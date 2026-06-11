رسانه‌ها از شنیده شدن صدای آژیرهای هشدار در بحرین خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش رسانه‌ها، ناوگان پنجم آمریکا در بحرین در آماج حملات ایران قرار گرفته است.

منابع گزارش دادند که انفجارها پایگاه‌های تروریستی آمریکا در کویت و بحرین را به لرزه در آوردند.

نیروهای تروریستی سنتکام حوالی ساعت ۱ بامداد پنجشنبه از آغاز شب دوم تجاوز به نقاطی از کشورمان خبر دادند؛ هرچند که این درگیری کمتر از دو ساعت بعد یعنی پیش از ساعت ۳ بامداد به پایان رسید.