ادعای کلینتون درباره تاکتیک نتانیاهو برای حفظ قدرت

وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسی‌اش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد. وی افزود: او می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.

هیلاری کلینتون می گوید که نتانیاهو می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند؛ توافق با ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کناره‌گیری او فراهم سازد.



به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت: نتانیاهو معتقد است که جنگ دوست اوست، زیرا جایگاه سیاسی‌اش از جهات مختلفی تحت فشار و حمله قرار دارد.



وی افزود: او می‌خواهد با ایجاد درگیری، مخالفان را مهار کند تا تلاش کند کشور را حول خود متحد و بسیج کند.



کلینتون در ادامه بیان کرد: فکر می‌کنم این توافق ایران ممکن است همان چیزی باشد که در نهایت کاسه صبر را لبریز کند و در انتخابات پیشِ رو زمینه را برای کناره‌گیری او فراهم سازد.