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ارزیابی سفارت‌ایران دردانمارک از چرخه تنش و دیپلماسی در هرمز

صفحه سفارت ایران در دانمارک با ارزیابی شرایط تنش و دیپلماسی در تنگه هرمز و پیام‌های متقال رد و بدل شده در شبکه ایکس پیام داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۶۱
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ارزیابی سفارت‌ایران دردانمارک از چرخه تنش و دیپلماسی در هرمز

به گزارش تابناک؛ صفحه سفارت ایران در دانمارک با ارزیابی شرایط تنش و دیپلماسی در تنگه هرمز و پیام‌های متقال رد و بدل شده در شبکه ایکس نوشت:

ـ اظهار دانایی، نادانی و حماقت را پنهان نمی‌کند.

ـ تنگه هرمز در وضعیت باز قرار داشت، اما با اقدام تجاوزکارانه شما، شرایط امنیتی منطقه دستخوش تغییر شد.

ـ در پی درخواست شما برای آتش‌بس، تنگه هرمز بر اساس شرایط اعلامی ایران و با مدیریت تهران، بار دیگر باز شد.

ـ با تحرکات نظامی شب گذشته، این مسیر مجدداً در وضعیت تنش قرار گرفت.

ـ دو رویداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و ۹ اسفند ۱۴۰۴، روند دیپلماسی را با اختلال جدی مواجه کرد.

ـ ایران در پی درخواست آتش‌بس، وارد مسیر مذاکره بر اساس شروط خود شد.

ـ با طرح مطالبات غیرواقع‌بینانه، مذاکرات به بن‌بست کشیده شد.
ـ هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده بود: «با بمب مذاکره خواهیم کرد.»

ـ حمله شب گذشته با واکنش نیرو‌های مسلح ایران مواجه شد و ادبیات تهدیدآمیز نتیجه عملی در پی نداشت.

ـ جمع‌بندی روشن است: تکرار اقدامات تنش‌زا، مسیر دیپلماسی را محدود کرده و وضعیت تنگه هرمز را به سطحی پرمخاطره‌تر سوق می‌دهد.

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