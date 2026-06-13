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اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟

اختلال گسترده در خدمات غیرحضوری سه بانک بزرگ کشور، از دقایقی پیش دسترسی مشتریان به کارت‌به‌کارت، همراه‌بانک و اینترنت‌بانک را با مشکل مواجه کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله سایبری را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۲
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175037 بازدید
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۱۵۹

اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟

 

در دقایق اخیر، گزارش‌های متعددی از بروز اختلال گسترده در خدمات بانکی غیرحضوری سه بانک بزرگ کشور منتشر شده؛ مسئله‌ای که موجب نگرانی شماری از شهروندان و مشتریان این بانک‌ها شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بانک‌های ملی، صادرات و تجارت بانک‌هایی هستند که در یکی دو ساعت اخیر با اختلال در خدمات غیرحضوری خود مواجه شده‌اند. این اختلال‌ها عمدتاً در خدماتی نظیر کارت‌به‌کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و برخی دیگر از سرویس‌های الکترونیکی بانکی مشاهده شده و دسترسی کاربران به این خدمات را با مشکل روبه‌رو کرده است.

پیگیری‌ها از یک مقام بانکی آگاه نشان می‌دهد احتمال وقوع حمله سایبری به زیرساخت‌های این سه بانک جدی است. به گفته این منبع مطلع، بررسی‌های فنی همچنان ادامه دارد، اما شواهد اولیه احتمال هدف قرار گرفتن سامانه‌های بانکی را تقویت کرده است. این مقام آگاه همچنین هشدار داده که در صورت گسترده‌تر شدن دامنه حملات، ممکن است برای جلوگیری از سرایت اختلال و حفظ امنیت شبکه بانکی، بخشی از خدمات غیرحضوری در سایر بانک‌ها نیز به‌صورت موقت محدود یا متوقف شود.

در کنار این اختلال‌ها، مشاهدات میدانی نیز از بروز مشکلاتی در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت حکایت دارد. بر این اساس، تعدادی از شهروندانی که برای پرداخت هزینه سوخت از کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و تجارت استفاده کرده‌اند، با اختلال در فرآیند پرداخت و تسویه مواجه شده‌اند و ناچار به استفاده از کارت‌های بانکی دیگر شده‌اند.

اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟

با این حال، پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که موضوع در حال بررسی فوری از سوی نهادهای مسئول و تیم‌های فنی بانک‌هاست و اقدامات لازم برای رفع اختلال در جریان قرار دارد. همچنین بر اساس اطلاعات اولیه، تاکنون نشانه‌ای از آسیب به اطلاعات بانکی و داده‌های مالی مردم گزارش نشده و در این زمینه جای نگرانی جدی وجود ندارد.

با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود بانک‌های مربوطه و مراجع رسمی در اسرع وقت با اطلاع‌رسانی شفاف، ابعاد این اختلال را برای افکار عمومی روشن کرده و زمان بازگشت کامل خدمات را اعلام کنند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
72
444
پاسخ
وقتی مهندسان خبره کامپیوتر نمیتونین نگه دارین مهاجرت میکنن اینجوری میشه
پاسخ ها
مریم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
میخواستن نرن خب. فکر کردن اونطرف براشون خوبه ولی خوب نیست. آدم باید به خاک و وطن خودش خدمت کنه
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تو چرا ماندی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شما از کجا فهمیدی خوب نیست؟ اگه خوب نبود بر میگشتن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
برای اونا که قطعا خوبه
کسی که نیاز داره باید حرکتی بزنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اگه مهندس خبره نداریم پس از این امکانات استفاده نکنین.
مثل خیلی از کشورها برین به بانک حضوری مراجعه کنین.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دفعه قبلی که بانک سپه هک شد میدونی چی بود؟؟؟
خودمم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
الکی جو ندین ،این کشور در حال جنگه و این جور اتفاقا طبیعیه، ،ان شاالله که بزودی درست میشه
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آدم باید جایی باشه که بهش نیاز دارن چه داخل خونه اش چه جایی دیگر.هرجایی که ارزش کارشو بفهمند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خوب باشه یا نباشه دکتر تشخیص میده
قلی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چرت نگوووو پنتاگون و موساد هک میشنو اطلاعاتشون رو حنظله میذاره رو سایت اونوقت تو حرف از مهندس خبره کامپیوتر میزنی؟!
دنیای کامپیوتر دنیای بزرگیه و دست روی دست بسیار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
نتیجه بها ندادن به جوانان تحصیل کرده همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
33
342
پاسخ
بابت کوچکترین کارها پول میگیرند
اما خدماتش تهش اینه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
متوجه هستی که آمریکا به ما حمله کرده؟ الان وسط جنگ هستیم!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
والا ما همیشه با بانک ملی کار میکنیم امروز نتونستیم نون بگیریم الان باید چیکار بکنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چقدر پرو هستین چرا بهشون جایگاهی که لیاقتشونه نمیدین که بمونن یا باید جای اقازاده ها باشه مدیریتها
احمدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
هرجای دنیابهترازاین هستش،اگربدبودبالاخره مطمعن باش ازاین همه نابغه که رفتن حداقل یک نفرمیامد...
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
دقیقا واگر واقعا کشورهای دیگه خوب نبودن مردم ایران اینهمه هزینه نمیکردن اینقعدر تلاش نمیکردن برن کشورغریب ازخانواده عزیزان دورباشن الان بااین شرایط ۹۰درصد مردم ایران حاضرند ازایران برن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
124
پاسخ
بانک شهر هم مشکل داره ظاهرا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شهر بدترین بانک ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
15
187
پاسخ
زود درستش کنید دیگه چیکار میکنید پس
پاسخ ها
Zh
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
واس همین رفتی اونجا حساب باز کردی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
21
217
پاسخ
زندگیمون رفته رو هوا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باید گرسنگی تحمل کننیم بانک قطع میکنن زجرمیدن مارادیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
18
178
پاسخ
دولت الکترودیزل هم بهتر از اینه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خیلی قشنگ گفتی

واقعا الکترو دیزل

البته یه جورایی توهین به دیزل هم هست
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
131
پاسخ
به پنجاه نفر مجبور شدم قرضی بدم، کلی عقب افتادم، یک قطعی چقدر روی کسب و کار تاثیر داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
عباس آقا مجبور شدی چی قرضی بدی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ما هم امروز برای یک شانه تخم مرغ خرید نقدی کردیم حالا خوبه یکم پول نقد داشتیم اکثرا پول نقد ندارنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
142
78
پاسخ
اینست نتیجه مذاکره و توافق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خوبه نگفتی رای به پزشکیان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس 14:30 نه نه رای پزشکیان فوق العاده عالیه و باعث رفاه مردم شده بجون شما . بفرما برو رستوران یک پرس چلوکباب 5 میلیون ( 20 برابر شده زمان ایشون ) پرداخت کن از رایت تامیتونی لذت ببر
ناشناس ۱۵:۲۱
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
!! اگر پزشکیان نبود اب و برق و بنزین نداشتی تو الان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس ۱۵:۲۱ اگر صد بار دیگه پزشکیان کادید بشه من باز بهش رای میدم چون حداقل انقدرجراُت داشت که بگه هیچ اختیاری ندارم
ایوب واحدی زیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس ۱۵:۲۱ اگر پزشکیان صدبار دیگه رئیس جمهوری کاندید بشه باز بهش رای میدم چون انقدر مردونگی و جرائت داشت که بگه هیچی دست من نیست من اختیار هیچی ندارم یعنی عملا رئیس جمهور . . .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس 15:21 اگه پزشکیان نبود جنگ میشد! یه بار 12 روزه یه بار هم 40 روزه! واقعا خوب شد که کسی دیگه ای نشد! تازه ممکن بود قیمت ها هم سر به فلک بکشه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تو مغزت چی هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
24
163
پاسخ
بهانه برای قطع مجدد اینترنت. زیرساخت و امنیت شبکه رو که نه بلدن درست کنن نه میخوان چون برای مدیرا دردسر داره پس بهترین و راحت ترین راه یعنی قطع کردن اینترنت مردم رو عملی میکنن
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مگه در زمان قطع بودن اینترنت به بانک سپه حمله نشد؟ ربطی به وصل بودن اینترنت نداره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
با نرم افزار قفل شکسته مجانی امنیت شبکه بهتر از این نمیشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
زود درستش کنین چیکار میکنین این دفعه سومه میرم دم مغازه
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چرت نگو ، اینترنت رو قطع نمیکنن، الکی شایعه نکن خائن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
104
پاسخ
از صبح هرجا رفتم کارت بکشم نشد ! الان یک لیست شماره کارت از مغازه های مختلف با مبلغ دارم که به هیچ روشی کارت به کارت هم نمیشه کرد !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
برو بانک:)
ایوب واحدی زیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
باز خدا اموات اونایی که با یه شماره کارت کارتو راه انداختن بیامرزه واقعا مرد بودن
Zh
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چشم همین الان
کارمند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بانک نرو
من رفتم
خدمات حضوری هم ندارن
یعنی هیچ خدماتی نمیتونن بدن
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