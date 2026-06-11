هشدار قرارگاه خاتم الانبیا: نفت و گاز یا برای همه یا هیچکس

هشدار قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص): یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت

به گزارش تابناک؛ فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) اعلام کرد: آمریکا از یک سو حرف از توافق و مذاکره می‌زند و از سوی دیگر شرارت می‌کند و این تناقض آشکار در رفتار و گفتار آمریکا عامل اصلی ناامنی در منطقه است و به همین دلیل امنیت تجارت و اقتصاد بین المللی و کشورها، بویژه تنگه هرمز را به خطر انداخته است.

سران آمریکا به دلیل عدم شناخت درست از ملت شرافتمند و شجاع ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر آن دور تسلسل باطلی را طی می‌کنند و دروغ‌های مکرر آمریکا یکی از نشانه‌های آن است.

آن‌ها با تبلیغات و جنگ رسانه‌ای هرگز نمی‌توانند حقارت و شکست‌های پی در پی خود در جنگ با ایران اسلامی را جبران و یا جنگ افروزی خود را پنهان نمایند.

هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا بار دیگر بخواهد حملاتی را علیه ایران قهرمان انجام دهد، پاسخی شدیدتر از قبل دریافت خواهد کرد و آتش جنگ علاوه بر ناامنی در منطقه، فراگیر و گسترده‌تر خواهد شد.

با توجه به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های نفت ایران، اعلام می‌گردد یا صادرات نفت و گاز برای همه است و یا برای هیچ کس امکان نخواهد داشت.