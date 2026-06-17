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ادعای کلینتون درباره تاکتیک نتانیاهو برای حفظ قدرت

وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسی‌اش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد. وی افزود: او می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۶
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ادعای کلینتون درباره تاکتیک نتانیاهو برای حفظ قدرت

هیلاری کلینتون می گوید که نتانیاهو می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند؛ توافق با ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کناره‌گیری او فراهم سازد.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسی‌اش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد.
 
وی افزود: او می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.
 
کلینتون در ادامه بیان کرد: فکر می‌کنم این توافق ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کناره‌گیری او فراهم سازد.

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هیلاری کلینتون نتانیاهو اسرائیل انتخابات رژیم صهیونیستی توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
1
پاسخ
ناتان یابو رو ترور کنید
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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