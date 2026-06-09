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ادعای ترامپ این بار برای تصاحب نفت‌ ایران!

ترامپ به سوالی درباره کمک در بازسازی ایران بعد از جنگ پاسخ عجیبی داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۹۱
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3095 بازدید
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۶
ادعای ترامپ این بار برای تصاحب نفت‌ ایران!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با ABC نیوز گفت: «اگر مردم ایران احمق باشند، در نهایت به جایی می‌رسیم که مجبوریم کل زیرساخت‌های یک کشور را نابود کنیم».

وقتی از ترامپ در مصاحبه با ABC پرسیده شد که آیا آمریکا در بازسازی ایران پس از جنگ کمک خواهد کرد، او گفت که کمک خواهد کرد اما افزود «ما نصف نفت‌شان را خواهیم گرفت.»

ترامپ گفت کسی باید تمام آن زیرساخت‌ها را بسازد، پل‌های جدید، این‌های جدید، آن‌های جدید، نیروگاه‌های جدید... آنها درباره یک تریلیون دلار صحبت می‌کنند، احتمالاً بیشتر... به همین دلیل است که احتمالاً ما در بازسازی دخالت خواهیم کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
7
4
پاسخ
برای این اراجیف احمقانه
پشیزی ارزش قائل نیستیم
یانکی گاوچرون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
5
پاسخ
خفه شو مردک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
5
پاسخ
ترامپ به جای نفت
فاضلاب بندر عباس را بار کشتی کن
ببر سوغات امریکا
عجب
|
United States of America
|
۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
2
پاسخ
می گم تیم مذاکره کننده از نیات غربی ها خبر داره؟
راستی می دونه که داستان مذاکره سرکاریه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
7
2
پاسخ
خدا شفات بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
1
پاسخ
دلقک ترین رئیس جمهور جهان
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