تصویری متفاوت از ترامپ و مکرون در ورسای

رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.