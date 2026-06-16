نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد

نخست‌وزیر اسرائیل در نخستین موضع‌گیری انتخاباتی خود پس از اعلام تفاهم ایران و آمریکا، از حضور در انتخابات پیش‌رو خبر داد و هم‌زمان تلاش کرد کارنامه امنیتی و منطقه‌ای دولتش را به‌عنوان محور اصلی رقابت سیاسی آینده معرفی کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد در انتخابات سراسری پیش‌رو که قرار است اواخر سال جاری میلادی برگزار شود، نامزد خواهد شد و برای حفظ قدرت رقابت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتانیاهو در یک کنفرانس خبری گفت: «در انتخابات شرکت خواهم کرد و قصد دارم پیروز شوم.»

او در بخش دیگری از اظهاراتش به روابط با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پرداخت و اخبار مطرح‌شده درباره وابستگی تصمیم‌گیری‌های اسرائیل به آمریکا را رد کرد. به گفته او، برخی در آمریکا معتقدند ترامپ مطابق خواسته‌های او عمل می‌کند و در داخل نیز برخی برعکس این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به ادعای وی هیچ‌کدام صحیح نیست.

نتانیاهو روابط با واشنگتن را «شراکت» توصیف کرد و گفت دو طرف در بسیاری موضوعات «هم‌نظر» هستند و در برخی موارد اختلاف دارند، اما رژیم صهیونیستی در عین حال منافع و ملاحظات «مستقل» خود را دنبال می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین درباره جنگ غزه مدعی شد، ساختار رهبری حماس به‌شدت آسیب دیده و تنها یک نفر از طراحان حمله ۷ اکتبر باقی مانده است که او نیز ترور خواهد شد.

نتانیاهو در بخش دیگری از اظهارات خود، به تفاهم اعلام‌شده میان ایران و آمریکا اشاره کرد و مدعی شد عملیات نظامی علیه ایران به هدف اصلی خود و رفع آنچه او «تهدید فوری علیه اسرائیل» خواند، دست یافته است.

او بار دیگر در تلاش برای لفاظی علیه برنامه هسته‌ای ایران و طرح اتهاماتی، گفت تا زمانی که در مقام نخست‌وزیری حضور داشته باشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

نتانیاهو همچنین گفت با وجود تفاهم‌های اعلام‌شده، رویارویی با ایران پایان نیافته و اسرائیل همچنان باید آماده اقدام باقی بماند.

وی در ادامه اعلام کرد توافق با ایران تصمیم دولت آمریکا بوده، اما اسرائیل منافع مستقل خود را حفظ خواهد کرد و آزادی عمل نظامی خود را ادامه می‌دهد.

او همچنین از تداوم حضور در آنچه «منطقه امنیتی حائل» در لبنان نامید، سخن گفت و مدعی شد دولتش توانسته وضعیت امنیتی را نسبت به قبل از هفتم اکتبر بهبود دهد.

