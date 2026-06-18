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تصویری متفاوت از ترامپ و مکرون در ورسای

رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۸
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3734 بازدید
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۵
تصویری متفاوت از ترامپ و مکرون در ورسای

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه چهارشنبه به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در کاخ ورسای حاضر شد و تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران را امضا کرد.

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ترامپ مکرون آمریکا فرانسه امضای توافق توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
13
پاسخ
مکرون مواضب باش😁
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
15
پاسخ
گربه نره و روباه مکاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
7
پاسخ
ترامپ متوهم سند فارسی را امضا کرد و مکرون هم کنارش نظاره می کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
7
پاسخ
لعنت الله علی القوم الظالمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
5
پاسخ
چرا تو کشور خودش امضا نکرد مشکوکه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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