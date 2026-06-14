روایت جدید از نقش داماد ترامپ در جنگ ایران

رسانه آمریکایی «مادر جونز» فاش کرد جرد کوشنر، داماد ترامپ که مسئول مذاکرات هسته‌ای بود، برای افزایش منافع مالی خود مذاکرات را به شکست کشاند و کشورش را درگیر جنگی ۵۰ میلیارد دلاری کرد.

جرد كوشنر، داماد دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ پس از پایان كار در كاخ سفيد به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ تصميم گرفت يك صندوق سرمايه‌گذاری شخصی راه‌اندازی كند. نام این صندوق را «افینیتی پارتنرز» گذاشت. مشكل بزرگ این بود كه او قبلاً هیچ صندوقی را مدیریت نكرده بود و طرح تجاری‌اش آنقدر ضعیف بود كه كارشناسان سعودی آن را «از همه نظر غيرقابل قبول» خواندند. اما او یك برگ برنده داشت: دسترسی مستقیم به رئیس‌جمهور آمریکا. این برگ برنده باعث شد عربستان ۲ میلیارد دلار و امارات و قطر حدود ۱.۵ میلیارد دلار دیگر به صندوق او سرازير كنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از بازگشت ترامپ به قدرت، کوشنر به عنوان فرستاده ویژه صلح و عضو «شورای صلح» منصوب شد و در آتش‌بس غزه و مذاکرات ایران نقش کلیدی پیدا کرد. نکته مهم این است که در همان زمان، صندوق شخصی او میلیاردها دلار از کشورهای عربی سازشگر با اسرائیل سرمایه جذب کرده و سهام یک شرکت بیمه اسرائیلی را خریده که به شهرک‌های غیرقانونی کرانه باختری خدمات می‌دهد. از همین رو کوشنر به خاطر تضاد منافع آشکار، نمی‌توانست یک میانجی بی‌طرف باشد؛ چه در قضیه فلسطین و چه در مذاکره با ایران. این رسانه آمریکایی تأکید کرده که تضاد منافع آشكار كوشنر، همراه با نداشتن دانش و تجربه لازم برای رهبری مذاكراتی با این حساسيت، منجر به چیزی شد كه می‌توان آن را بزرگ‌ترين شكست استراتژيك در دوران رياست‌جمهوری ترامپ ناميد. به نوشته این رسانه آمریکایی، شايد می‌شد چشم را بر تضاد منافع بست اگر كوشنر يك كارشناس سياست‌های هسته‌ای يا متخصص در امور ايران بود. اما در غياب صلاحيت لازم، تصميمات سرنوشت‌ساز جهانی به دست يك اليگارش ساده‌لوح سپرده شد كه فكر می‌كند ميلياردر شدن او را برای مذاكرات ديپلماتيك پيچيده آماده می‌كند.

بنا به نوشته روزنامه گاردين، در مارس ۲۰۲۶ كوشنر ادعا كرده بود كه او و همكارش استيو ويتكاف «درك بسيار عميقی از مسائل محوری» پرونده ايران دارند. اما مادر جونز می‌نويسد: اگر كوشنر سر سوزن دانشی از برنامه هسته‌ای يا آگاهی از امور ايران داشت، اين موضوع در جريان مذاكرات ناموفق پيش از جنگی كه اسرائيل و دولت ترامپ در فوريه گذشته عليه ايران به راه انداختند، آشكار می‌شد. كلسئی داونپورت، مدير سياست منع اشاعه هسته‌ای در انجمن كنترل تسليحات آمريكا، به این رسانه گفت: «من بسيار شگفت‌زده شدم كه آمريكا دو مذاكره‌كننده‌ای بفرستد كه به وضوح هيچ تحقيقی در تاريخ مذاكرات ايران يا حتی حقايق اساسی پيرامون برنامه هسته‌ای انجام نداده‌اند. لازم نيست شما فيزيكدان هسته‌ای باشيد، اما بايد خود را با كارشناسان احاطه كنيد.»

به نوشته مادر جونز، كوشنر و ويتكاف تاريخ روابط مدرن ايران و آمريكا، به ويژه توافق هسته‌ای دوران اوباما كه ترامپ آن را تضعيف كرد، درك نكرده‌اند. برای مثال، وقتی مذاكره‌كنندگان ايرانی پيشنهاد كوشنر برای ارائه سوخت هسته‌ای رايگان در ازای توقف غنی‌سازی را رد كردند، كوشنر ظاهراً اين را دليلی بر اين دانست كه ايران هرگز تلاش برای ساخت بمب را رها نمی‌كند. مادر جونز به ضبط صوتی از كوشنر در اوایل مارس ۲۰۲۶ دست يافته كه در آن از اینکه تهران موضع آمريكا را جدی نمی‌گيرد و تنها با «نيرنگ‌ها، حقه‌ها و انكارها» پاسخ می‌دهد، شكايت می‌كند. داونپورت در پاسخ به اين رسانه گفت: «واكنش ايرانی‌ها نبايد تعجب‌آور باشد. ايران قبلاً هم وعده‌های مربوط به تأمين سوخت را تجربه و رد کرده است. آنها نه تنها به غنی‌سازی و توليد سوخت به عنوان منبعی برای افتخار نگاه می‌كنند، بلكه آن را يك حق حاكميتی می‌دانند. ويتكف و كوشنر وضعيت ايران را كاملاً اشتباه خواندند و به نتايج عجولانه‌ای درباره نيات ايران دست يافتند كه هيچ شواهدی آن را تأييد نمی‌كند.»

مادر جونز اضافه می‌كند: عليرغم ناآشنايی هيات آمريكايی با جنبه‌های فنی، به نظر می‌رسيد ايرانی‌ها آماده ادامه گفتگوها بودند. وزير خارجه عمان به «پيشرفت ملموس» بين واشنگتن و تهران اشاره كرد. واسطه‌های انگلیسی هم «هيچ مدرك قاطعی» از تهديد هسته‌ای قريب‌الوقوع از سوی ايران مشاهده نكردند؛ همان نتيجه‌ای كه پيشينيان ترامپ در كاخ سفيد به آن رسيده بودند. اما كوشنر سخنان نتانياهو را تكرار كرد و ادعا كرد ايرانی‌ها «تنها چند روز يا چند هفته با سلاح هسته‌ای فاصله دارند.» اين همان نتيجه‌گيری بود كه كوشنر به ترامپ منتقل كرد و منجر به جنگی شد كه ثبات منطقه را برهم زد و متحدان آمريكا را ناراحت كرد. جاناتان گاير، مدير برنامه‌های مؤسسه امور جهانی اوراسيا، به مادر جونز گفت: «همه گزارش‌ها نشان می‌دهد اگر صبر و تخصص در تيم مذاكره‌كننده آمريكايی وجود داشت، توافق خوبی روی ميز بود. اما آقای كوشنر به اين ميزان صبر علاقه‌ای نداشت.» در نهايت، مادر جونز فاش می‌كند كه كوشنر به چيز ديگری علاقه داشت: جذب سرمايه جديد. نيويرك تايمز در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد همزمان با فرود بمب‌های آمريكايی بر تهران، كوشنر با مقامات سعودی ديدار می‌كرد تا ميلياردها دلار اضافی برای صندوق «افينیتی» جمع كند. از صندوق‌های ثروت ملی امارات و قطر نيز خواسته شده پول بيشتری تزريق كنند. جهان در آتش می‌سوزد و جرد كوشنر ثروتمندتر می‌شود.