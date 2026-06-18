عکس روز ناسا از نمایش رنگارنگ یک ابرنواختر

لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان می‌دهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.

به گزارش تابناک؛ ستاره‌شناسان معتقدند لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان می‌دهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.

بنابراین؛ اگر تأیید شود که لکه آبی بقایای یک ابرنواختر است، یکی از نزدیکترین اجرام کشف‌شده به مرکز کهکشان خواهد بود.