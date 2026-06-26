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روح از بی ام وه جدا شده

ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست

بعد از سال‌ها طراحی‌هایی که گاهی بیشتر شبیه آزمایشگاه هندسه بودند تا خودرو، ب‌ام‌و با i۳ جدید برگشته تا یادآوری کند هنوز بلد است ماشین خوش‌قیافه بسازد؛ و خوشبختانه این بار لازم نیست قبل از نگاه کردن به خودرو چند دقیقه خودت را از نظر روحی آماده کنی.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴۵
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5583 بازدید
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به گزارش تابناک؛ چند سال اخیر برای طرفداران ب‌ام‌و دوران عجیبی بود. برندی که زمانی یکی از زیباترین سدان‌های دنیا را می‌ساخت، ناگهان وارد فازی شد که انگار هر طراح قبل از شروع کار باید با گریل جلو مسابقه بزرگ‌تر کردن برگزار می‌کرد. بعضی مدل‌ها آنقدر عجیب بودند که حتی طرفداران دوآتشه ب‌ام‌و هم هنگام دیدنشان چند ثانیه سکوت می‌کردند و به نقطه‌ای نامعلوم خیره می‌شدند و مانند فرورتیش رضوانیه  زیر لب می گفتند : " از زمانی که نوریانی ها با بی ام وه کار نمی کنند روح از بی ام وه جدا شده " .
 
 
ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست
اما حالا i۳ جدید از راه رسیده و به نظر می‌رسد در مونیخ بالاخره کسی کلید اتاق طراحی را از دست افراد خطرناک گرفته است.
این خودرو در واقع نسخه تمام برقی سری ۳ آینده ب‌ام‌و محسوب می‌شود؛ خودرویی که خود آلمانی‌ها آن را یکی از مهم‌ترین محصولات چند دهه اخیرشان می‌دانند. نه فقط به خاطر اینکه برقی است، بلکه، چون قرار است مسیر آینده بیش از ۴۰ محصول جدید ب‌ام‌و را مشخص کند؛ و راستش را بخواهی، دلیل این اهمیت کاملا مشخص است.
سری ۳ برای ب‌ام‌و فقط یک خودرو نیست؛ ستون فقرات برند است. ماشینی که دهه‌ها تعریف سدان اسپرت خانوادگی را شکل داده و میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا با آن خاطره دارند. حالا برای نخستین بار قرار است این نماد قدیمی وارد عصر تمام برقی شود.
 
 
ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست
ظاهر خودرو، اما مهم‌ترین بخش داستان است.
برخلاف نسل قبلی i۳ که بیشتر شبیه وسیله نقلیه‌ای از سال ۲۰۵۰ بود که اشتباهی به سال ۲۰۱۳ سفر کرده، نسل جدید کاملا بالغ و متعادل به نظر می‌رسد. کاپوت کشیده، گلگیر‌های عضلانی، تناسبات کلاسیک دیفرانسیل عقب و آن فرم معروف دماغه کوسه‌ای ب‌ام‌و باعث شده خودرو هم مدرن باشد و هم آشنا.
البته هنوز هم بعضی‌ها درباره طراحی آن اختلاف نظر دارند. مخصوصا بخش عقب خودرو که در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های تخصصی واکنش‌های متفاوتی دریافت کرده است. عده‌ای آن را آینده‌نگر می‌دانند و عده‌ای معتقدند کمی بیش از حد تحت تاثیر طراحی آسیای شرقی قرار گرفته است.
اما در مجموع یک نکته کاملا روشن است؛ این خودرو بسیار خوش‌چهره‌تر از بسیاری از ب‌ام‌وهای چند سال اخیر است.
 
ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست
 
اما زیر این ظاهر مدرن، مهم‌ترین بخش ماجرا پنهان شده است.
اینجا دیگر خبری از صفحه کیلومتر سنتی نیست. کل داشبورد تبدیل شده به یک محیط دیجیتالی عظیم که از یک نمایشگر ۱۷.۹ اینچی مرکزی، هدآپ دیسپلی سه‌بعدی و سیستم «دید پانورامیک» تشکیل شده که اطلاعات را در سراسر بخش پایینی شیشه جلو نمایش می‌دهد. انگار مهندسان ب‌ام‌و موقع طراحی کابین بین خودرو و جنگنده اف-۳۵ مردد مانده بودند.
i۳ جدید روی پلتفرم کاملا تازه Neue Klasse ساخته شده؛ معماری‌ای که قرار است قلب نسل آینده محصولات ب‌ام‌و باشد. سیستم الکتریکی ۸۰۰ ولتی، موتور‌های جدید با راندمان بالاتر و نسل تازه باتری‌ها باعث شده این خودرو اعدادی ارائه کند که چند سال قبل بیشتر شبیه خیال‌پردازی بودند تا مشخصات فنی.
نسخه i۳، ۵۰ xDrive از دو موتور برقی استفاده می‌کند که مجموعا حدود ۴۶۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کنند. شتاب صفر تا صد آن کمتر از پنج ثانیه اعلام شده و مهم‌تر از همه، شعاع حرکتی آن به حدود ۵۶۰ تا ۵۶۳ مایل می‌رسد؛ یعنی چیزی نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر. عددی که حتی بسیاری از خودرو‌های بنزینی هم به سختی به آن نزدیک می‌شوند.
برای درک بهتر ماجرا، تصور کن صبح از تهران حرکت کنی و تا نزدیکی مرز ترکیه برسی، بدون اینکه برای شارژ کردن توقف کنی. تا همین چند سال قبل چنین چیزی درباره خودرو‌های برقی بیشتر شبیه شوخی بود.
 
 
ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست
 
 اما نکته جذاب‌تر، سرعت شارژ است اما شاید مهم‌ترین نکته درباره i۳ جدید اصلا موتور یا باتری نباشد.
ب‌ام‌و می‌گوید با شارژر‌های ۴۰۰ کیلوواتی می‌توان در حدود ۱۰ دقیقه نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر شعاع حرکتی به باتری اضافه کرد. البته پیدا کردن چنین شارژری در بعضی نقاط دنیا هنوز از پیدا کردن پارکینگ خالی سخت‌تر است، اما خود فناوری واقعا چشمگیر به نظر می‌رسد.
در بخش فنی، ب‌ام‌و از چیزی به نام «قلب شادی» استفاده می‌کند؛ یک رایانه مرکزی که فرمان، ترمز، بازیابی انرژی، تعلیق و بسیاری از سامانه‌های خودرو را مدیریت می‌کند. اسمش شاید شبیه عنوان یک فیلم عاشقانه باشد، اما وظیفه‌اش این است که خودرو همچنان مثل یک ب‌ام‌و واقعی رانندگی کند، نه مثل یک یخچال هوشمند چهارچرخ؛ و این دقیقا همان چالش اصلی ب‌ام‌و است.
ساختن یک خودروی برقی سریع کار سختی نیست. تسلا، لوسید، هیوندای و ده‌ها شرکت دیگر ثابت کرده‌اند که موتور‌های برقی می‌توانند موشک بسازند. اما ساختن خودرویی که هنوز حس ب‌ام‌و داشته باشد، داستان دیگری است.
برای همین مهندسان آلمانی بار‌ها تاکید کرده‌اند که i۳ باید همان حس رانندگی معروف سری ۳ را حفظ کند؛ همان ترکیب تعادل، دقت فرمان و ارتباط راننده با خودرو که دهه‌ها دلیل محبوبیت این خانواده بوده است.
 
ب‌ام‌و i۳ جدید؛ وقتی مهندسان آلمانی بالاخره فهمیدند زشت بودن یک استراتژی فروش نیست
 
این خودرو اعتراف غیرمستقیم ب‌ام‌و به یک واقعیت مهم است؛ اینکه طراحی هنوز اهمیت دارد.
مردم فقط عدد نمی‌خرند. فقط باتری بزرگ‌تر نمی‌خرند. فقط صفحه نمایش بزرگ‌تر نمی‌خرند. آنها ماشینی می‌خواهند که وقتی در پارکینگ به سمتش راه می‌روند، لبخند بزنند؛ و بعد از چند سال تصمیمات طراحی عجیب و غریب، به نظر می‌رسد ب‌ام‌و بالاخره دوباره این موضوع را به یاد آورده است.
i۳ جدید شاید مهم‌ترین خودروی برقی تاریخ ب‌ام‌و نباشد،اما احتمالا اولین خودروی برقی این شرکت است که هم مهندسان را خوشحال می‌کند، هم سهامداران را، هم طرفداران قدیمی را و مهم‌تر از همه، باعث نمی‌شود مردم هنگام دیدنش بپرسند: «ببخشید، طراحش دقیقا از چی الهام گرفته بود؟»
 
 
 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
3
9
پاسخ
الآن این مثلا قشنگه؟! پشتش که فااااجعست!
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
7
پاسخ
یه زمان بی ام و و بنز ماشین درست میکردن که عکسشو میشد بعنوان پوستر استفاده کرد اینا چیه آخه؟
مهاجرا آلمان رو ب نابودی کشوندن اون از تیم ملیش اینم از صنعتش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
5
پاسخ
افتضاح انگار دارم بچه ۴ ساله ماشین طراحی کرده
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