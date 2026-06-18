پاسخ کوبنده و تند ترامپ به منتقدان توافق

بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدم‌های بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد؟!

به گزارش تابناک؛ ترامپ پس از امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا خطاب به منتقدانش نوشت: این احمق‌ها که فکر می‌ کنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار سهام به تازگی به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت «به سرعت در حال سقوط» است، یا حسودند، آدم‌های بد یا احمق. آمریکا را دوباره بزرگ خواهیم کرد!!