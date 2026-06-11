صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار قرارگاه خاتم الانبیا: نفت و گاز یا برای همه یا هیچکس

هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص): یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت
کد خبر: ۱۳۷۸۵۲۷
| |
1746 بازدید

هشدار قرارگاه خاتم الانبیا: نفت و گاز یا برای همه یا هیچکس

به گزارش تابناک؛ فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد: آمریکا از یک سو حرف از توافق و مذاکره می‌زند و از سوی دیگر شرارت می‌کند و این تناقض آشکار در رفتار و گفتار آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و به همین دلیل امنیت تجارت و اقتصاد بین المللی و کشورها، بویژه تنگه هرمز را به خطر انداخته است.

سران آمریکا به دلیل عدم شناخت درست از ملت شرافتمند و شجاع ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر آن دور تسلسل باطلی را طی می‌کنند و دروغ‌های مکرر آمریکا یکی از نشانه‌های آن است.

آن‌ها با تبلیغات و جنگ رسانه‌ای هرگز نمی‌توانند حقارت و شکست‌های پی در پی خود در جنگ با ایران اسلامی را جبران و یا جنگ افروزی خود را پنهان نمایند.

هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا بار دیگر بخواهد حملاتی را علیه ایران قهرمان انجام دهد، پاسخی شدیدتر از قبل دریافت خواهد کرد و آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه، فراگیر و گسترده‌تر خواهد شد.

با توجه به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های نفت ایران، اعلام می‌گردد یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا توافق ناامنی نیروهای مسلح آتش
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران هنوز هیچ متنی را برای توافق تایید نکرده است
خط و نشان وزارت دفاع برای هرگونه تعرض به کشور
اینفوتابناک/ چرا باید آمریکا از منطقه اخراج شود؟
فوری: حمله امشب آمریکا به ایران لغو شد
معرفی کامل ورزشگاه‌ها جام جهانی ۲۰۲۶؛ خانه مارادونا و پله کجاست؟ + تصاویر
استراتژی ترامپ علیه ایران نتیجه معکوس می‌دهد
آمریکایی‌ها نگران کاهش ذخایر موشکی شدند
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
جولانی به دیدار ترامپ می‌رود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیاتزا: نتوانستم ذهنیت و نگرش ایده‌آلی ایجاد کنم
فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
دومین شکست متوالی ایران در لیگ ملت‌ها؛ بلغارستان هم از سد شاگردان پیاتزا گذشت
برد مکزیکی‌ها در خشن‌ترین افتتاحیه تاریخ جام جهانی؛ ۲ گل و ۳ اخراجی
نسل پساجنگ؛ چرا باید امید را دوباره به کودکان برگرداند؟
توافق ایران و آمریکا قطعی است
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق
ادعای ترامپ: رهبر ایران توافق را تایید کرده است
تصویری عجیب از دست ترامپ در جلسه دفتر بیضی
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافته‌ایم
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mcJ
tabnak.ir/005mcJ