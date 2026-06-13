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جزئیات تصادف اتوبوس با ۱۲ خودرو در اشرفی اصفهانی + عکس

سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف ۱۲ دستگاه خودرو سواری با یک دستگاه اتوبوس مسافربری شخصی در خیابان اشرفی اصفهانی پایتخت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۲۴
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جزئیات تصادف اتوبوس با ۱۲ خودرو در اشرفی اصفهانی + عکس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در خیابان اشرفی اصفهانی خبر داد و گفت: در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس شخصی با ۱۲ خودروی سواری، سه نفر مصدوم و به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

به گزارش تابناک، جلال ملکی در جزئیات بیشتر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۵۸ امروز یک مورد حادثه تصادف زنجیره‌ای در خیابان اشرفی اصفهانی، مسیر شمال به جنوب، نرسیده به بلوار مرزداران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به دنبال آن سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس شخصی هنگام حرکت در مسیر، به دلیلی که باید از سوی کارشناسان بررسی شود، از کنترل راننده خارج شده و با ۱۲ دستگاه خودروی سواری برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: این اتوبوس پس از برخورد با خودروها، از مسیر منحرف شده و وارد خط ویژه اتوبوسرانی شده است. همچنین با گاردریل‌های مسیر برخورد کرده و حدود ۴۰ تا ۵۰ متر از آنها را تخریب کرده و در نهایت متوقف شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه در این حادثه سه نفر از رانندگان خودروهای درگیر مصدوم شدند، گفت: این افراد برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. همچنین چند نفر دیگر نیز دچار مصدومیت‌های سطحی شده بودند که پیش از حضور نیروهای امدادی محل را ترک کرده بودند.

وی با اشاره به حضور عوامل اورژانس، پلیس راهور، شهرداری و آتش‌نشانان در محل حادثه اظهار کرد: عملیات امدادی و ایمن‌سازی محل در حال انجام است و ترافیک محدوده نیز با حضور عوامل راهور روان‌سازی شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و پس از پایان عملیات، محل برای بررسی علت وقوع حادثه تحویل کارشناسان خواهد شد.

در ادامه تصاویر دیگری از این حادثه را می‌بینید:

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تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی تصادف تصادف شدید تصادف زنجیره ای اتوبوس تصادف اتوبوس خودرو سواری
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