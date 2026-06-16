صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد

نخست‌وزیر اسرائیل در نخستین موضع‌گیری انتخاباتی خود پس از اعلام تفاهم ایران و آمریکا، از حضور در انتخابات پیش‌رو خبر داد و هم‌زمان تلاش کرد کارنامه امنیتی و منطقه‌ای دولتش را به‌عنوان محور اصلی رقابت سیاسی آینده معرفی کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۷۷
| |
26380 بازدید

نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد در انتخابات سراسری پیش‌رو که قرار است اواخر سال جاری میلادی برگزار شود، نامزد خواهد شد و برای حفظ قدرت رقابت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتانیاهو در یک کنفرانس خبری گفت: «در انتخابات شرکت خواهم کرد و قصد دارم پیروز شوم.»

او در بخش دیگری از اظهاراتش به روابط با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پرداخت و اخبار مطرح‌شده درباره وابستگی تصمیم‌گیری‌های اسرائیل به آمریکا را رد کرد. به گفته او، برخی در آمریکا معتقدند ترامپ مطابق خواسته‌های او عمل می‌کند و در داخل نیز برخی برعکس این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به ادعای وی هیچ‌کدام صحیح نیست.

نتانیاهو روابط با واشنگتن را «شراکت» توصیف کرد و گفت دو طرف در بسیاری موضوعات «هم‌نظر» هستند و در برخی موارد اختلاف دارند، اما رژیم صهیونیستی در عین حال منافع و ملاحظات «مستقل» خود را دنبال می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین درباره جنگ غزه مدعی شد، ساختار رهبری حماس به‌شدت آسیب دیده و تنها یک نفر از طراحان حمله ۷ اکتبر باقی مانده است که او نیز ترور خواهد شد.

نتانیاهو در بخش دیگری از اظهارات خود، به تفاهم اعلام‌شده میان ایران و آمریکا اشاره کرد و مدعی شد عملیات نظامی علیه ایران به هدف اصلی خود و رفع آنچه او «تهدید فوری علیه اسرائیل» خواند، دست یافته است.

او بار دیگر در تلاش برای لفاظی علیه برنامه هسته‌ای ایران و طرح اتهاماتی، گفت تا زمانی که در مقام نخست‌وزیری حضور داشته باشد، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

نتانیاهو همچنین گفت با وجود تفاهم‌های اعلام‌شده، رویارویی با ایران پایان نیافته و اسرائیل همچنان باید آماده اقدام باقی بماند.

وی در ادامه اعلام کرد توافق با ایران تصمیم دولت آمریکا بوده، اما اسرائیل منافع مستقل خود را حفظ خواهد کرد و آزادی عمل نظامی خود را ادامه می‌دهد.

او همچنین از تداوم حضور در آنچه «منطقه امنیتی حائل» در لبنان نامید، سخن گفت و مدعی شد دولتش توانسته وضعیت امنیتی را نسبت به قبل از هفتم اکتبر بهبود دهد.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو انتخابات نامزد انتخابات رژیم صهیونیستی جنگ اسرائیل
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سفیر آمریکا: بدون اسرائیل آمریکایی وجود نداشت!
روایت اسراییلی‌ها درباره تفاهم ایران و آمریکا
نتانیاهو 140 میلیارد دلار خرج جنگ کرد
نقشه «جهنم» رژیم صهیونیستی علیه غزه کلید خورد
رمزگشایی تغییر رویه عملیات‌روانی ارتش‌اسرائیل
اعتراف وزیر جنگ اسرائیل: به نیرو نیاز داریم
ادعاهای نتانیاهو درباره تاثیرات حمله اخیر به ایران
قطع سخنرانی نتانیاهو توسط خانواده اسیران اسرائیلی
اسرائیل در حال حرکت برای برگزاری انتخاباتی دیگر است
کابینه امنیتی اسرائیل در تل آویو تشکیل جلسه می‌دهد
جشن شکست نتانیاهو
 توقف جنگ غزه، به معنای فروپاشی کابینه نتانیاهو است
رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات چهارم؟
افشاگری نتانیاهو، موساد را غافلگیر کرد
قانونگذار صهیونیست: نتانیاهو را ساقط می‌کنیم
سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد؟
پرده برداری از حجم خسارات رژیم صهیونیستی!
ادعای نتانیاهو در خصوص تهدید شدن به قتل
هریس: ترامپ توسط نتانیاهو به جنگ کشیده شد
سندرز کابینه نتانیاهو را نژادپرست خواند
چهارمین انتخابات در سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود
شکست نتانیاهو در تشکیل کابینه/ انتخابات مجدد برگزار می شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mrd
tabnak.ir/005mrd