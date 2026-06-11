ارزیابی سفارتایران دردانمارک از چرخه تنش و دیپلماسی در هرمز
به گزارش تابناک؛ صفحه سفارت ایران در دانمارک با ارزیابی شرایط تنش و دیپلماسی در تنگه هرمز و پیامهای متقال رد و بدل شده در شبکه ایکس نوشت:
ـ اظهار دانایی، نادانی و حماقت را پنهان نمیکند.
ـ تنگه هرمز در وضعیت باز قرار داشت، اما با اقدام تجاوزکارانه شما، شرایط امنیتی منطقه دستخوش تغییر شد.
ـ در پی درخواست شما برای آتشبس، تنگه هرمز بر اساس شرایط اعلامی ایران و با مدیریت تهران، بار دیگر باز شد.
ـ با تحرکات نظامی شب گذشته، این مسیر مجدداً در وضعیت تنش قرار گرفت.
ـ دو رویداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و ۹ اسفند ۱۴۰۴، روند دیپلماسی را با اختلال جدی مواجه کرد.
ـ ایران در پی درخواست آتشبس، وارد مسیر مذاکره بر اساس شروط خود شد.
ـ با طرح مطالبات غیرواقعبینانه، مذاکرات به بنبست کشیده شد.
ـ هگست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده بود: «با بمب مذاکره خواهیم کرد.»
ـ حمله شب گذشته با واکنش نیروهای مسلح ایران مواجه شد و ادبیات تهدیدآمیز نتیجه عملی در پی نداشت.
ـ جمعبندی روشن است: تکرار اقدامات تنشزا، مسیر دیپلماسی را محدود کرده و وضعیت تنگه هرمز را به سطحی پرمخاطرهتر سوق میدهد.