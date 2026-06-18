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پاسخ کوبنده و تند ترامپ به منتقدان توافق

بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدم‌های بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد؟!
کد خبر: ۱۳۷۹۹۴۲
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5885 بازدید
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۴

پاسخ کوبنده و تند ترامپ به منتقدان توافق

به گزارش تابناک؛ ترامپ پس از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا خطاب به منتقدانش نوشت: این احمق‌ها که فکر می‌ کنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدم‌های بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد!!

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ترامپ منتقدان توافق ایران و آمریکا مخالفان توافق قیمت نفت آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
9
17
پاسخ
چه ادم خوب و منطقی
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ترامپ کوبنده و منطقی شد از این به بعد در رسانه های ایران
تاسف اوره
جهانی
|
United States of America
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
8
پاسخ
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرت‌انگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
9
11
پاسخ
همش فیلمه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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