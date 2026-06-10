وزارت خزانه‌داری امریکا در چارچوب رویکرد فشار حداکثری همزمان با حملات و ادعای دیپلماسی و مذاکره با ایران اعلام کرد که ۹ فرد و نهاد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی با تکرار ادعاهای واشنگتن مدعی شد: امروز، در چارچوب «خشم اقتصادی»، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) ۹ فرد و نهاد را که به‌نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) در زمینه تدارک و تامین تسلیحات نقش داشته‌اند، تحریم کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری و از حامیان فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «وزارت خزانه‌داری از طریق خشم اقتصادی، شبکه‌های تدارکات خارجی را که از تلاش‌های نظامی ایران برای دستیابی به سلاح حمایت می‌کنند، مختل می‌کند.»

وی با دفاع از این رویکرد فشار حداکثری که دولت ترامپ، نام آن را به خشم اقتصادی تغییر داده است، ادعا کرد: «وزارت خزانه‌داری دارایی‌های حکومت ایران را مسدود کرده، اقتصاد آن را به شدت مختل کرده و ماشین جنگی ایران را از کار انداخته است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در میان افراد و نهادهای تحریم‌شده، اشخاص و شرکت‌هایی مستقر در چین و هنگ‌کنگ قرار دارند.

رویکرد فشار، تحریم و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی است که دولت ترامپ در پی جنگ علیه ایران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن در جهان به دنبال خروج از این بحران خود ساخته بوده و با ادعای دیپلماسی، در پی توافقی با جمهوری اسلامی ایارن است که خواسته های خود را برآورده کند.

آمریکا و اسرائیل به رغم اعلام آتش بس در ایران و لبنان، و تداوم مذاکرات برای دستیابی به توافق، همچنان آن را نقض کرده و به حملات خود ادامه داده اند.