صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صعود بورس‌های آسیا پس از امضای تفاهم‌نامه

بازارهای سهام آسیا امروز (پنجشنبه) تحت تأثیر امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ نزدیک به چهار ماهه، به‌طور عمده صعودی شدند؛ به طوری که شاخص‌های «نیکی ۲۲۵» ژاپن و «کوسپی» کره جنوبی به رکوردهای تاریخی جدیدی رسیدند. همزمان معاملات آتی بورس ایالات متحده نیز پس از امضای این توافق افزایش یافت، هرچند موضع انقباضی «فدرال رزرو» همچنان بر بازارها سایه افکنده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۳۷
| |
527 بازدید
|
۱

صعود بورس‌های آسیا پس از امضای تفاهم‌نامه

بازارهای سهام آسیا و معاملات آتی بورس آمریکا روز پنجشنبه با استقبال سرمایه‌گذاران از امضای توافق اولیه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها افزایش یافت؛ توافقی که انتظار می‌رود به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس گزارش‌ها، معاملات آتی شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۷ هزار و ۵۵۶ واحد رسید. معاملات آتی شاخص «نزدک ۱۰۰» نیز ۱.۴ درصد رشد کرد و معاملات آتی شاخص «داوجونز» ۰.۶ درصد افزایش یافت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که یادداشت تفاهم پایان جنگ با ایران را در جریان سفر رسمی خود به فرانسه امضا کرده است. همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز این توافق را امضا کرده است. این توافق اولیه در حالی امضا شد که دو طرف قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکراتی را برای دستیابی به توافقی جامع‌تر دنبال کنند و برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها خواهد بود.

رکوردشکنی بورس‌های شرق آسیا

شاخص «نیکی ۲۲۵» ژاپن با رشد نزدیک به ۲ درصدی به رکورد تاریخی ۷۱ هزار و ۴۷۷ واحد رسید. شاخص «تاپیکس» نیز با افزایش ۲ درصدی رکورد جدیدی ثبت کرد.

در کره جنوبی نیز شاخص «کوسپی» با رشد نزدیک به یک درصدی به رکورد ۸ هزار و ۹۷۶ واحد رسید.

رشد بازارهای ژاپن و کره جنوبی به‌طور عمده تحت تأثیر افزایش سهام شرکت‌های مرتبط با تولید تراشه و فناوری‌های هوش مصنوعی بود. سرمایه‌گذاران همچنان بر تداوم تقاضای ناشی از توسعه هوش مصنوعی و تأثیر آن بر سودآوری شرکت‌های فناوری حساب باز کرده‌اند.

سهام شرکت «اس‌کی هاینیکس» کره جنوبی پنج درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. این شرکت اعلام کرد که نمونه‌هایی از تراشه‌های حافظه پیشرفته خود را برای مشتریان بزرگ ارسال کرده است.

در ژاپن نیز سهام شرکت‌های «موراتا» و «آیبیدن» از جمله برترین نمادهای شاخص «نیکی» بودند. سهام «سافت‌بانک» نیز پس از افت‌های سنگین روزهای گذشته حدود سه درصد افزایش یافت.

در دیگر بازارهای منطقه، شاخص «استریتس تایمز» سنگاپور ۰.۲ درصد رشد کرد، در حالی که شاخص «اس‌اندپی/ای‌اس‌ایکس ۲۰۰» استرالیا ۰.۵ درصد کاهش یافت. معاملات آتی شاخص «نیفتی ۵۰» هند نیز ۰.۶ درصد افزایش یافت که با خوش‌بینی ناشی از کاهش قیمت نفت همراه بود.

در چین، شاخص «سی‌اس‌آی ۳۰۰» ۰.۱ درصد افزایش یافت، اما شاخص «شانگهای کامپوزیت» ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد.

افت بورس هنگ‌کنگ برخلاف روند منطقه

شاخص «هنگ‌سنگ» هنگ‌کنگ برخلاف روند غالب بازارهای آسیایی، ۱.۸ درصد افت کرد و به پایین‌ترین سطح خود از ژوئیه (تیر/مرداد) ۲۰۲۵ رسید.

سهام شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله «علی‌بابا»، «تنسنت»، «بایدو» و «شیائومی» بین یک تا سه درصد کاهش یافت. گزارش‌ها حاکی است سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر ترجیح داده‌اند که منابع خود را به سمت شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و تولید تراشه در ژاپن، کره جنوبی و تایوان هدایت کنند.

در آمریکا نیز بازار سهام در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر موضع انقباضی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با افت مواجه شد. شاخص «اس‌اندپی ۵۰۰» ۱.۲ درصد، «داوجونز» یک درصد و «نزدک کامپوزیت» ۱.۳۵ درصد کاهش یافتند.

طبق این گزارش، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما اعلام کرد که شمار بیشتری از سیاست‌گذاران این نهاد احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را مطرح کرده‌اند. همچنین اظهارات کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، درباره تعهد به حفظ ثبات قیمت‌ها از سوی بازارها به عنوان نشانه‌ای از رویکرد انقباضی ارزیابی شد.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس ترامپ تفاهم جنگ با ایران بازار بورس توافق ایران و آمریکا
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سی‌ان‌ان: ترامپ به دنبال توافق و تلاش نتانیاهو برای آغاز جنگ مجدد با ایران
شاخص بورس در جریان معاملات امروز، 4 مهرماه
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 24مهر
سهام جایزه چیست و چگونه توزیع می شود؟
ترامپ: قصد دارم به زودی اعلام کنم آمریکا به توافق با ایران دست یافته
زیرنویس شبکه خبر بعد از توئیت ترامپ و شهباز شریف
«دستورالعمل انضباطی» که هر سهامداری باید از آن مطلع باشد!
بازار‌های سرمایه‌گذاری قرمز پوش شدند
پیش‌بینی بازار سهام امروز 18 تیر
تحولات بازار بورس زیر ذره بین مجلس
توییت جدید ترامپ درباره باز شدن تنگه هرمز
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص بازار بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 15 مهر
ترامپ مدعی تعیین مهلت برای ایران شد/ ایران خواهان دستیابی به توافق است
رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۲۹ آبان ۱۴۰۳
نظر ترامپ درباره بی عرضگی بایدن در برابر ایران
وضعیت بورس امروز 20 شهریور 1403
آیا مجلس می‌تواند مانع ریزش بازار بورس شود؟
فردا خبرهای خوبی برای بورس می‌آید
بورس آماده خیز برداشتن شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
1
پاسخ
بورس خودمون روز شنبه 200هزار تا رو میزنه شاخص کل به 8میلیون میرسه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mz3
tabnak.ir/005mz3