ادعای ترامپ این بار برای تصاحب نفت ایران!
ترامپ به سوالی درباره کمک در بازسازی ایران بعد از جنگ پاسخ عجیبی داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با ABC نیوز گفت: «اگر مردم ایران احمق باشند، در نهایت به جایی میرسیم که مجبوریم کل زیرساختهای یک کشور را نابود کنیم».
وقتی از ترامپ در مصاحبه با ABC پرسیده شد که آیا آمریکا در بازسازی ایران پس از جنگ کمک خواهد کرد، او گفت که کمک خواهد کرد اما افزود «ما نصف نفتشان را خواهیم گرفت.»
ترامپ گفت کسی باید تمام آن زیرساختها را بسازد، پلهای جدید، اینهای جدید، آنهای جدید، نیروگاههای جدید... آنها درباره یک تریلیون دلار صحبت میکنند، احتمالاً بیشتر... به همین دلیل است که احتمالاً ما در بازسازی دخالت خواهیم کرد.
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ترامپ به جای نفت
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می گم تیم مذاکره کننده از نیات غربی ها خبر داره؟
راستی می دونه که داستان مذاکره سرکاریه؟
راستی می دونه که داستان مذاکره سرکاریه؟
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