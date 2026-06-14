چرا روایت «تهدید صادرات چین» با واقعیتهای بازار جهانی همخوانی ندارد؟
دادههای انجمن ماشینآلات ساختوساز چین نشان میدهد صادرات تجهیزات راهسازی و ساختوساز مبتنی بر انرژیهای نو این کشور در 5 ماه نخست سال جاری روندی پرشتاب داشته است. بر اساس گزارش شبکه CCTV، چین در این دوره 1232 دستگاه لودر برقی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 208 درصدی را نشان میدهد.
این افزایش صادرات در حالی رخ میدهد که جهان برای تسریع گذار سبز و توسعه فناوریهای پاک تلاش میکند. با این وجود، برخی محافل غربی همچنان با طرح ادعای «تهدید اقتصادی چین»، خواستار محدود کردن صادرات این کشور هستند؛ ادعایی که بهویژه در حوزه انرژیهای نو با واقعیتهای بازار جهانی سازگار نیست.
صادرات ماشینآلات سبز چین، تجهیزات پیشرفته، مقرونبهصرفه و قابل تطبیقی را در اختیار کشورهای مختلف قرار میدهد و به توسعه صنایع انرژی نو و ارتقای زیرساختهای سبز کمک میکند. این روند هزینه گذار صنعتی کشورها را کاهش داده و مسیر توسعه فناوریهای نوین را کوتاهتر میسازد؛ موضوعی که موجب شده کشورهای آفریقا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین به واردات تجهیزات، پنلهای خورشیدی و خطوط تولید باتری از چین روی آورند.
رشد صادرات تجهیزات انرژی نو تنها بخشی از تحول عمیق در ساختار صادرات چین است. کالاهای واسطهای و تجهیزات پیشرفته به بخش مهمی از زنجیره تأمین جهانی تبدیل شدهاند و چین دیگر تنها صادرکننده کالاهای مصرفی نهایی نیست، بلکه نقشی کلیدی در تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع جهان ایفا میکند.
این تحول نشان میدهد صنعت چین نه یک تهدید، بلکه عاملی برای ثبات زنجیرههای صنعتی جهانی است. محدود کردن صادرات چین میتواند هزینه دسترسی به تجهیزات حیاتی را افزایش دهد و در نهایت به شرکتها و مصرفکنندگان کشورهای محدودکننده آسیب برساند.
در بخش مصرفی نیز محصولات چینی به دلیل قیمت مناسب و کارایی بالا، به کاهش فشار هزینههای زندگی در بسیاری از کشورها کمک کردهاند. در شرایطی که جهان همچنان با تورم و افزایش هزینههای زندگی روبهرو است، تقاضا برای کالاهای چینی همچنان مقاومت قابل توجهی نشان میدهد.
شبکه NBC نیز گزارش داده که افزایش قیمت بنزین و خودرو در آمریکا باعث شده توجه مصرفکنندگان آمریکایی به خودروهای برقی چین جلب شود. این در حالی است که خودروهای برقی چینی هنوز بهصورت رسمی وارد بازار آمریکا نشدهاند.
این روند نشان میدهد تقاضا برای محصولات چینی از نیاز واقعی مصرفکنندگان و انتخاب اقتصادی آنها ناشی میشود. هنگامی که هزینههای زندگی افزایش مییابد، مصرفکنندگان به سمت محصولاتی حرکت میکنند که کیفیت مناسب را با قیمت قابل قبول ارائه میکنند.
در مجموع، صادرات چین از یک سو با تأمین تجهیزات پیشرفته، به ارتقای صنعتی جهان کمک میکند و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مقرونبهصرفه، بخشی از فشار هزینههای زندگی را کاهش میدهد. این نقش دوگانه نشان میدهد روایت «تهدید صادرات چین» با واقعیتهای اقتصادی و نیازهای بازار جهانی همخوانی ندارد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با رشد ضعیف و تورم مداوم مواجه است، حفظ زنجیرههای تأمین باز، پایدار و کارآمد بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. از لودرهای برقی گرفته تا خودروهای برقی و تجهیزات صنعتی، دادهها نشان میدهد چین به یکی از عوامل مهم توسعه و ثبات در زنجیره تأمین جهانی تبدیل شده است.