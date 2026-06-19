واکنش بانک مرکزی به یک شایعه در پی اختلال ۴ بانک
به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی ، در پی اختلالات بهوجودآمده در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به اطلاع هموطنان میرساند همانگونه که پیشتر در اطلاعیه شورای هماهنگی بانکها اعلام شد این اختلال در اثر حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی این بانکها ایجاد شده و پس از تلاشهای کارشناسان فنی، خدمات پایه مبتنی بر کارت در این بانکها، مجددا و با استفاده از روشهای جایگزین در اختیار مشتریان قرار گرفته است.
بانک مرکزی اعلام کرد: هیچگونه آسیبی به اطلاعات مشتریان نزد این بانکها وارد نشده، تمام اطلاعات در دسترس بوده و هیچگونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات بهوجود نیامده است. در این خصوص تاکید میشود سامانههای حاکمیتی ازقبیل شتاب و شاپرک با ظرفیت کامل در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباطی با این اختلالات ندارند.
گفتنی است با هدف رفع نیاز مشتریان بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تصمیماتی درخصوص افزایش سقف تراکنشهای قابل انجام در این بانکها از قبیل انتقال وجه کارتی، پایا و خرید اینترنتی اعمال شده است.
همچنین درخصوص شایعات رسانهای با موضوع ایجاد اختلال در سامانههای بانکها برای کنترل بازار ارز و طلا به اطلاع هموطنان میرساند این موضوع کذب محض بوده و زاییده توهمات ذهنی برخی افراد است.
در پایان ضمن عذرخواهی از هموطنان عزیز تاکید میشود تیمهای فنی به صورت شبانهروزی در تلاش برای برقراری کامل خدمات این بانکها هستند اما با توجه به ابعاد مختلف این حمله سایبری، رفع اختلالات، زمانبر بوده و رفع کامل آن نیازمند صبر و شکیبایی هموطنان عزیز میباشد.