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پیش‌بینی افزایش دما در تهران به ۳۹ درجه سانتیگراد

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد دوشنبه آینده دما در تهران به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۱۱
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پیش‌بینی افزایش دما در تهران به ۳۹ درجه سانتیگراد

به گزارش تابناک؛ بر اساس الگو‌های هواشناسی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، دمای هوا در تهران طی دوشنبه آینده به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

 

امروز حداکثر دمای پایتخت ۳۵ درجه سانتیگراد و برای روز‌های شنبه و یکشنبه آینده به ترتیب به ۳۷ و ۳۸ درجه خواهد رسید.

 

در استان قم نیز دما طی دوشنبه آینده به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر افزایش می‌یابد.

 

دمای حال حاضر در شهر‌های تبریز، اردبیل، ارومیه، سنندج و کرمانشاه به ترتیب ۳۱ درجه، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد است.

 

دمای کنونی در شهر‌های ساحلی رشت، ساری و گرگان نیز به ترتیب ۳۱، ۳۱ و ۳۲ درجه است. در بندرعباس دما ۳۸ درجه بالای صفر است.

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