پاسخ کوبنده و تند ترامپ به منتقدان توافق
بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدمهای بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد؟!
کد خبر: ۱۳۷۹۹۴۲| |
5885 بازدید
به گزارش تابناک؛ ترامپ پس از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا خطاب به منتقدانش نوشت: این احمقها که فکر می کنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدمهای بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد!!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴
چه ادم خوب و منطقی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
تاسف اوره
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی دولت باراک اوباما در دوره امضای توافق برجام: این یک سند تسلیم وحشتناک و حیرتانگیز است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...