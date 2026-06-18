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لحظه امضای تفاهم‌نامه توسط پزشکیان

متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۸۹
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9446 بازدید
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۶

لحظه امضای تفاهم‌نامه توسط پزشکیان

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور ایران و رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

لحظه امضای تفاهم‌نامه توسط پزشکیان

لحظه امضای تفاهم‌نامه توسط پزشکیان

لحظه امضای تفاهم‌نامه توسط پزشکیان

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضای تفاهمنامه توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
36
پاسخ
ان شاالله به نفع کشور و رفاه مردم باشد
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
29
پاسخ
ان شاالله مبارک ایران و ایرانی باشه
ناشناس
|
Canada
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
34
پاسخ
صدا و سیما را به مردم و دولت برگردانید تا خیلی چیزها درست شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
9
13
پاسخ
دکتر تورخدا یه کم به سر و تیپت برس
حسرت شده برامون دیدن رئیس جمهور مقتدر و خوش تیپ
مهدی محمودی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
18
پاسخ
ممنونم آقای دکتر پزشکیان هستم که زحمت زیادی کشیدن
انشاالله توافق به نفع ملت باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
8
پاسخ
ممنون آقای دکتر وجناب قالیباف واقعا بهترین تصمیم تاریخ گرفتین خداوند یاور ونگهداری باشه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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