ادعای ترامپ این بار برای تصاحب نفت‌ ایران!

ترامپ به سوالی درباره کمک در بازسازی ایران بعد از جنگ پاسخ عجیبی داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با ABC نیوز گفت: «اگر مردم ایران احمق باشند، در نهایت به جایی می‌رسیم که مجبوریم کل زیرساخت‌های یک کشور را نابود کنیم».

وقتی از ترامپ در مصاحبه با ABC پرسیده شد که آیا آمریکا در بازسازی ایران پس از جنگ کمک خواهد کرد، او گفت که کمک خواهد کرد اما افزود «ما نصف نفت‌شان را خواهیم گرفت.»

ترامپ گفت کسی باید تمام آن زیرساخت‌ها را بسازد، پل‌های جدید، این‌های جدید، آن‌های جدید، نیروگاه‌های جدید... آنها درباره یک تریلیون دلار صحبت می‌کنند، احتمالاً بیشتر... به همین دلیل است که احتمالاً ما در بازسازی دخالت خواهیم کرد.