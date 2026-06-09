در واکنش به سرنگونی بالگرد فوق پیشرفته آمریکا، ترامپ این حمله را به ایران نسبت داد و مدعی تلافی شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ روز سه شنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود گفت: «به‌تازگی از سوی نیرو‌های نظامی بزرگ مان مطلع شدم که شب گذشته ایرانی‌ها یکی از بالگرد‌های بسیار پیشرفته آپاچی ما را هنگام گشت‌زنی بر فراز تنگهٔ هرمز سرنگون کرده‌اند.»

رئیس جمهوری آمریکا با تهدید ایران مدعی شد: «دو خلبان در این مأموریت حضور داشتند که هر دو سالم و بدون جراحت هستند. با این حال، ایالات متحده ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».

پس از این موضعگیری ترامپ به وال‌استریت ژورنال گفت: حادثه هلیکوپتر آپاچی موضوع جدی نیست و خلبانان سالم هستند.

در این زمینه فرماندهی مرکزی نیرو‌های آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام ادعا کرد که این بالگرد در حال گشت‌زنی بر فراز آب‌های منطقه بوده که دچار سانحه شده است که دو نفر از خدمه یک بالگرد تهاجمی آپاچی AH- ۶۴ پس از سقوط آن در نزدیکی سواحل عمان در روز گذشته، نجات یافته‌اند.



به گفته ارتش آمریکا، این دو نظامی کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه نجات داده شدند و در وضعیت پایدار قرار دارند.

در این راستا، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه ادعا کرد که یک فروند پهپاد «شاهد» ایرانی با یک بالگرد نظامی آمریکایی برخورد کرده است.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی در همین باره ادعا کرد: تحقیقات به این نتیجه رسیده است که یک پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی برخورد کرده و باعث سقوط آن شده است. تحقیقات هنوز مشخص نکرده است که آیا برخورد پهپاد ایرانی با بالگرد آمریکایی عمدی بوده است یا خیر.

این در حالی است که معاون وزیر امور خارجه ایران به شبکه خبری الجزیره گفت که ایران عامل حمله به بالگرد آمریکایی در حریم هوایی تنگه هرمز نیست.

وی همچنین تأکید کرد که به دلیل فضای متشنج تنگه هرمز، احتمال وقوع چنین حوادثی به صورت ناخواسته وجود دارد.

این مقام وزارت امور خارجه گفت که ایران هیچ‌گونه حمله عمدی به سوی بالگرد آمریکایی در این منطقه نداشته است.

در واکنش به لفاظی‌های ترامپ، سیدعباس عراقچی امشب (سه‌شنیه) ۱۹ خردادماه گفت: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه بین ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد.

عراقچی همچنین عنوان کرد: مرز‌های دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی در این خصوص خاطرنشان کرد: نیرو‌های خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه به‌سبب خطا‌های انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.

وی در شبکه ایکس نوشت: برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیرو‌های خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.

وزیر خارجه گفت: ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.