پکن: توافق ایران و آمریکا تازه آغاز راه است

وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین و محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در گفت‌وگوی تلفنی درخصوص توافق ایران و آمریکا برای امضای یادداشت تفاهم تبادل نظر کردند.

سی جی تی ان اعلام کرد: اسحاق دار در این تماس تلفنی، ضمن تشریح جزییات تفاهم مرحله اول بین ایران و آمریکا، از ارتباط نزدیک چین با پاکستان طی ماه‌های گذشته برای حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه اسلام‌آباد قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این ارتباطات و مذاکرات کنونی بین ایران و آمریکا ادامه یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وانگ‌یی، وزیر خارجه چین نیز ضمن تبریک حصول تفاهم مرحله اول بین ایران و آمریکا تحت میانجیگری پاکستان، حفظ صلح را وظیفه مشترک همه کشورها از جمله چین و پاکستان خواند. وی افزود: در صورت وجود فرصت صلح، همه تلاش‌ها برای رسیدن به صلح ارزش خود را دارد.

وانگ یی که همچنین در کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست عضویت دارد، با اشاره به آغاز زودهنگام تلاش‌های چین برای ایجاد آتش‌بس و گفت‎وگو و حمایت از پاکستان به عنوان میانجیگر و متقاعد کردن طرف‌های ذی‌ربط به نقش پاکستان به عنوان میانجیگر قابل اعتماد، خبر داد: «چین نیز به روش خود به میانجیگری بین ایران و آمریکا پرداخته است.»

وزیر خارجه چین اظهار کرد: توافق فعلی، آغاز راه است، نه نقطه پایان؛ از این رو، تداوم صلح در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همچنان به تداوم تلاش‌های همه طرف‌ها نیاز دارد.

وی پیش‌بینی کرد که مذاکرات مرحله دوم نسبت به مرحله اول موانع بیشتری خواهد داشت، اما تاکید کرد که علی‌رغم این پیش‌بینی، به هیچ وجه نباید وارد راه برگشت شد.

وزیر امور خارجه چین جامعه جهانی و نهادهای چندجانبه مانند شورای امنیت سازمان ملل را به ارائه کمک‌های بیشتر برای مذاکرات و ایفای نقش بیشتر در این راستا فراخواند و گفت: پکن بر آن است که کشورهای منطقه‌ باید سرنوشت منطقه را محکم در دستان خود نگهدارند.

وزیر خارجه چین همچنین ابراز امیدواری کرد که رایزنی‌ها و گفت‎وگوهای لازم برای شکل‌دهی یک چارچوب صلح و امنیت با حضور همه کشورهای منطقه هرچه زودتر آغاز شود.

