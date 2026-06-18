تصویری متفاوت از ترامپ و مکرون در ورسای
رئیسجمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهمنامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۸| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهمنامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...