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مقابل شیطنت‌ها چه موضعی باید گرفت؛ فیفا و آمریکا هرچه کردند باید پذیرفت؟!

صحبت‌های تاج مبنی بر موضع اقتدار در شرایطی است که او همین حالا هم پیش‌بینی می‌کند که در فرودگاه شیطنت‌هایی در قبال تیم ایران رقم بخورد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۹۰
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18613 بازدید
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۲۵

فیفا و آمریکا هرچه کردند تاج پذیرفت؛ تأیید صدور ویزای ساعتی با اقتدار پوشالی

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در حالی که پیش از این صحبت از اقتدار صحبت می‌کرد و موضع خودش را در خصوص صدور ویزای آمریکا برپایه اقتدار بنا کرده بود، تاکنون هرآنچه از سوی میزبان آمریکایی و فیفا اعمال شده را پذیرفته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در شرایطی که فدراسیون فوتبال و مقامات ارشد آن از جمله مهدی تاج مدعی بودند که آمریکا طبق درخواست فدراسیون فوتبال برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران ویزای مولتی (چند بار ورود) صادر خواهد کرد و برخی اخبار مبنی بر ساعتی بودن ویزا را به صورت جدی رد می‌کردند، حالا رئیس فدراسیون فوتبال تأیید کرده که ویزای بازیکنان تیم ملی به صورت ساعتی است.

البته صحبت‌های مهدی تاج پس از آن نقل شد که نشریه انگلیسی «گاردین» در خبری به نقل از ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد، ویزای بازیکنان تیم ملی ساعتی است و تیم ملی باید صبح روز بازی وارد این کشور شود و همان روز هم خاک آمریکا را ترک کند. هرچند خبرهای دیگری هم مطرح شده مبنی بر اینکه تیم ایران یک روز پیش از مسابقه اجازه حضور در خاک آمریکا را دارد.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم ضمن تأیید ساعتی بودن ویزای ملی‌پوشان ایران برخلاف صحبت‌های قبلی خود مبنی بر مولتی صادر شدن ویزا گفته است: «یک روز قبل از مسابقه به‌ تیم ملی ما اجازه ورود داده‌اند. حاکمان آمریکا آنقدر منفورند که هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد به آن کشور برود اما جام جهانی در آنجاست و باید برویم. معنی کار آمریکا خباثت و نبود برابری بین‌ تیم‌هاست.» این بخش از صحبت‌های مهدی تاج هم جالب توجه است که او اعلام کرده هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد به آمریکا سفر کند، اما تعدادی بسیاری از مدیران فدراسیون که حضورشان در کنار تیم الزامی ندارد یک یا چند بار برای دریافت ویزای این کشور اقدام کرده بودند که درخواست آنها رد شده است.

فیفا و آمریکا هرچه کردند تاج پذیرفت؛ تأیید صدور ویزای ساعتی با اقتدار پوشالی

نکته جالب توجه اینکه رئیس فدراسیون فوتبال تاکنون هرآنچه را که از سوی آمریکا به عنوان یکی از میزبان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ و فیفا اعمال شده، پذیرفته است. از ماجرای تغییر کمپ ایران از مکزیک به آمریکا و حالا هم عدم صدور ویزا برای تعدادی از اعضای تیم و صدور ویزا برای بازیکنان و کادرفنی به صورت ساعتی و گویا اعتراض محکمی هم در مقابل این اقدامات صورت نگرفته؛ مقامات فدراسیون فوتبال صرفاً به گفتن جملاتی شبیه به بیانیه‌های محکومیت که چیزی را هم تغییر نمی‌دهد در این زمینه گفته‌اند و مهدی تاج هم در این زمینه گفته: «واقعا عجیب است که اینها تا این حد در حوزه اداره فوتبال دخالت می‌کنند. این کار نادر است. فدراسیون فوتبال اعتراض خود را به فیفا اعلام می‌کند. اداره فوتبال بر عهده فیفاست. پیش‌بینی‌ می‌کنیم خباثت‌هایی که انجام شده، ادامه داشته باشد.» او به تغییر کمپ تیم ملی هم اشاره داشته و گفته است: «ما از اینکه در آمریکا حضور نداریم ناراحت نیستیم و این برای ما خوب است. به هر حال ما نمی‌دانیم در فرودگاه چه شیطنت‌هایی انجام‌ خواهند داد. اینها در جاهایی برابر مقاومت مردم شکست خوردند و این شکست‌ها را در زمین فوتبال جبران و عقده گشایی می‌کنند. رزمندگان در میدان با قدرت جواب اینها را دادند و کار درستی کردند.» حال اینکه باوجود پیش‌بینی مبنی بر برخی شیطنت‌ها در فرودگاه چطور حضور نداشتن کمپ ایران در آمریکا خوب است، جای تأمل دارد؛ چراکه تیم ایران حداقل سه مرتبه باید به خاک آمریکا ورود و خروج داشته باشد و این شیطنت‌ها ممکن است هر بار تکرار شود.

موضوع مهم دیگری که در صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال وجود دارد، این است که او گفته «جام جهانی در آنجا[آمریکا]ست و باید برویم.» و او در حالی از اجبار سخن گفته که پیش از این شرط کرده بود اگر ویزای حتی یک نفر صادر نشود، تیم ملی از حضور در آمریکا انصراف خواهد داد. صحبت‌هایی هم از سوی رئیس فدراسیون فوتبال درباره اقتدار صحبت شده بود که چنین است: «فهرست ۲۶ نفره را چند روز پیش به فیفا اعلام کردیم و رایزنی‌های لازم را انجام دادیم. موضع ما موضع کشور یعنی اقتدار است. با فیفا در تماس هستیم و اعتقاد داریم فیفا میزبان جام جهانی است. همه مواردی که شرط عقل بوده، گفته‌ایم و ارزیابی من این است که ویزاها به‌صورت کامل صادر خواهد شد.» با این حال ارزیابی رئیس فدراسیون فوتبال اشتباه از آب درآمد و دولت آمریکا برای تعدادی از اعضای کادر تیم ملی از جمله مدیر و مدیر اجرایی تیم ملی، آنالیزورها، اعضای رسانه‌ای و تدارکات ویزا صادر نکرد.

صحبت‌های تاج مبنی بر موضع اقتدار در شرایطی است که او همین حالا هم پیش‌بینی می‌کند که در فرودگاه شیطنت‌هایی در قبال تیم ایران رقم بخورد. این در حالی است که اگر اقتدار گفته شده از سوی او واقعی باشد، تیم ایران با کوچک‌ترین مزاحمتی در فرودگاه از سوی عوامل کشور میزبان باید قاطعانه برخورد کند، نه اینکه دست به سینه منتظر باشد تا اقدامات بعدی در خصوص تیم رقم بخورد.

فیفا و آمریکا هرچه کردند تاج پذیرفت؛ تأیید صدور ویزای ساعتی با اقتدار پوشالی

البته مهدی تاج که تاکنون هر آنچه از سوی میزبان آمریکایی و فیفا به عنوان برگزار کننده جام جهانی رقم خورده را پذیرفته است، با وجود صادر نشدن ویزای تعدادی از اعضای تیم بازهم از اقتدار صحبت کرده و گفته است: «علی‌رغم همه خباثت‌ها نگرانی نداریم و کار تیم ملی با اقتدار اداره می‌شود. واقعیت اینکه تیم ملی فوتبال ایران در حال جنگ است و ان‌شاءالله این بچه‌ها از اقتدار کشور دفاع کنند.» البته که همیشه جنگیدن نشانه اقتدار نیست و گاهی هم باید با دیپلماسی اقتدار را نشان داد که از این دست اقدامات جلوگیری کرد.

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مهدی تاج فدراسیون فوتبال جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا مکزیک تیم ملی تیم ملی فوتبال امیر قلعه‌نویی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
80
6
پاسخ
درود بر دکتر مهدی تاج

تابی انقدر دکتر تاج را تخریب نکن

خدارو خوش نمیاد دادا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دکترررررررررررررر!!!!!!!!
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فوق دیپلم داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پسرش هستی یا از خانواده نزدیک؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
واژه ها چقدر بی ارزش شدن دکتر ررر رر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
48
پاسخ
ذلت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
37
پاسخ
تاج از نرفتن خودش و تیم مدیریتی به امریکا میتونه بگذره
ولی از پولی که فیفا به تیم های جام جهانی میده نمیتونه بگذره
تاج پول رو میخواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
29
4
پاسخ
پزشکیان پذیرفت نه تاج. این قضیه بعد کلان دارد و دولت تصمیم گیر اصلی است.
پاسخ ها
naser
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دولت حق دخالت در امور فدراسیون ها را ندارد. همه تصمیم ها ورزشی هستند و پزشکیان هیچ دخالتی در انها ندارد.ا
لیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
38
پاسخ
با این شرایط ایران نمی رفت به مسابقات بهتر بود تا اینکه ملعبه دست اونها بشه....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چرا نرود؟ تیم که ویزا دارد . حالا به خاطر چنتا همراه ت نرویم و کلی هزینه انصراف را به ورزش تحمیل کنیم... کنار کلی هزینه که برای اردو ها شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
25
11
پاسخ
حالا که رفتید
حداقل با چند برد برگردید تا چشم یانکی جماعت کور بشه
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
حاجی مگه لیگ خلیج فارسه در کل تاریخ صدساله برگزاری ۳تا برد کلا داریم! چجوری با چندتا برد برگردیم؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
!حاجی! تقاضای برد جرمه که فیوزت پرید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
33
پاسخ
ماموریت دلاری و تفریج را بچسب عزت کیلویی چند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
29
پاسخ
مجبورید برید آمریکا... نکنه آماده قهرمانی هستید؟
قادری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
20
پاسخ
سلام
با ارزوی موفقیت برای تیم های ملی
اقای تاج دکتر نیستند
اقای محمود اسلامیان همراه تیم چه می کند و چه تخصصی دارد ؟
پاسخ ها
مرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
رفیق همیشگی تاجه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
5
پاسخ
مشکل بعدی در استادیوم ها است.خدا بخیر گند.
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