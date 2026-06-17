ادعای کلینتون درباره تاکتیک نتانیاهو برای حفظ قدرت
وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسیاش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد. وی افزود: او میخواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.
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هیلاری کلینتون می گوید که نتانیاهو میخواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند؛ توافق با ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کنارهگیری او فراهم سازد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسیاش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد.
وی افزود: او میخواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.
کلینتون در ادامه بیان کرد: فکر میکنم این توافق ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کنارهگیری او فراهم سازد.
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