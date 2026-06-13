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ابراز نگرانی کره شمالی از اقدامات آمریکا!

وزارت خارجه کره شمالی به اقدامات خصمانه آمریکا در قبال این کشور و مجهز کردن کره جنوبی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۸۸
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ابراز نگرانی کره شمالی از اقدامات آمریکا!

وزارت خارجه کره شمالی موافقت آمریکا با فروش موشک های هوا به هوا و تجهیزات جنگی دیگر به کره جنوبی را محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این وزارت خانه اعلام کرد، موافقت آمریکا با این اقدام باعث تشدید تنش ها در شبه جزیره کره می شود.

حدود یک هفته قبل وزارت خارجه آمریکا از موافقت با فروش احتمالی بمب‌های هدایت‌شونده دقیق (JDAM) و تجهیزات مرتبط به کره جنوبی خبر داد.

ارزش این معامله حدود ۱۰۶ میلیون دلار برآورد شده و هنوز باید مراحل اطلاع‌رسانی و بررسی در کنگره آمریکا را طی کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، کره جنوبی درخواست خرید ۷۰۸ کیت دنباله‌دار و ۵۸ مجموعه هدایت بمب‌های JDAM را به همراه تجهیزات پشتیبانی و خدمات فنی، مهندسی و لجستیکی ارائه کرده است.

واشنگتن اعلام کرد این معامله به تقویت توان دفاعی کره جنوبی و افزایش آمادگی نظامی این متحد آسیایی آمریکا کمک خواهد کرد.

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