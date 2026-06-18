صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس روز ناسا از نمایش رنگارنگ یک ابرنواختر

لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان می‌دهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۴
| |
1792 بازدید
عکس روز ناسا از نمایش رنگارنگ یک ابرنواختر

به گزارش تابناک؛ ستاره‌شناسان معتقدند لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان می‌دهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.

بنابراین؛ اگر تأیید شود که لکه آبی بقایای یک ابرنواختر است، یکی از نزدیکترین اجرام کشف‌شده به مرکز کهکشان خواهد بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عکس ناسا ناسا کهکشان اجرام آسمانی اختری
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت نام برای اعزام نیرو‌ها به لبنان آغاز می‌شود
عکس روز ناسا از دو کهکشان و یک ابرنواختر
کشف حبابی بزرگ‌تر از کل منظومه شمسی
عکس روز ناسا از کهکشانی با ۳ حلقه
عکس روز ناسا از «کهکشان رشته مروارید»
عکس روز ناسا از سحابی مارمولک
مقاومت با وجود حاج قاسم عمق پیدا کرد
عکس روز ناسا از اعتدال بهاری
عکس روز ناسا از کهکشان غبارگرفته «آندرومدا»
ناسا به ماه می‌رود
همکاری در اکتشاف کهکشان‌ها از خانه!
عکس روز ناسا؛ کهکشان کمانچه‌سر !
‌نمی‌خواهم اطلاعاتی که در مورد روحانی دارم، به رسانه‌ها بکشم/ شیر ۲ هزار تومانی ۷۵۰۰ تومان شده؛ چطور مردم آمار دولت را باور کنند؟! / برخی می‌خواهند مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند
تصویر ناسا از خورشید گرفتگی کامل آمریکا
اختری: ایران خلیفه‌الله شده است
وقتی که ماه درخشان‌تر از خورشید است!
هشدار عجیب گوشی‌های چینی درباره اپلیکیشن گوگل
رصد قدیمی‌ترین کهکشان تا به امروز توسط جیمز وب
تصویر روز ناسا؛ ستارگان حاصل از ادغام یک کهکشان
دورترین کهکشان کشف شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005myW
tabnak.ir/005myW