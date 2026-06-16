برنامه کامل گروه I جام جهانی ۲۰۲۶؛ دوئل بزرگ امباپه و هالند و حضور عراق در گروه مرگ پس از ۴۰ سال
در گروهی که دو قدرت اروپایی و یکی از قدرتمندترین تیمهای آفریقا در آن حضور دارد، تیم ملی عراق کار سختی برای صعود خواهد داشت، با این حال چارهای نیست جز اینکه این تیم آسیایی به دنبال جاه طبی خودش باشد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با حضور ۴۸ تیم در ۱۲ گروه چهار تیمی برگزار میشود و گروه I یکی از جذابترین و پرستارهترین گروههای این دوره به شمار میرود؛ گروهی که در آن فرانسه نایبقهرمان دوره قبل، نروژ با ستارهای به نام ارلینگ هالند، سنگال قدرتمند و عراق حضور دارند.
فرانسه که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قهرمان شده بود، در جام جهانی ۲۰۲۲ تا فینال پیش رفت و تنها در ضربات پنالتی برابر آرژانتین شکست خورد. با این حال، خروسها با احیای نسل طلایی خود و در رأس آن کیلیان امباپه به دنبال فتح سومین قهرمانی و رسیدن به سومین فینال پیاپی در هشت سال اخیر هستند. در سوی دیگر نروژ پس از سالها غیبت در جام جهانی، با نسل جدید فوتبال خود و حضور هالند و مارتین اودگارد امیدوار است به یکی از شگفتیسازان مسابقات تبدیل شود.
سنگال نیز که طی سالهای اخیر به یکی از قدرتهای ثابت فوتبال آفریقا تبدیل شده، توانایی به چالش کشیدن مدعیان گروه را دارد و عراق به عنوان تنها نماینده عربی این گروه، امیدوار است با خلق شگفتی به مراحل حذفی راه پیدا کند. عراقی که پس از جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک از این مسابقات دور بوده و پس از ۴۰ بار دیگر به این مسابقات آمده است. تقابل فرانسه و نروژ هم در این گروه جالب توجه است؛ جایی که امباپه در خط حمله فرانسه و هالند در تیم مقابل با یکدیگر تقابل خواهند کرد و از آنها به عنوان ستارههایی نام برده میشود که قرار است جایگزین دوگانه مسی و رونالدو شوند و حالا در جام جهانی باید نشان دهند که کدام یک پتانسیل بالاتری دارد.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به برنامه دیدارهای گروه I خواهیم داشت:
- گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ و عراق
سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- فرانسه - سنگال | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه متلایف | رادرفورد نیوجرسی
چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- عراق - نروژ | ساعت ۰۱:۳۰ | ورزشگاه ژیلت | فاکسبرو ماساچوست
سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)
- فرانسه - عراق | ساعت ۰۰:۳۰ | ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد | فیلادلفیا
- نروژ - سنگال | ساعت ۰۳:۳۰ | ورزشگاه متلایف | رادرفورد نیوجرسی
جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- نروژ - فرانسه | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه ژیلت | فاکسبرو ماساچوست
- سنگال - عراق | ساعت ۲۲:۳۰ | ورزشگاه بیاماو فیلد | تورنتو
به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.