صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا روایت «تهدید صادرات چین» با واقعیت‌های بازار جهانی همخوانی ندارد؟

داده‌های انجمن ماشین‌آلات ساخت‌وساز چین نشان می‌دهد صادرات تجهیزات راه‌سازی و ساخت‌وساز مبتنی بر انرژی‌های نو این کشور در 5 ماه نخست سال جاری روندی پرشتاب داشته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۹
| |
160 بازدید
چرا روایت «تهدید صادرات چین» با واقعیت‌های بازار جهانی همخوانی ندارد؟

داده‌های انجمن ماشین‌آلات ساخت‌وساز چین نشان می‌دهد صادرات تجهیزات راه‌سازی و ساخت‌وساز مبتنی بر انرژی‌های نو این کشور در 5 ماه نخست سال جاری روندی پرشتاب داشته است. بر اساس گزارش شبکه CCTV، چین در این دوره 1232 دستگاه لودر برقی صادر کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیر 208 درصدی را نشان می‌دهد.


این افزایش صادرات در حالی رخ می‌دهد که جهان برای تسریع گذار سبز و توسعه فناوری‌های پاک تلاش می‌کند. با این وجود، برخی محافل غربی همچنان با طرح ادعای «تهدید اقتصادی چین»، خواستار محدود کردن صادرات این کشور هستند؛ ادعایی که به‌ویژه در حوزه انرژی‌های نو با واقعیت‌های بازار جهانی سازگار نیست.

صادرات ماشین‌آلات سبز چین، تجهیزات پیشرفته، مقرون‌به‌صرفه و قابل تطبیقی را در اختیار کشورهای مختلف قرار می‌دهد و به توسعه صنایع انرژی نو و ارتقای زیرساخت‌های سبز کمک می‌کند. این روند هزینه گذار صنعتی کشورها را کاهش داده و مسیر توسعه فناوری‌های نوین را کوتاه‌تر می‌سازد؛ موضوعی که موجب شده کشورهای آفریقا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین به واردات تجهیزات، پنل‌های خورشیدی و خطوط تولید باتری از چین روی آورند.

رشد صادرات تجهیزات انرژی نو تنها بخشی از تحول عمیق در ساختار صادرات چین است. کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات پیشرفته به بخش مهمی از زنجیره تأمین جهانی تبدیل شده‌اند و چین دیگر تنها صادرکننده کالاهای مصرفی نهایی نیست، بلکه نقشی کلیدی در تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع جهان ایفا می‌کند.
این تحول نشان می‌دهد صنعت چین نه یک تهدید، بلکه عاملی برای ثبات زنجیره‌های صنعتی جهانی است. محدود کردن صادرات چین می‌تواند هزینه دسترسی به تجهیزات حیاتی را افزایش دهد و در نهایت به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کشورهای محدودکننده آسیب برساند.

در بخش مصرفی نیز محصولات چینی به دلیل قیمت مناسب و کارایی بالا، به کاهش فشار هزینه‌های زندگی در بسیاری از کشورها کمک کرده‌اند. در شرایطی که جهان همچنان با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو است، تقاضا برای کالاهای چینی همچنان مقاومت قابل توجهی نشان می‌دهد.

شبکه NBC نیز گزارش داده که افزایش قیمت بنزین و خودرو در آمریکا باعث شده توجه مصرف‌کنندگان آمریکایی به خودروهای برقی چین جلب شود. این در حالی است که خودروهای برقی چینی هنوز به‌صورت رسمی وارد بازار آمریکا نشده‌اند.

این روند نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات چینی از نیاز واقعی مصرف‌کنندگان و انتخاب اقتصادی آن‌ها ناشی می‌شود. هنگامی که هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان به سمت محصولاتی حرکت می‌کنند که کیفیت مناسب را با قیمت قابل قبول ارائه می‌کنند.

در مجموع، صادرات چین از یک سو با تأمین تجهیزات پیشرفته، به ارتقای صنعتی جهان کمک می‌کند و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مقرون‌به‌صرفه، بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را کاهش می‌دهد. این نقش دوگانه نشان می‌دهد روایت «تهدید صادرات چین» با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای بازار جهانی همخوانی ندارد.

در شرایطی که اقتصاد جهانی با رشد ضعیف و تورم مداوم مواجه است، حفظ زنجیره‌های تأمین باز، پایدار و کارآمد بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. از لودرهای برقی گرفته تا خودروهای برقی و تجهیزات صنعتی، داده‌ها نشان می‌دهد چین به یکی از عوامل مهم توسعه و ثبات در زنجیره تأمین جهانی تبدیل شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین ماشین آلات ساخت و ساز فناوری اقتصاد چین صادرات بازار جهانی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بنزین ۱۳۵ میلیونی همچنان زیر تیغ ناترازی/ فقدان نقشه راه برای مدیریت تقاضا
ذخایر ارزی چین بیشتر و بیشتر می شود
اقتصاد چین متمایز از مدل‌های غربی است
اعتراف جنجالی چین
چین همه را غافلگیر کرد!
چین حکمرانی خود بر بازار جهانی فلزات نادر را تحکیم می‌کند
تمرکز چین بر ارتقای خدمات برای تقویت اقتصاد و معیشت
این عدد در چین مبارک شد!
اوضاع صادرات آلمان بدتر می‌شود
نیمه پنهان پرچم سرخ
هشدار صندوق بین‌المللی پول به چین!
دومین اقتصاد بزرگ جهان سریع‌ترین تورم منفی را ثبت کرد
اقتصاد چین رنگ باخت
چین چقدر سرمایه خارجی جذب کرده است؟
چین تعرفه های ترامپ را دور زد!
چین از فناوری‌های خود محافظت می‌کند
وام‌های صنعتی در چین هم به کارخانه‌ها نمی‌رسند
چین، نیروی محرکه‌ای برای بهبود اقتصاد جهان خواهد شد
چین تا سال ۲۰۲۰ با کمبود ۲۲ میلیون نیروی متخصص فنی روبرو است
تله ورود چینی‌ها به ساخت‌وسازها در ایران
کمبود عرضه دامنگیر بازار جهانی آلومینیوم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mkj
tabnak.ir/005mkj