عکس روز ناسا از نمایش رنگارنگ یک ابرنواختر
لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان میدهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۴| |
1792 بازدید
به گزارش تابناک؛ ستارهشناسان معتقدند لکه آبی پایین سمت راست مرکز عکس نشان میدهد که یک ستاره بزرگ منفجر شده و یک ابرنواختر را پدید آورده که نور آن ۱۷۰۰ سال پیش به زمین رسیده است.
بنابراین؛ اگر تأیید شود که لکه آبی بقایای یک ابرنواختر است، یکی از نزدیکترین اجرام کشفشده به مرکز کهکشان خواهد بود.
گزارش خطا
نمیخواهم اطلاعاتی که در مورد روحانی دارم، به رسانهها بکشم/ شیر ۲ هزار تومانی ۷۵۰۰ تومان شده؛ چطور مردم آمار دولت را باور کنند؟! / برخی میخواهند مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...