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توافق با ایران در شورای امنیت تصویب می‌شود

یک مقام ارشد آمریکایی با بیان اینکه تحریم‌ها علیه ایران کاهش خواهد یافت، گفت توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۵۱
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توافق با ایران در شورای امنیت تصویب می‌شود

به گزارش تابناک، مقام ارشد آمریکایی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه خبری الجزیره ادعا کرد: تا حدی که ایران به مسائل هسته‌ای پایبند باشد، تحریم‌ها کاهش خواهد یافت و اگر تعهدات مورد انتظار برآورده نشود، ظرف چند روز یا چند هفته یا نهایتا چند ماه، متوجه خواهیم شد.

این مقام آمریکایی که نام او فاش نشده است، گفت: یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم‌ میان ایران و آمریکا و تعهد هر دو طرف به توافق نهایی در آینده ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ارتباط بین تهران و واشنگتن، شاید به‌طور ساعتی یا روزانه وجود دارد، اما اعتماد بین آنها همچنان بسیار ضعیف است.

این مقام آمریکایی همچنین تاکید کرد: توافق نهایی از طریق قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب خواهد شد. همچنین، نشست سوئیس در رابطه با مرحله بعدی بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا سند فعلی منعکس‌کننده نیات طرفین است.

او در پایان مدعی شد: تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایران وضعیت برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد شد.

مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در روز جمعه ۲۹ خرداد در مجموعه هتلی «بورگن‌اشتوک» در منطقه نیدوالدن سوئیس برگزار خواهد شد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود اظهار کرد: در متن یادداشت تفاهم، راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای بحثی را مطرح نکرده‌ایم. درباره موضوع هسته‌ای هم مشخص است که در مورد چه جنبه‌هایی از این موضوع بحث شود؛ هم بحث غنی‌سازی که حقوق و تکالیف ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه کامل روشن است و موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده با درجه بالا. در رابطه با این دو موضوع قرار است بازه زمانی ۶۰ روزه صحبت شود.

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