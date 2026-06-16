سرچشمه سازمانهای ترور یهودی در فلسطین/کسی که قاضی انگلیسی را مسخره کرد و عفو همنژادش را نپذیرفت!
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، تاریخ فرقه یا کمپانی آدمکشی و جنایتی که از سال ۱۹۴۸ تا امروز بهنام رژیم اشغالگر قدس یا اسرائیل میشناسیم، پر از چهرههایی است که نامهای غربی و اروپایی دارند و از کشورهای دیگر آمده و فلسطین را با نامهای عبری اشغال کردهاند. پیشتر در اینباره گزارشی منتشر کردیم که در پیوند «نام واقعی نخستوزیرهای اسرائیل/ اینها که همه از اوکراین و لهستان آمدهاند!» قابل دسترسی و مطالعه است:
یکی از چهرههای کمتر شناختهشده صهیونیسم بینالملل، ولادیمیر یوگنیویچ ژابوتینسکی یکی از یهودیهای روسیه است که در اوکراین فعلی متولد شده است. او یکی از رهبران جنبش صهیونیسم است که ابتدا نیروهای یهودی ارتش بریتانیا را تاسیس کرد و بعد هم پیش از تشکیل دولت جعلی اسرائیل در فلسطین چند سازمان شبهنظامی و تروریستی مثل بیتار، هاتزوهر و ایرگون را تاسیس کرد.
شناخت ژابوتینسکی و کارنامهاش برای افرادی که اتفاقات و تحولات امروز دنیا را میبینند، بیلطف نخواهد بود. او سال ۱۹۴۰ هنگام حضور در نیویورک و بازدید از اینشهر درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد. اما بهخاطر خدماتش به کشور مورد نظر صهیونیستها (که زمان مرگ او هنوز تشکیل نشده بود) خیابانی در قلب تلآویو به نامش نامگذاری شده است.
اعراب فلسطین پیش از اشغال با نام ژابوتینسکی آشنا بودند اما نسل عرب ۱۹۴۸ به بعد، اطلاعات اندک و ناچیزی از اینشخصیت صهیونیست دارند و فقط او را بهعنوان یکیهودی صهیونیست و خونریز میشناسند.
ژابوتینسکی و عدهای که دوست و همراهش محسوب میشدند، از زمان برپایی نخستین کنگره صهیونیسم توسط تئودور هرتزل در شهر بال (سال ۱۸۹۸) جزء اولین کسانی بودند که اعلام کردند کشور یهود باید در تمامی فلسطین و شرق اردن پادشاهی اردن هاشمی تشکیل شود و سپس از نیل تا فرات را در برگیرد. ژابوتینسکی که یکصهیونیست دوآتشه و تندرو بود، ازجمله کسانی بود که عقیده داشتند برای رسیدن به اینهدف باید از طریق جمعآوری نیرو و حمله با اسلحه وارد عمل شد.
صهیونیست مورد اشاره، همیشه صهیونیست نماند و بهقول جماعت سیاسی، دست به انشعاب زد. او سال ۱۹۲۲ از حَییم عزرائیل وایزمن (رئیس سازمان جهانی صهیونیسم و اولین رئیسجمهور اسرائیل) و سازمان صهیونیسم جدا شد و حزب سیاسی و جریان جدیدی به نام Revisionist (تجدید نظرطلب) تاسیس کرد. پیشنهاد ژابو تینسکی این بود که وایزمن نقش «کاوور» را ایفا کند و خودش نقش «گاریبالدی» را. و مانعی ندارد که در نمایش این چهره تا جایی که ممکن است مبالغه و افراط شود.
توضیح آنکه گاریبالدی سیاستمدار وطنپرست ایتالیایی بود که در نیس فرانسه به دنیا آمد و درگذشت. او متولد سال ۱۸۰۷ و درگذشته به سال ۱۸۷۲ بود و برای وحدت ایتالیا تلاش کرد مبارزات ضد اتریشی را سامان دهد. بعد هم با حکومت ناپل و حکومت پاپ مبارزه کرد و از سال ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۱ به خدمت ارتش فرانسه درآمد. کاوور هم دیگر سیاستمدار و کنشگر ایتالیایی بود که متولد ۱۸۱۰ و درگذشته به سال ۱۸۶۱ است. او هم از جمله ایتالیاییهایی بود که برای وحدت اینکشور تلاش و مبارزه کردند.
درباره اصطلاح ریویزوینیست هم بد نیست بگوییم ایناصطلاح بیانگر حقیقت برنامه مورد نظر ژابو تینسکی نبود و برای گمراهکردن دیگران استفاده شد. آنطور که از یادداشتهای وایزمن و بازیهای یهود و شیوههای مکر و فریب آنها در فلسطین برمیآید، هدف از بهکارگیری اینعبارت این بود که دستگاه سیاسی یهود در فلسطین بر دو محور استوار باشد؛ اول افراط و توسعهطلبی از نیل تا فرات که ایفای نقش آن را جناح ژابوتینسکی به عهده گرفت و دوم، پیادهکردن مراحل یهودیکردن فلسطین که جناح وایزمن عهده دارش شد. این دو جناح در واقع پشت و روی یک سکهاند و منظور ژابوتینسکی از ایننام، اصلاح سند قیمومت فلسطین به گونهای بود که میهن ملی صراحه اردن را نیز مثل فلسطین در بر بگیرد. مطبوعات عربی معمولا از این حزب به نام الحزب الاصلاحی نام میبرند که ترجمه اشتباهی از آن بوده است.
ولادیمیر یوگنیویچ ژابوتینسکی نخستين يهودی صهیونیستی بود که با اطلاع برخی دولتمردان انگلیسی بهطور قاچاق اسلحه وارد فلسطین کرد و در حواث موسم النبی موسی در آوریل ۱۹۲۰ بهطو علنی از این سلاحها استفاده کرد. به همیندلیل حکومت انگلیسی فلسطین، محاکمهاش کرد. در جریان محاکمه هم قاضیان نظامی انگلیسی را به ریشخند گرفت و میگفت هر حکمی که میخواهید صادر کنید چون بهزودی لغو میشود و همیناتفاق هم افتاد.
ژابوتینسکی در دادگاه با کمال افتخار میگفت اسناد روشنی در اختیار دارد که از صندوق محرمانه شیفر به سرقت رفتهاند؛ صندوقی که کلیدش باید همیشه به گردن رئیس ستاد جنگ ارتش بریتانیا آویخته میبود.
سال ۱۹۲۰ دادگاه نظامی ژابوتینسکی را به ۱۵ سال زندان با اعمال شاقه و اخراج از فلسطین پس از گذراندن اینمدت محکوم کرد اما چندی نگذشت که بخشیده شد و آزادانه به شرارت و تشکیل گروههای تروریست پرداخت. کسی که او را مورد عفو قرار داد هربرت ساموئل نخستین فرماندار کل غیر نظامی فلسطین بود که در نظر یهودیان امروزی، عزرای دوم یا نخستین فرمانروای اسرائیل بعد از اسارت بابلی به شمار میآید.
اما ژابوتینسکی با شخصیت عنود و لجباز خود، زیر بار اینعفو یهودی همتبار خود هم نرفت. چون با عربهایی که همزمان با او بخشیده شده بودند، در یکسطح قرار میگرفت و غرور یهودیاش اجازه نمیداد.
ژابوتینسکی نخستین سازماندهنده تمام سازمانهای زیرزمینی تروریستی مخفی در فلسطین است که روزی با فلسطینیها جنگیدند و کارش به زد و خورد مسلحانه با انگلیسیها هم انجامید. تمام کشتارهایی که یهودیان در فلسطین کردند، بهویژه قتل عامهای سال ۱۹۴۸ و بعد از آن، اجرای همانچیزی بودند که ژابوتینسکی برنامه «تجمع و یورش» میخواند و خودش هم همراه با دوست نزدیکش یوسف ترومپلدور اولینکسی بود که اجرایش کرد.
افرادی که مایل به مطالعه و تحقیق بیشتر درباره اینچهره صهیونیست باشند، میتوانند به خاطرات حییم وایزمن، کتاب شرقیات (Orientations) اثر رونالد استورس (استاد لورنس و فرماندار بیت المقدس از ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۶)، گزارش انجمن سلطنتی انگلستان ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۷ و ... مراجعه کنند.