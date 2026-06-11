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ادعای سی‌ان‌ان مبنی بر حضور میانجیگران قطری درتهران

شبکه سی‌ان‌ان بامداد پنجشنبه به نقل از «یک منبع دیپلماتیک» گزارش داد، در حالی که آمریکا دور جدیدی از حملات به ایران را آغاز کرده است، هیات قطری که چهارشنبه برای ملاقات با مذاکره‌کننده‌گان ایرانی به تهران سفر کرده بود، همچنان در این کشور است.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۱
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ادعای سی‌ان‌ان مبنی بر حضور میانجیگران قطری درتهران

سی‌ان‌ان پیشتر گزارش داده بود که مذاکره‌کنندگان قطری «پس از مشورت با آمریکا» و «در تلاش برای پر کردن شکاف‌های باقیمانده» به ایران سفر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد پنجشنبه تایید کرد که حملاتی را علیه ایران آغاز کرد.

سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا امروز ساعت ۵:۱۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا به دستور فرمانده کل قوا حملات بیشتری را در دفاع از خود علیه چند هدف در ایران آغاز کردند.

سنتکام ادعا کرد: این حملات در پاسخ به تهاجم غیرقابل توجیه و مداوم ایران است.

این حملات پس از آن آغاز شد که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در مقابل مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در تامپا، فلوریدا در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد که امشب به ایران ضربه خواهیم زد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که ایالات متحده حملات بیشتری علیه ایران انجام خواهد داد. او در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایران «بیش از حد در مذاکرات تعلل کرده است و اکنون باید بهای آن را بپردازد!!!» ترامپ همچنین روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در دفتر بیضی کاخ سفید مدعی شد: «ما به آن‌ها حمله خواهیم کرد، حمله‌ای بسیار سخت.»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
4
پاسخ
ملت اجازه نمیده قطر میانجی بشه،جنگ جنگ تاپیروزی
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
دقیقا
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