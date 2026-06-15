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بانک مرکزی بالاخره آمار داد/ «نقدینگی» پیش از جنگ رکورد زد؛ رشد «پول پرقدرت» شتاب گرفت!

با وجود ماه‌ها وقفه در انتشار آمارهای پولی، تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از تحولی قابل توجه در متغیرهای کلیدی اقتصاد حکایت دارد: جهش چشمگیر نقدینگی و پایه پولی در کنار کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی!
کد خبر: ۱۳۷۹۳۲۳
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4996 بازدید
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۱۷
بانک مرکزی بالاخره آمار داد/ «نقدینگی» پیش از جنگ رکورد زد؛ رشد «پول پرقدرت» شتاب گرفت!

پس از ماه‌ها وقفه در انتشار آمارهای پولی و اعتباری، سرانجام بانک مرکزی بخشی از داده‌های مربوط به نقدینگی و پایه پولی را منتشر کرد؛ آماری که دست‌کم امکان به‌روزرسانی تحلیل‌های کارشناسی تا پیش از تحولات اسفندماه و آغاز جنگ چهل‌روزه را فراهم می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بیستم خردادماه «تابناک» در گزارشی به تأخیر طولانی در انتشار این داده‌ها اشاره کرده و از بانک مرکزی خواسته بود آمار متغیرهای پولی را سریع‌تر در اختیار افکار عمومی و تحلیلگران قرار دهد. با این حال، بانک مرکزی که پیش از این آمارها را تا پایان آذرماه منتشر کرده بود، در تازه‌ترین به‌روزرسانی خود تنها اطلاعات مربوط به دی و بهمن سال گذشته را منتشر کرده است؛ در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به این انتقادها، دست‌کم آمار تا پایان فروردین در دسترس قرار گیرد. با این حال، همین داده‌های محدود نیز حاوی نکات قابل توجهی درباره روند تحولات پولی کشور است.

حجم نقدینگی پیش از جنگ رکورد زد

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این رقم نسبت به بهمن سال قبل از آن ۴۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و در مقایسه با پایان سال پیش‌تر (اسفند ۱۴۰۳) نیز رشد ۴۴ درصدی را ثبت کرده است.

برای درک بهتر ابعاد این افزایش کافی است بدانیم حجم نقدینگی در بهمن سال پیش از آن حدود ۹ هزار و ۹۰۰ همت بود. به بیان دیگر، طی یک سال حدود ۴۷۰۰ همت به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی که در بهمن سال پیش‌تر ۲۷.۸ درصد ثبت شده بود، در بهمن سال گذشته به بیش از ۴۷ درصد رسیده است؛ جهشی که از شتاب قابل توجه در گسترش حجم پول در اقتصاد حکایت دارد.

بانک مرکزی بالاخره آمار داد/ «نقدینگی» پیش از جنگ رکورد زد؛ رشد «پول پرقدرت» شتاب گرفت!

از پایه پولی چه خبر؟

در کنار این افزایش، روند پایه پولی نیز قابل توجه است. پایه پولی – که به آن «پول پرقدرت» یا پول خلق‌شده مستقیم توسط بانک مرکزی گفته می‌شود – در پایان بهمن‌ماه سال گذشته به بیش از ۱۹۶۹ همت رسیده است. این متغیر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۴.۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ رقمی که حتی از رشد نقدینگی نیز بیشتر است.

شاخصی که رشدش منفی شد!

با این حال، در دل این تحولات یک نکته مهم وجود دارد: کاهش ضریب فزاینده نقدینگی. طبق داده‌های بانک مرکزی، ضریب فزاینده در بهمن سال گذشته به ۷.۴۳۴ رسیده، در حالی که این شاخص در بهمن سال قبل از آن ۷.۸۱۰ بود. به عبارت دیگر، ضریب فزاینده طی یک سال ۴.۸ درصد کاهش یافته است.

ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد هر واحد از پایه پولی تا چه اندازه می‌تواند در شبکه بانکی به خلق نقدینگی منجر شود. کاهش این شاخص به این معناست که قدرت تبدیل پایه پولی به نقدینگی در نظام بانکی تا حدی تضعیف شده است. به بیان ساده‌تر، اگرچه پایه پولی با سرعت بالایی افزایش یافته، اما شبکه بانکی نتوانسته یا نخواسته است به همان نسبت از طریق اعطای اعتبار و خلق سپرده‌های جدید، نقدینگی بیشتری تولید کند.

این وضعیت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله سخت‌گیری‌های نظارتی بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت‌های احتیاطی، محدودیت در اعطای تسهیلات یا افزایش ریسک اعتباری در اقتصاد. در چنین شرایطی، بخشی از پایه پولی ممکن است به صورت ذخایر در سیستم بانکی باقی بماند و به چرخه خلق اعتبار وارد نشود.

در عین حال، ترکیب این تحولات تصویری قابل تأمل از وضعیت اقتصاد کلان ارائه می‌دهد. از یک سو، رشد قابل توجه پایه پولی نشان می‌دهد منابع پرقدرت پولی در اقتصاد به سرعت در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، رشد بالای نقدینگی نیز بیانگر ادامه روند انبساط پولی است، هرچند کاهش ضریب فزاینده نشان می‌دهد موتور خلق پول بانکی نسبت به گذشته اندکی کندتر شده است.

تورم هم پای نقدینگی قد کشید

این تحولات در شرایطی رخ داده که نرخ تورم سالانه منتهی به بهمن سال گذشته به ۴۶.۳ درصد رسیده بود؛ سطحی که همچنان بیانگر فشارهای تورمی بالا در اقتصاد ایران است. در چنین فضایی، تداوم رشد سریع پایه پولی و نقدینگی می‌تواند به یکی از عوامل اصلی پایداری تورم بالا در اقتصاد تبدیل شود؛ موضوعی که اهمیت مدیریت متغیرهای پولی و شفافیت در انتشار به‌موقع آمارهای اقتصادی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

 

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حجم نقدینگی پایه پولی بانک مرکزی نرخ تورم چاپ پول ضریب فزاینده نقدینگی نقدینگی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
20
16
پاسخ
خیال کردید با ریاست همتی بر بانک مرکزی و مجری سیاست های پولی بانک جهانی وضع اقتصاد کشور بهتر می شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
جنگه خب وقتی جنگه تورم هم بیشتر میشه دیگه
Asad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خوب برای دلالی ارز دلیل پیدا کردید .. دلار فروشی برای کسری بودجه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
34
پاسخ
جنگ بهانست. همیشه همین بوده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دقیقاً همین حرف شما س،طنز تلخ ماجرا اینست ک خلق پول پرفشار توسط دولت و با عاملیت بانک مرکزی فقط برای پوشش هزینه های جاری است.دولتی با حدود ۵میلیون حقوق بگیر مستقیم و کلی ریخت و پاس و بی انضباطی مالی و.....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
با این اعداد اگر محاسبه کنید تقریبا دولت در هر ماه به ازای،هر ایرانی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پول چاپ کرده و وارد بازار نموده است . یعنی به ازای هر خانواده ۳ نفره تقریبا ۱۳ میلیون تومان !!! آنوقت انتظار داریم همه چیز ارزان باشد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
14
پاسخ
اقتصاد ایران با جنگ یا بدون آن کما بیش همیشه تورمی بوده است ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
9
پاسخ
با همین نقدینگی هم که بخواهیم نرخ دلار را مقایسه کنیم ، نرخ هر دلار باید زیر صد هزارتومان باشد
احمد
|
Canada
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
7
پاسخ
مشگل نبود سواد در تحلیلگران عمومی است هیچ جای دنیا نقدینگی و رشد ان را به امثال ریال اعلام نمیکنند بلکه به دلار اعلام میشود با این فرض نقدینگی ایران نسبت به ۲۰ سال قبل تغییری نکرده و بعد ژاپن دومین کشور از جهت کمبود رشد نقدینگی است در حالی که مثلا رشد نقدینگی چین به دلار ۱۱ برابر ۲۰ سال قبل بوده هر قدر پول چاپ کنی که مثلا بیشتر حقوق بدهی سود بانکی بدهی یا یارانه بدهی با افزایش نرخ ارز خنثی میشود اقتصاد ملی ظ فیت این موارد را بواسطه رشد اقتصادی صفر ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
استاد اگر همزمان با افزایش نرخ ارز برای خنثی سازی رشد حجم نقدینگی حقوق و دستمزد و یارانه ها افزایش نیابد و تورم نرخ ارز جبران نشود جامعه زیر خط فقر هر روز بیشتر می،شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
جناب احمد !،نقدینگی هر کشور بر اساس واحد پولی خود آن کشور محاسبه می،شود نه با ارز کشوری دیگر !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
8
پاسخ
متاسفانه این رشد نقدینگی از محل پایه پولی اثر تورمیش را در چند هفته آینده بر نرخ کالاها و ارز خواهد گذاشت و عملا از جیب مردم برداشت می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
5
پاسخ
موتور محرکه رشد نقدینگی از محل پایه پولی برداشت بانک ها و دولت از منابع بانک مرکزی است. برای برون رفت از این وضعیت و با توجه به پیاده سازی دولت الکترونیک و بانکداری دیجیتال و ارایه خدمات غیر حضوری، کوچک سازی دولت و ادغام بانک های ناتراز در هم دیگر می توان رشد نقدینگی از محل پایه پولی و خلق پول را متوقف نماید. الان اصلاح ساختارهای اقتصادی معیوب به شدت ضرورت دارد و نباید رویه های اشتباه قبلی ادامه داشته باشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
تو همین دو ماه حداقل ۵۰ درصد پول چاپ کردن
اگر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
اگر اونس جهانی طلا ۱۵۰۰ دلار شد و دلار هم قیمتش ۴۰ هزار تومان شد سکه زیر ۲۵ میلیون میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
بله . اگر بجای ریگ در بیابان لوت آب بود کلی ماهی می،شد گرفت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
بهبود سیاست های اقتصادی دولت شده آرزو
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