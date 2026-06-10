پژو E-۲۰۸ GTi؛ بازگشت هاتهچی که حالا برق میخورد
به گزارش تابناک؛ پژو بعد از سالها غیبت نشان GTi حالا دوباره این نام افسانهای را زنده کرده است. آخرین مدلهای GTi این برند سالها پیش از خط تولید کنار رفتند و جای خود را به نسخههای کمهیجانتر و اقتصادیتر دادند؛ اتفاقی که برای بسیاری از طرفداران پژو شبیه خاموش شدن بخشی از هویت این برند بود. اما حالا E-۲۰۸ GTi آمده تا دوباره همان DNA قدیمی را زنده کند، البته این بار با باتری، موتور الکتریکی و انبوهی از الگوریتمهایی که قرار است جای صدای موتورهای قدیمی را بگیرند. بشر واقعاً عاشق پیچیده کردن چیزهایی است که قبلاً ساده و جذاب بودند.
از نظر طراحی، E-۲۰۸ GTi تقریباً بدون تغییر نسبت به کانسپت اولیه وارد تولید شده است؛ موضوعی که نشان میدهد واکنش مثبت طرفداران، پژو را مجبور کرده دست زیادی به ظاهر خودرو نزند. چراغهای معروف سهخطی پژو، رینگهای خاص، فلاپهای عضلانی گلگیرها و جزئیات قرمز رنگ، همگی مستقیماً از کانسپت به نسخه نهایی منتقل شدهاند. حتی داخل کابین هم تقریباً همان طراحی مفهومی حفظ شده و صندلیهای اسپرت، نورپردازی قرمز و فرمان خاص GTi حال و هوایی تهاجمی به خودرو دادهاند.
اما مهمترین بخش داستان زیر بدنه خودرو قرار دارد. E-۲۰۸ GTi از یک موتور الکتریکی ۲۷۶ اسببخاری استفاده میکند که حدود ۳۴۵ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. این قدرت برای یک هاچبک کوچک عدد بسیار بزرگی محسوب میشود و باعث شده خودرو بتواند ظرف حدود ۵.۷ ثانیه از صفر به صد کیلومتر بر ساعت برسد. حداکثر سرعت نیز حدود ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. اعدادی که برای خودرویی در این ابعاد کاملاً جدی و حتی کمی ترسناک هستند.
نیروی موتور توسط یک باتری ۵۴ کیلوواتساعتی تأمین میشود؛ باتریای که توسط CATL ساخته شده و طبق اعلام اولیه میتواند حدود ۳۵۰ تا ۳۷۵ کیلومتر برد حرکتی فراهم کند. شارژ سریع ۱۰۰ کیلوواتی نیز باعث میشود خودرو در کمتر از نیم ساعت از ۲۰ به ۸۰ درصد شارژ برسد. این یعنی پژو سعی کرده برخلاف بعضی خودروهای اسپرت برقی، E-۲۰۸ GTi فقط یک اسباببازی آخرهفته نباشد و در استفاده روزمره هم منطقی باقی بماند. البته «منطقی» در دنیای هاتهچها همیشه واژه خطرناکی بوده است. چون هیچ انسانی برای منطق خالص سراغ GTi نمیرود.
پژو برای اینکه E-۲۰۸ GTi فقط یک خودروی برقی سریع در خط مستقیم نباشد، تغییرات زیادی در شاسی ایجاد کرده است. عرض محور جلو و عقب افزایش پیدا کرده، ارتفاع خودرو حدود ۳۰ میلیمتر کاهش یافته و سیستم تعلیق کاملاً بازطراحی شده است. همچنین دیفرانسیل لغزش محدود، کمکفنرهای ویژه و لاستیکهای Michelin Pilot Sport Cup ۲ به خودرو اضافه شدهاند تا بتواند در پیچها هم شخصیت GTi واقعی داشته باشد.
جالبترین بخش ماجرا شاید همین باشد؛ پژو کاملاً میداند که طرفداران قدیمی GTi به خودروهای برقی با شک نگاه میکنند. به همین دلیل مهندسان این برند تلاش کردهاند تا جای ممکن حس رانندگی سنتی هاتهچها را حفظ کنند. حتی حالت Sport مخصوص برای سیستم پایداری طراحی شده و امکان خاموش کردن کامل ESP نیز وجود دارد؛ چیزی که نشان میدهد پژو هنوز رانندههای دیوانه را فراموش نکرده است. در دورانی که بسیاری از خودروها اجازه کوچکترین اشتباه را به راننده نمیدهند، همین موضوع برای علاقهمندان رانندگی اهمیت زیادی دارد.
با این حال، بحث اصلی درباره E-۲۰۸ GTi هنوز پابرجاست: آیا یک GTi برقی واقعاً میتواند روح مدلهای قدیمی را داشته باشد؟ در شبکههای اجتماعی و انجمنهای خودرویی، واکنشها به این خودرو دو دسته شده است. بعضی کاربران معتقدند مهمترین بخش GTi همیشه چابکی و هیجان رانندگی بوده، نه نوع سوخت. اما گروه دیگری میگویند بدون صدای موتور بنزینی و گیربکس دستی، GTi فقط تبدیل به یک هاچبک سریع الکتریکی میشود. یکی از کاربران حتی نوشته بود «اگر ۲۰۸ GTi قدیمی این ماشین را میدید، مسخرهاش میکرد.» و راستش کمی هم میشود درکش کرد.
اما واقعیت صنعت خودرو چیز دیگری میگوید. قوانین آلایندگی اروپا تقریباً راهی جز برقیسازی برای برندها باقی نگذاشتهاند و پژو هم میداند اگر بخواهد نشان GTi را زنده نگه دارد، باید آن را با دنیای جدید تطبیق دهد ( که ای لعنت بر این استاندارد های لعنتی که لذت ماشین بازی رو ازمون گرفت ) . در این شرایط، شاید E-۲۰۸ GTi بهترین سناریوی ممکن باشد؛ خودرویی که حداقل تلاش میکند شخصیت اسپرت و هیجان رانندگی را حفظ کند، نه اینکه صرفاً یک کراساوور سنگین الکتریکی دیگر باشد.
ظاهر خودرو هم دقیقاً همین فلسفه را نشان میدهد. برخلاف بسیاری از خودروهای برقی که طراحیشان بیش از حد آیندهنگر و عجیب شده، E-۲۰۸ GTi هنوز شبیه یک هاتهچ واقعی است. بدنه جمعوجور، فرم عضلانی و رنگبندی قرمز و سفید خودرو عمداً یادآور مدلهای کلاسیک GTi مخصوصاً ۲۰۵ GTi افسانهای است؛ مدلی که هنوز هم یکی از محبوبترین هاتهچهای تاریخ محسوب میشود. پژو کاملاً آگاهانه روی حس نوستالژی بازی کرده و سعی کرده ارتباط احساسی نسل قدیم و جدید را حفظ کند.
E-۲۰۸ GTi شاید مهمترین آزمایش پژو در عصر خودروهای برقی باشد. اگر این خودرو موفق شود، احتمالاً مسیر جدیدی برای هاتهچهای آینده باز خواهد شد؛ خودروهایی کوچک، سبکتر و هیجانانگیز که برخلاف بسیاری از EVهای امروزی هنوز برای رانندگی ساخته شدهاند، نه فقط حملونقل بیصدا.
پژو حالا وارد قمار بزرگی شده است؛ قمار حفظ یک نام افسانهای در دورانی که جهان خودرو به سرعت در حال تغییر است. E-۲۰۸ GTi شاید صدای غرش موتورهای قدیمی را نداشته باشد، اما حداقل هنوز سعی میکند رانندگی را به چیزی فراتر از جابهجایی ساده تبدیل کند؛ و در دنیایی که بسیاری از خودروها روزبهروز شبیه لوازم خانگی هوشمند میشوند، همین تلاش ارزشمند است.