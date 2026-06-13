ایجاد پایگاه نظامی در مرز اردن توسط رژیم صهیونیستی

رسانه‌های عبری گزارش دادند که ارتش رژیم اشغالگر برای نخستین بار طی چند دهه گذشته، چندین پایگاه نظامی را در مرز میان فلسطین اشغالی و اردن، در منطقه حائل بین حصار مرزی و رود اردن ایجاد کرده است.

رادیو ارتش اشغالگر با اشاره به اینکه ایجاد پایگاه‌های نظامی در مرز فلسطین اشغالی و اردن اقدامی «غیر معمول» است، خاطرنشان کرد که مدیریت این پایگاه‌ها بر عهده گروه‌هایی از نظامیان ارتش اشغالگر است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این رسانه اشاره کرد که اشغالگران در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته، برای ایجاد یک منطقه نظامی، حصاری را در غرب رود اردن بنا کردند، اما پس از توافقنامه «وادی عربه» با اردن، بیشتر پایگاه‌های نظامی فعال در آن منطقه بسته شد.

ایده بازگرداندن حضور دائمی اشغالگران به منطقه حائل، طی سال‌های گذشته در ارتش اسرائیل شکل گرفته بود، اما عملیات احداث پایگاه‌ها از سال گذشته آغاز شده است.