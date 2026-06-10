صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هات‌هچی که حالا برق می‌خورد

برای دهه‌ها، سه حرف GTi در اروپا فقط یک نشان ساده روی بدنه خودرو نبود؛ یک فلسفه بود. فلسفه‌ای که می‌گفت یک هاچ‌بک کوچک شهری هم می‌تواند دیوانه‌کننده، سریع و هیجان‌انگیز باشد. حالا پژو تصمیم گرفته همین افسانه قدیمی را وارد عصر برق کند؛ تصمیمی که برای بعضی‌ها آینده جذاب خودرو‌های اسپرت است و برای بعضی دیگر چیزی شبیه گذاشتن اسپیکر بلوتوث داخل ویولن استرادیواریوس. نتیجه این تصمیم، پژو E-۲۰۸ GTi جدید است؛ اولین GTi تمام‌برقی تاریخ پژو که آمده ثابت کند هنوز هم می‌شود بدون موتور بنزینی، رانندگی هیجان‌انگیز ساخت. یا حداقل فرانسوی‌ها شدیداً امیدوارند که بشود.
کد خبر: ۱۳۷۸۰۲۵
| |
1358 بازدید
|
۱


به گزارش تابناک؛ پژو بعد از سال‌ها غیبت نشان GTi حالا دوباره این نام افسانه‌ای را زنده کرده است. آخرین مدل‌های GTi این برند سال‌ها پیش از خط تولید کنار رفتند و جای خود را به نسخه‌های کم‌هیجان‌تر و اقتصادی‌تر دادند؛ اتفاقی که برای بسیاری از طرفداران پژو شبیه خاموش شدن بخشی از هویت این برند بود. اما حالا E-۲۰۸ GTi آمده تا دوباره همان DNA قدیمی را زنده کند، البته این بار با باتری، موتور الکتریکی و انبوهی از الگوریتم‌هایی که قرار است جای صدای موتور‌های قدیمی را بگیرند. بشر واقعاً عاشق پیچیده کردن چیز‌هایی است که قبلاً ساده و جذاب بودند.

پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هات‌هچی که حالا برق می‌خورد

از نظر طراحی، E-۲۰۸ GTi تقریباً بدون تغییر نسبت به کانسپت اولیه وارد تولید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد واکنش مثبت طرفداران، پژو را مجبور کرده دست زیادی به ظاهر خودرو نزند. چراغ‌های معروف سه‌خطی پژو، رینگ‌های خاص، فلاپ‌های عضلانی گلگیر‌ها و جزئیات قرمز رنگ، همگی مستقیماً از کانسپت به نسخه نهایی منتقل شده‌اند. حتی داخل کابین هم تقریباً همان طراحی مفهومی حفظ شده و صندلی‌های اسپرت، نورپردازی قرمز و فرمان خاص GTi حال و هوایی تهاجمی به خودرو داده‌اند.

اما مهم‌ترین بخش داستان زیر بدنه خودرو قرار دارد. E-۲۰۸ GTi از یک موتور الکتریکی ۲۷۶ اسب‌بخاری استفاده می‌کند که حدود ۳۴۵ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. این قدرت برای یک هاچ‌بک کوچک عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود و باعث شده خودرو بتواند ظرف حدود ۵.۷ ثانیه از صفر به صد کیلومتر بر ساعت برسد. حداکثر سرعت نیز حدود ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. اعدادی که برای خودرویی در این ابعاد کاملاً جدی و حتی کمی ترسناک هستند.

پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هات‌هچی که حالا برق می‌خورد

نیروی موتور توسط یک باتری ۵۴ کیلووات‌ساعتی تأمین می‌شود؛ باتری‌ای که توسط CATL ساخته شده و طبق اعلام اولیه می‌تواند حدود ۳۵۰ تا ۳۷۵ کیلومتر برد حرکتی فراهم کند. شارژ سریع ۱۰۰ کیلوواتی نیز باعث می‌شود خودرو در کمتر از نیم ساعت از ۲۰ به ۸۰ درصد شارژ برسد. این یعنی پژو سعی کرده برخلاف بعضی خودرو‌های اسپرت برقی، E-۲۰۸ GTi فقط یک اسباب‌بازی آخرهفته نباشد و در استفاده روزمره هم منطقی باقی بماند. البته «منطقی» در دنیای هات‌هچ‌ها همیشه واژه خطرناکی بوده است. چون هیچ انسانی برای منطق خالص سراغ GTi نمی‌رود.

پژو برای اینکه E-۲۰۸ GTi فقط یک خودروی برقی سریع در خط مستقیم نباشد، تغییرات زیادی در شاسی ایجاد کرده است. عرض محور جلو و عقب افزایش پیدا کرده، ارتفاع خودرو حدود ۳۰ میلی‌متر کاهش یافته و سیستم تعلیق کاملاً بازطراحی شده است. همچنین دیفرانسیل لغزش محدود، کمک‌فنر‌های ویژه و لاستیک‌های Michelin Pilot Sport Cup ۲ به خودرو اضافه شده‌اند تا بتواند در پیچ‌ها هم شخصیت GTi واقعی داشته باشد.

جالب‌ترین بخش ماجرا شاید همین باشد؛ پژو کاملاً می‌داند که طرفداران قدیمی GTi به خودرو‌های برقی با شک نگاه می‌کنند. به همین دلیل مهندسان این برند تلاش کرده‌اند تا جای ممکن حس رانندگی سنتی هات‌هچ‌ها را حفظ کنند. حتی حالت Sport مخصوص برای سیستم پایداری طراحی شده و امکان خاموش کردن کامل ESP نیز وجود دارد؛ چیزی که نشان می‌دهد پژو هنوز راننده‌های دیوانه را فراموش نکرده است. در دورانی که بسیاری از خودرو‌ها اجازه کوچک‌ترین اشتباه را به راننده نمی‌دهند، همین موضوع برای علاقه‌مندان رانندگی اهمیت زیادی دارد.

 

پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هات‌هچی که حالا برق می‌خورد

با این حال، بحث اصلی درباره E-۲۰۸ GTi هنوز پابرجاست: آیا یک GTi برقی واقعاً می‌تواند روح مدل‌های قدیمی را داشته باشد؟ در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های خودرویی، واکنش‌ها به این خودرو دو دسته شده است. بعضی کاربران معتقدند مهم‌ترین بخش GTi همیشه چابکی و هیجان رانندگی بوده، نه نوع سوخت. اما گروه دیگری می‌گویند بدون صدای موتور بنزینی و گیربکس دستی، GTi فقط تبدیل به یک هاچ‌بک سریع الکتریکی می‌شود. یکی از کاربران حتی نوشته بود «اگر ۲۰۸ GTi قدیمی این ماشین را می‌دید، مسخره‌اش می‌کرد.» و راستش کمی هم می‌شود درکش کرد.

اما واقعیت صنعت خودرو چیز دیگری می‌گوید. قوانین آلایندگی اروپا تقریباً راهی جز برقی‌سازی برای برند‌ها باقی نگذاشته‌اند و پژو هم می‌داند اگر بخواهد نشان GTi را زنده نگه دارد، باید آن را با دنیای جدید تطبیق دهد ( که ای لعنت بر این استاندارد های لعنتی که لذت ماشین بازی رو ازمون گرفت ) . در این شرایط، شاید E-۲۰۸ GTi بهترین سناریوی ممکن باشد؛ خودرویی که حداقل تلاش می‌کند شخصیت اسپرت و هیجان رانندگی را حفظ کند، نه اینکه صرفاً یک کراس‌اوور سنگین الکتریکی دیگر باشد.

پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هات‌هچی که حالا برق می‌خورد

 

ظاهر خودرو هم دقیقاً همین فلسفه را نشان می‌دهد. برخلاف بسیاری از خودرو‌های برقی که طراحی‌شان بیش از حد آینده‌نگر و عجیب شده، E-۲۰۸ GTi هنوز شبیه یک هات‌هچ واقعی است. بدنه جمع‌وجور، فرم عضلانی و رنگ‌بندی قرمز و سفید خودرو عمداً یادآور مدل‌های کلاسیک GTi مخصوصاً ۲۰۵ GTi افسانه‌ای است؛ مدلی که هنوز هم یکی از محبوب‌ترین هات‌هچ‌های تاریخ محسوب می‌شود. پژو کاملاً آگاهانه روی حس نوستالژی بازی کرده و سعی کرده ارتباط احساسی نسل قدیم و جدید را حفظ کند.

E-۲۰۸ GTi شاید مهم‌ترین آزمایش پژو در عصر خودرو‌های برقی باشد. اگر این خودرو موفق شود، احتمالاً مسیر جدیدی برای هات‌هچ‌های آینده باز خواهد شد؛ خودرو‌هایی کوچک، سبک‌تر و هیجان‌انگیز که برخلاف بسیاری از EV‌های امروزی هنوز برای رانندگی ساخته شده‌اند، نه فقط حمل‌ونقل بی‌صدا.

پژو حالا وارد قمار بزرگی شده است؛ قمار حفظ یک نام افسانه‌ای در دورانی که جهان خودرو به سرعت در حال تغییر است. E-۲۰۸ GTi شاید صدای غرش موتور‌های قدیمی را نداشته باشد، اما حداقل هنوز سعی می‌کند رانندگی را به چیزی فراتر از جابه‌جایی ساده تبدیل کند؛ و در دنیایی که بسیاری از خودرو‌ها روزبه‌روز شبیه لوازم خانگی هوشمند می‌شوند، همین تلاش ارزشمند است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پژو خودرو اروپایی خودرو فرانسویَ پژو سیتروئن ماشین ماشین کلیک
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زانتیا پادشاه جاده ها
HC25؛ وقتی یک فراری تصمیم می‌گیرد کت ایتالیایی‌اش را دربیاورد و تبدیل به اثر هنری دیوانه‌وار شود
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
کراس‌اوور؛ پلی بین خودروهای سواری و شاسی‌بلند
تولد داچیا مگان ، پایان رنو مگان
پژو ۳۰۰۸ جدید؛ کراس‌اوری که وعده‌هایش بزرگ است، اما هنوز در عمل کار دارد
ماشین دیگر فقط «ماشین» نیست؛ ایده هایی که می‌خواهند رانندگی را از نو تعریف کنند
هیوندای النترا 2025؛ قورباغه‌ای دهن‌گشاد با هزار تناقض
اشکودا اکتاویا؛ خودرویی شبیه ظرف‌های «ساخت چک»؛ نه پرزرق‌وبرق، اما ماندگار
هایما S7؛ تنها چینیِ دوست‌داشتنی
سیتروئن ë-C۳؛ وقتی فرانسوی‌ها تصمیم می‌گیرند ماشین برقی را از دست میلیاردر‌ها پس بگیرند
Donkervoort P24 RS؛ وقتی هلندی‌ها تصمیم می‌گیرند ثابت کنند ترس هنوز بخشی از لذت رانندگی است
از کاوازاکی Versys-X 250 بیشتر بدانیم
ظاهر فریبنده، قلب اقتصادی؛ نگاهی واقع‌بینانه به تیگارد X35 ساخت بایک
Peugeot e‑۲۰۰۸؛ کراس‌اوور الکتریکی آرام، اسباب بازی برقی جذاب و کاربردی
ترموستات؛ نگهبان خاموش دمای موتور
دیدار مدیرعامل پژو سیتروئن با وزیر اقتصاد آلمان
رنو داستر؛ شاسی‌بلندی که بی‌ادعا و همه‌کاره است
آلفارومئو جونیور؛ وقتی ایتالیایی‌ها هنوز بلدند ماشین را مثل یک احساس طراحی کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
2
3
پاسخ
اینارو واسه کی میذاری؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mUD
tabnak.ir/005mUD