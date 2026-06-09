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هشدار عراقچی نسبت به هرگونه خطای دشمن در خلیج فارس

وزیر خارجه با هشدار نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس اعلام کرد: دیپلماسی را ترجیح می دهیم اما سخن گفتن به زبان های دیگر را نیز می دانیم.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۷۶
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هشدار عراقچی نسبت به هرگونه خطای دشمن در خلیج فارس

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه با هشدار نسبت به هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

وی افزود: نیروهای مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند. 

عراقچی ادامه داد: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه به‌سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.

وزیر امور خارجه تأکید کرد: برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیروهای خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.
 
وی در پایان اعلام کرد: ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.

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عباس عراقچی وزیر امور خارحه هشدار دشمن آمریکا اسرائیل خلیج فارس نقض حریم هوایی نیروهای مسلح
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