صعود بورسهای آسیا پس از امضای تفاهمنامه
بازارهای سهام آسیا و معاملات آتی بورس آمریکا روز پنجشنبه با استقبال سرمایهگذاران از امضای توافق اولیه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به درگیریها افزایش یافت؛ توافقی که انتظار میرود به کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و بازگشایی تنگه هرمز منجر شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس گزارشها، معاملات آتی شاخص «اساندپی ۵۰۰» ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۷ هزار و ۵۵۶ واحد رسید. معاملات آتی شاخص «نزدک ۱۰۰» نیز ۱.۴ درصد رشد کرد و معاملات آتی شاخص «داوجونز» ۰.۶ درصد افزایش یافت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که یادداشت تفاهم پایان جنگ با ایران را در جریان سفر رسمی خود به فرانسه امضا کرده است. همچنین مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نیز این توافق را امضا کرده است. این توافق اولیه در حالی امضا شد که دو طرف قرار است طی ۶۰ روز آینده مذاکراتی را برای دستیابی به توافقی جامعتر دنبال کنند و برنامه هستهای ایران یکی از محورهای اصلی این گفتوگوها خواهد بود.
رکوردشکنی بورسهای شرق آسیا
شاخص «نیکی ۲۲۵» ژاپن با رشد نزدیک به ۲ درصدی به رکورد تاریخی ۷۱ هزار و ۴۷۷ واحد رسید. شاخص «تاپیکس» نیز با افزایش ۲ درصدی رکورد جدیدی ثبت کرد.
در کره جنوبی نیز شاخص «کوسپی» با رشد نزدیک به یک درصدی به رکورد ۸ هزار و ۹۷۶ واحد رسید.
رشد بازارهای ژاپن و کره جنوبی بهطور عمده تحت تأثیر افزایش سهام شرکتهای مرتبط با تولید تراشه و فناوریهای هوش مصنوعی بود. سرمایهگذاران همچنان بر تداوم تقاضای ناشی از توسعه هوش مصنوعی و تأثیر آن بر سودآوری شرکتهای فناوری حساب باز کردهاند.
سهام شرکت «اسکی هاینیکس» کره جنوبی پنج درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید. این شرکت اعلام کرد که نمونههایی از تراشههای حافظه پیشرفته خود را برای مشتریان بزرگ ارسال کرده است.
در ژاپن نیز سهام شرکتهای «موراتا» و «آیبیدن» از جمله برترین نمادهای شاخص «نیکی» بودند. سهام «سافتبانک» نیز پس از افتهای سنگین روزهای گذشته حدود سه درصد افزایش یافت.
در دیگر بازارهای منطقه، شاخص «استریتس تایمز» سنگاپور ۰.۲ درصد رشد کرد، در حالی که شاخص «اساندپی/ایاسایکس ۲۰۰» استرالیا ۰.۵ درصد کاهش یافت. معاملات آتی شاخص «نیفتی ۵۰» هند نیز ۰.۶ درصد افزایش یافت که با خوشبینی ناشی از کاهش قیمت نفت همراه بود.
در چین، شاخص «سیاسآی ۳۰۰» ۰.۱ درصد افزایش یافت، اما شاخص «شانگهای کامپوزیت» ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرد.
افت بورس هنگکنگ برخلاف روند منطقه
شاخص «هنگسنگ» هنگکنگ برخلاف روند غالب بازارهای آسیایی، ۱.۸ درصد افت کرد و به پایینترین سطح خود از ژوئیه (تیر/مرداد) ۲۰۲۵ رسید.
سهام شرکتهای بزرگ فناوری از جمله «علیبابا»، «تنسنت»، «بایدو» و «شیائومی» بین یک تا سه درصد کاهش یافت. گزارشها حاکی است سرمایهگذاران در هفتههای اخیر ترجیح دادهاند که منابع خود را به سمت شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و تولید تراشه در ژاپن، کره جنوبی و تایوان هدایت کنند.
در آمریکا نیز بازار سهام در معاملات روز چهارشنبه تحت تأثیر موضع انقباضی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) با افت مواجه شد. شاخص «اساندپی ۵۰۰» ۱.۲ درصد، «داوجونز» یک درصد و «نزدک کامپوزیت» ۱.۳۵ درصد کاهش یافتند.
طبق این گزارش، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما اعلام کرد که شمار بیشتری از سیاستگذاران این نهاد احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را مطرح کردهاند. همچنین اظهارات کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، درباره تعهد به حفظ ثبات قیمتها از سوی بازارها به عنوان نشانهای از رویکرد انقباضی ارزیابی شد.