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اطلاعیه ارتش اردن از حملات موشکی ایران به پایگاه الازرق

در پی تجاوزات تازه ارتش ایالات متحده علیه کشورمان با سوءاستفاده از خاک کشورهای منطقه و پاسخ کوبنده ایران، ارتش اردن امروز (چهارشنبه) مدعی رهگیری پنج موشک شلیک‌شده به سمت شهر «الأزرق» شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۱۷۲
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7253 بازدید
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اطلاعیه ارتش اردن از حملات موشکی ایران به پایگاه الازرق

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر، ضمن محکوم کردن شدید جنایت آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس، برای ممانعت از هرگونه استفاده ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را یادآوری کرد و هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاه‌ها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.

در همین حال، نیروهای مسلح اردن مدعی شدند که پنج موشک از سوی ایران به سمت پایگاه آمریکایی الأزرق در اردن شلیک شده که آن‌ها را رهگیری و سرنگون کردند. به ادعای اردن، تلفاتی گزارش نشده است.

این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با توجه به تداوم شرارت‌های دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، رزمندگان هوافضای سپاه توسط موشک‌های سوخت جامد دوربرد خود چهار هدف مهم از جمله آشیانه‌های جنگنده‌های اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودک‌کش آمریکا در الأزرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اعلام کرد: «نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی می‌باشد.»

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اردن ایران سپاه حمله موشکی آمریکا پایگاه های آمریکایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
سلیمان
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
6
27
پاسخ
اردن را تهديد نماييد درصورت تكرار حمله از خاك اين كشور عليه ايران ؛ تاسيسات حياتي اردن را هدف قرار خواهيم داد .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
3
11
پاسخ
بی غیرتی در اردن بیداد میکنه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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