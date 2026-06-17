روس اتم: نیروگاه هستهای بوشهر در اولویت ما قرار دارد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: نیروگاه هستهای بوشهر در ایران در اولویت قرار دارد و روساتم با وجود چالشها به کار خود در این تأسیسات ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه «روس اتم» در نشست روسیه- آسهآن در کازان به خبرنگاران گفت: ما نیروگاه بوشهر را از اولویت های خود حذف نکرده ایم. کار در مراکز موادشناسی، مراکز ماشین سازی و تجهیزات ما ادامه دارد و با وجود مشکلات، از جمله مشکلات مربوط به بودجه، لحظهای متوقف نشده است.
«الکسی لیخاچف» اضافه کرد: بوشهر اولویت ماست و ما به کار بر روی آن ادامه خواهیم داد. به محض اینکه متوجه شویم خطر حملات رفع شده و خطری متوجه جان و سلامت نیروهای ما نیست، بازگشت مرحلهای به این محل را آغاز خواهیم کرد. ما برای این کار آمادهایم؛ چنین برنامههایی تدوین و با رهبری کشور توافق شده است.