقام آگاه همچنین هشدار داده که در صورت گستردهتر شدن دامنه حملات، ممکن است برای جلوگیری از سرایت اختلال و حفظ امنیت شبکه بانکی، بخشی از خدمات غیرحضوری در سایر بانکها نیز بهصورت موقت محدود یا متوقف شود.
در کنار این اختلالها، مشاهدات میدانی نیز از بروز مشکلاتی در برخی جایگاههای عرضه سوخت حکایت دارد. بر این اساس، تعدادی از شهروندانی که برای پرداخت هزینه سوخت از کارتهای بانکی متعلق به بانکهای ملی، صادرات و تجارت استفاده کردهاند، با اختلال در فرآیند پرداخت و تسویه مواجه شدهاند و ناچار به استفاده از کارتهای بانکی دیگر شدهاند.
با این حال، پیگیریهای انجامشده نشان میدهد که موضوع در حال بررسی فوری از سوی نهادهای مسئول و تیمهای فنی بانکهاست و اقدامات لازم برای رفع اختلال در جریان قرار دارد. همچنین بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون نشانهای از آسیب به اطلاعات بانکی و دادههای مالی مردم گزارش نشده و در این زمینه جای نگرانی جدی وجود ندارد.
با توجه به حساسیت موضوع، انتظار میرود بانکهای مربوطه و مراجع رسمی در اسرع وقت با اطلاعرسانی شفاف، ابعاد این اختلال را برای افکار عمومی روشن کرده و زمان بازگشت کامل خدمات را اعلام کنند.
کسی که نیاز داره باید حرکتی بزنه
مثل خیلی از کشورها برین به بانک حضوری مراجعه کنین.
دنیای کامپیوتر دنیای بزرگیه و دست روی دست بسیار
اما خدماتش تهش اینه!
واقعا الکترو دیزل
البته یه جورایی توهین به دیزل هم هست
من رفتم
خدمات حضوری هم ندارن
یعنی هیچ خدماتی نمیتونن بدن