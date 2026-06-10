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انتقاد روسیه از سیاسی کاری شورای امنیت علیه ایران

نماینده روسیه در سازمان ملل از سیاسی کاری شورای امنیت در خصوص ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۸۹
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انتقاد روسیه از سیاسی کاری شورای امنیت علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد، شورای امنیت باید بر روی حمایت از حل و فصل سیاسی مسائل مرتبط با ایران متمرکز شود.

وی بر آمادگی روسیه برای مشارکت در این روند تاکید کرد.

نبنزیا تصریح کرد، سیاسی کردن عملکرد شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران نتیجه ای جز تشدید تنش نخواهد داشت.

نماینده روسیه در جریان نشست شورای امنیت علیه ایران گفت، اتخاذ چنین رویکردهایی می تواند مانع زمینه سازی برای از سرگیری فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص ایران شود. این فعالیت ها به دلیل اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تضعیف شده است.

وی بیان کرد، گزارش های آژانس به هیچ وجه اشاره ای به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده نظامی از اورانیوم نداشته است. هیچ دلیلی برای برگزاری جلسه توجیهی کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت در مورد تحریم‌های ایران وجود ندارد. این نهاد در سال ۲۰۱۵ به فعالیت خود پایان داد و شورا هیچ قطعنامه‌ای برای از سرگیری کار آن تصویب نکرده است.

لازم به ذکر است شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای غیرقانونی و با استانداردهای دوگانه رای‌گیری درباره قطعنامه ۱۷۳۷ را پیش برد و با ۱۱ رای موافق، بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که اعتراض روسیه و چین را به‌دنبال داشت.

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