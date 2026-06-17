روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به یکی از بندهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مبنی بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و نوشته که این منابع مالی با چه میزان و در کدام کشورها مسدود شده‌اند.

به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال نوشت: برخی از این دارایی‌ها تقریبا از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ مسدود شده‌اند اما دارایی‌های مسدود شده عمدتا مربوط به پرداخت‌های اخیر ایران برای فروش نفت به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن است و این دارایی‌ها از زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از توافق برجام مربوط به دولت باراک اوباما خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند، مسدود شدند.

این روزنامه آمریکایی افزود: تخمین‌ها در مورد میزان دارایی‌های ایران در خارج از کشور متفاوت است، به‌طوری که تهران می‌گوید دست‌کم ۱۰۰ میلیارد دلار می‌باشد. با این حال، سایر کارشناسان این رقم را بسیار کمتر می‌دانند و در حال حاضر اولویت تهران آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار اولیه در چند مرحله است.

چین

طبق آنچه وال استریت ژورنال گزارش داده، چین مدت‌هاست که بزرگترین خریدار نفت ایران بوده و تخمین زده می‌شود که دارایی‌های مسدود شده ایران در آنجا از ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار متغیر است.

عراق

وال استریت ژورنال ضمن آنکه دارایی‌های مسدودشده ایران در عراق را ۱۵ میلیارد دلار تخمین زد، گزارش داد: عراق خریدار اصلی برق و گاز طبیعی از ایران، همسایه خود است، اما محدودیت‌های ایالات متحده مدت‌هاست که مانع از پرداخت هزینه خدمات توسط بغداد شده است. دولت ترامپ آخرین بار اجازه پرداخت هزینه برق به ایران توسط عراق را متوقف کرد.

هند

این رسانه آمریکایی با اشاره به ۷ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران در هند، اعلام کرد: پیش از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای دوران اوباما، هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران بود. تحریم‌های دولت ترامپ بانک‌های هندی را مجبور کرد تا پرداخت‌های مربوط به خرید نفت خام ایران را متوقف کنند.

کره جنوبی

کره جنوبی، مانند هند و چین، پیش از اعمال تحریم‌های دولت اول ترامپ، یکی از مشتریان اصلی نفت ایران بود. بخش عمده‌ای از ۷ میلیارد دلار مسدود شده در آنجا، «بعدا به عنوان بخشی از تبادل زندانیان با ایالات متحده، به قطر منتقل شد».

قطر

وال استریت ژورنال در این بخش از گزارش نوشت: ایالات متحده پس از حملات هفتم اکتبر (حماس و رژیم صهیونیستی)، مسیر خود را تغییر داد. واشنگتن هنوز به قطر اجازه نداده است که این وجوه را که قرار بود فقط برای اهداف بشردوستانه استفاده شود، منتقل کند. مذاکرات فعلی به شدت بر اعطای دسترسی ایران به این وجوه با مبلغ ۶ میلیارد دلار متمرکز است.

دیگر کشورها

دارایی‌های ایران همچنین در ژاپن، لوکزامبورگ، عمان و حتی ایالات متحده نگهداری می‌شوند که وال استریت ژورنال، این مقدار را به‌طور کلی ۸ میلیارد دلار تخمین زده است.

یک مقام ارشد آمریکا دو روز پیش در گفت‌وگو با تلویزیون خبری سی‌ان‌ان گفت: ایران و ایالات متحده در مراحل اولیه اعتمادسازی هستند، اما ایالات متحده آماده آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است و ما همچنین آماده‌ایم تحریم‌ها را لغو کنیم.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود با اشاره به جزئیات رفع تحریم‌ها بر اساس یادداشت تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اظهار کرد: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی به رفع همه تحریم‌ها اعم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوط به شورای حکام آژانس موظف می‌شود.

مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در روز جمعه ۲۹ خرداد در مجموعه هتلی «بورگن‌اشتوک» در منطقه نیدوالدن سوئیس برگزار خواهد شد.