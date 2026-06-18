آنجلینا جولی در آستانه اکران فیلم جدیدش «کوچور»، از بازگشت روحیه مبارزه‌جویانه خود پس از سال‌ها چالش شخصی و خانوادگی سخن گفته است. این بازیگر و کارگردان برنده اسکار می‌گوید حمایت فرزندانش به او کمک کرده تا بار دیگر به زندگی حرفه‌ای و شخصی خود با انرژی بیشتری بازگردد.

آنجلینا جولی در فیلم جدید «کوچور» نقش مکسین، یک کارگردان فیلم‌های ترسناک کم‌هزینه را بازی می‌کند که در میانه طلاق و مسئولیت‌های مادری، با تشخیص سرطان سینه روبه‌رو می‌شود. آلیس وینوکور، نویسنده و کارگردان فیلم، می‌گوید از همان ابتدا این نقش را با در نظر گرفتن جولی نوشته بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین: وینوکور درباره انتخاب جولی برای این نقش توضیح داد: «به کسی نیاز داشتم که ارتباطی عمیق با داستان داشته باشد. آنجلینا در بسیاری از جنبه‌ها به این شخصیت شباهت دارد. او نیز کارگردان است و تجربه‌های دشواری را در زندگی پشت سر گذاشته است. به همین دلیل احساس کردم این نقش برای او مناسب است.»

فیلم «کوتور» در برخی جنبه‌ها با زندگی واقعی جولی همپوشانی دارد. اگرچه او هرگز به سرطان مبتلا نشده، اما سال‌ها پیش به دلیل داشتن ژن پروتئین ۱ مستعدکننده به سرطان پستان که احتمال ابتلا به سرطان سینه و تخمدان را به شدت افزایش می‌دهد، تحت عمل جراحی پیشگیرانه برداشتن هر دو سینه قرار گرفت. مادر جولی در ۵۶ سالگی بر اثر سرطان تخمدان درگذشت و مادربزرگش نیز قربانی همین بیماری شد.

وینوکور همچنین درباره ویژگی‌های شخصیتی جولی گفت: «آنچه در آنجلینا دوست داشتم، روحیه و انرژی سرکش و بی‌واسطه او بود؛ همان چیزی که برای شخصیت فیلم نیاز داشتم.»

جولی در پاسخ به این پرسش که آیا خود را فردی با روحیه «پانک» می‌داند، گفت: «فکر می‌کنم امروز بیشتر از گذشته چنین حسی دارم. این فقط یک نوع انرژی نیست، بلکه نوعی حرکت برخلاف جریان‌های رایج است. گاهی حفظ حریم خصوصی یا فاصله گرفتن از هیاهوی اطراف، خود نوعی مقاومت محسوب می‌شود.»

او سپس به زندگی شخصی خود اشاره کرد و گفت: «فکر می‌کنم روحیه مبارزه‌ام بالاخره بازگشته است. مدتی آن را از دست داده بودم و تا حدی تحت فشار قرار گرفته بودم، اما حالا دوباره در حال بازیابی آن هستم و بخش زیادی از این اتفاق را مدیون فرزندانم می‌دانم.»

جولی ادامه داد: «تقریباً همه فرزندانم به ۱۸ سالگی رسیده‌اند. حالا آن‌ها دوست دارند مرا در حال سفر و فعالیت ببینند. می‌خواهند از خانه بیرون بروم و کارهای مختلف انجام دهم. آن‌ها بیشتر از هر کسی مرا می‌شناسند و همچنان مرا دوست دارند و این برایم اهمیت زیادی دارد. فرزندانم مرا تشویق می‌کنند دوباره به بخش‌هایی از وجودم برگردم که شاید مدتی احساس نمی‌کردم آزادی کافی برای بروز آن‌ها دارم.»

این بازیگر همچنین فاش کرد که پیش از جدایی از برد پیت تصمیم گرفته بود بازیگری را کنار بگذارد. او گفت: «پیش از طلاق تقریباً بازیگری را رها کرده بودم و بیشتر روی کارگردانی و فعالیت‌های بین‌المللی تمرکز داشتم. اما بعد متوجه شدم تنها راهی که می‌توانم زمان بیشتری را در کنار فرزندانم بگذرانم و در عین حال درآمد مناسبی داشته باشم، بازگشت به بازیگری است. به همین دلیل فقط پروژه‌هایی را می‌پذیرفتم که کوتاه‌مدت بودند، به محل زندگی‌ام نزدیک بودند یا می‌توانستم فرزندانم را همراه خود داشته باشم.»

«کوچور» داستان سه زن را روایت می‌کند که در دوره‌ای حساس و آسیب‌پذیر از زندگی با یکدیگر آشنا می‌شوند. در کنار جولی، الا رامف در نقش یک گریمور و نویسنده جوان و آنییر آنی، مدل اهل سودان جنوبی، در این فیلم حضور دارند. وینوکور درباره مضمون اصلی فیلم گفت: «این اثر درباره همبستگی زنانی است که زخم‌هایی با خود حمل می‌کنند. گاهی انسان خصوصی‌ترین مسائل زندگی‌اش را با یک غریبه در میان می‌گذارد. ما می‌خواستیم آن لحظه شکننده و انسانی میان آدم‌ها را به تصویر بکشیم.»

او افزود که نام اولیه فیلم «تا پای جان» بود و محور اصلی آن بر روحیه بقا و ادامه زندگی استوار است: «جهان امروز جای دشواری است، اما در عین حال باید زندگی را جشن گرفت. پشت تصاویر بی‌نقص، زخم‌ها و دردهای زیادی وجود دارد، اما انسان‌ها از طریق همین آسیب‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.»

یکی از صحنه‌های تأثیرگذار فیلم زمانی است که پزشکی پیش از عمل جراحی، خطوط برش را روی بدن مکسین ترسیم می‌کند. جولی درباره این صحنه گفت: «ونسان لیندون آن‌قدر در نقش پزشک باورپذیر بود که احساس می‌کردم واقعاً مقابل یک دکتر نشسته‌ام. به‌عنوان یک بیمار و یک زن، دلم می‌خواست به او تکیه کنم و بپرسم: آیا حالم خوب خواهد شد؟»

این صحنه خاطرات تجربه‌های شخصی او را نیز زنده کرده است. جولی گفت: «این تجربه باعث می‌شود بیش از هر زمان دیگری به این واقعیت فکر کنید که هیچ‌کدام از ما برای همیشه اینجا نیستیم. از آنجا که مادرم را در سنین پایین از دست دادم و هرگز مادربزرگم را نشناختم، هیچ‌وقت احساس نکرده‌ام زندگی بسیار طولانی در انتظارم است. اکنون حتی از سنی که بیماری مادرم تشخیص داده شد نیز عبور کرده‌ام. گاهی احساس می‌کنم زمان با سرعت در حال گذر است و همین باعث می‌شود نتوانم کاملاً در لحظه زندگی کنم.»

او در ادامه با صراحت بیشتری درباره نگاهش به زندگی و مرگ گفت: «من فرزندانم را بیشتر برای روزی آماده کرده‌ام که دیگر در کنارشان نباشم تا برای زمانی که خودم مادربزرگ شوم. این اتفاقی است که وقتی مرگ را به‌عنوان بخشی واقعی از زندگی بپذیرید، رخ می‌دهد.»

فیلم «کوتور» از ۲۶ ژوئن اکران عمومی خود را در سینماها آغاز خواهد کرد.