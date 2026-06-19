بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد دوشنبه آینده دما در تهران به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

به گزارش تابناک؛ بر اساس الگو‌های هواشناسی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، دمای هوا در تهران طی دوشنبه آینده به ۳۹ درجه بالای صفر افزایش می‌یابد.

امروز حداکثر دمای پایتخت ۳۵ درجه سانتیگراد و برای روز‌های شنبه و یکشنبه آینده به ترتیب به ۳۷ و ۳۸ درجه خواهد رسید.

در استان قم نیز دما طی دوشنبه آینده به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر افزایش می‌یابد.

دمای حال حاضر در شهر‌های تبریز، اردبیل، ارومیه، سنندج و کرمانشاه به ترتیب ۳۱ درجه، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد است.

دمای کنونی در شهر‌های ساحلی رشت، ساری و گرگان نیز به ترتیب ۳۱، ۳۱ و ۳۲ درجه است. در بندرعباس دما ۳۸ درجه بالای صفر است.