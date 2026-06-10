رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت از موافقت با مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد. الیاس حضرتی تأکید کرد که این تصمیم با دستور مستقیم رئیس‌جمهور پزشکیان و در پاسخ به مطالبات و اعتراضات گسترده دانش‌آموزان اتخاذ شده است تا فشار از روی داوطلبان برداشته شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: مثبت شدن تأثیر معدل دوره یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس جمهور پزشکیان و در راستای شنیدن صدای مردم انجام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ الیاس حضرتی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ درباره پیگیری مطالبات دانش‌آموزان درباره مثبت شدن تاثیر معدل پایه یازدهم بر کنکور ۱۴۰۵، گفت: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان داد و در نهایت خواسته دانش‌آموزان به نتیجه رسید.

وی با اشاره به رویکرد دولت در توجه به مطالبات مردم اظهار کرد: دولت نماد شنیدن است؛ دولت می‌شنود، گوش می‌کند، دقت می‌کند، حساسیت نشان می‌دهد و اقدام می‌کند.



رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: یکی از اتفاقات مثبتی که رخ داد، موضوع مثبت شدن تاثیر معدل پایه ۱۱ بر کنکور ۱۴۰۵ بود. دانش‌آموزان عزیز ما مرتب درگیر این موضوع بودند و می‌دانستند که این مسئله مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. آنان اعتراض می‌کردند، پیام می‌دادند، صحبت می‌کردند و درخواست داشتند.

حضرتی ادامه داد: رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع حساسیت نشان دادند و این تصمیم با دستور رئیس جمهور اتخاذ شد. در همین راستا لازم می‌دانم از طرف دانش‌آموزان عزیز از رئیس‌جمهور تشکر کنم که این مطالبه را شنید و به آن عمل کرد.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین از حجت الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و اعضای نسل مشاوران نسل «زد» قدردانی کرد و گفت: مشاوران نسل «زد» ما در این زمینه بسیار فعال بودند، پیگیری کردند، نامه نوشتند، در روزنامه‌ها مطلب نوشتند و موضوع را دنبال کردند.

وی تصریح کرد: الحمدلله آن چیزی که دانش‌آموزان می‌خواستند، به نتیجه رسید.