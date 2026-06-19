پنتاگون به نمایندگان کنگره اعلام کرده است که برای پوشش هزینه‌های جنگ با ایران و همچنین برخی مخارج غیرنظامی، به حدود ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز دارد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «استیون فاینبرگ»، معاون وزیر جنگ آمریکا، در تماس‌های تلفنی با نمایندگان کنگره در هفته جاری اعلام کرده است که پنتاگون برای تامین هزینه‌های ناشی از جنگ با ایران و همچنین پرداخت برخی هزینه‌های دیگر، به ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز دارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، بسته بودجه تکمیلی دولت آمریکا تنها به هزینه‌های نظامی محدود نخواهد بود و مواردی مانند حمایت از بخش کشاورزی و کمک‌های مرتبط با بلایای طبیعی را نیز در بر خواهد گرفت.

این درخواست ممکن است در روز‌های آینده به کنگره ارسال شود.

طبق برآوردی که یک مقام پنتاگون در ماه آوریل ارائه کرده بود، جنگ با ایران تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.

این نخستین برآورد رسمی از هزینه‌های این جنگ محسوب می‌شد.

با این حال، هزینه نهایی درگیری همچنان موضوعی بحث‌برانگیز در کنگره است.

پیش‌تر درخواست اولیه‌ای برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی با مخالفت شدید شماری از قانون‌گذاران مواجه شده بود.

«راسل ووت»، مدیر دفتر بودجه کاخ سفید، نیز در جلسه‌ای در کمیته بودجه مجلس نمایندگان در ماه آوریل گفته بود که برآورد دقیقی از هزینه‌های جنگ در اختیار ندارد.

وی در همان جلسه از درخواست «دونالد ترامپ» برای اختصاص بودجه نظامی سالانه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاع کرده بود.

به گفته رویترز، بودجه پیشنهادی جدید بازتاب‌دهنده اولویت‌های جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره است؛ انتخاباتی که در آن این حزب تلاش می‌کند کنترل کنگره را حفظ کند.

این در حالی است که نگرانی مردم آمریکا درباره افزایش هزینه‌های زندگی، رشد قیمت انرژی و بار مالی جنگ با ایران رو به افزایش است.