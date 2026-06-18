لحظه امضای تفاهمنامه توسط پزشکیان
متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۸۹| |
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور ایران و رئیسجمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را بهصورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.
گزارش خطا
ایران و آمریکا تفاهمنامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
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دکتر تورخدا یه کم به سر و تیپت برس
حسرت شده برامون دیدن رئیس جمهور مقتدر و خوش تیپ
حسرت شده برامون دیدن رئیس جمهور مقتدر و خوش تیپ
ممنونم آقای دکتر پزشکیان هستم که زحمت زیادی کشیدن
انشاالله توافق به نفع ملت باشه
انشاالله توافق به نفع ملت باشه
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...