روایتی از کارشکنی میزبان آمریکایی و استیصال فیفا/ تیم ملی در معرض انصراف از جام جهانی!

در حالی که مهدی تاج تغییر کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک را راه‌حلی برای عبور از مشکلات ویزا معرفی کرده بود، گزارش نیویورک‌تایمز و بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال نشان می‌دهد ماجرای ورود ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ۵ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛ جامی که به جز میزبان‌های آن، ایران سومین تیمی بود که به آن راه پیدا کرد و حالا یکی از میزبان‌ها با شیوه‌های مختلف در حال کارشکنی است. ماجرای تغییر کمپ طبیعتاً پایان کار نبود و حالا پرونده ویزای تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر به صدر اخبار تبدیل شده است و انگار کاری هم از دست فیفا بر نمی‌آید.

از ماه‌ها قبل و با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌ها درباره نحوه ورود کاروان ایران به خاک این کشور به عنوان دغدغه‌ای مهم مطرح شد. این نگرانی‌ها تا جایی پیش رفت که چند روز پیش تصمیم گرفته شد کمپ تمرینی تیم ملی ایران از کمپ «کینو» در شهر توسان در ایالت آریزونای آمریکا به کمپ «نووفوت تی‌خوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک منتقل شود. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، این تصمیم را اقدامی از سوی فدراسیون برای حل مشکلات احتمالی ویزا معرفی کرده بود. او گفت: «باتوجه به شرایطی که برای ویزا داشتیم و مشکلاتی را برای ما فراهم کرده بود، درخواست تغییر کمپ از آمریکا به مکزیک را داشتیم که فیفا با آن موافقت کرد.» تاج همچنین تأکید کرده بود: «با این کار مشکل ویزا نخواهیم داشت و شاید با پرواز ایرانی به مکزیک برویم.».

اما روایت دیگری نیز از این ماجرا مطرح شد؛ روایتی که از سوی رئیس‌جمهور مکزیک بیان شد و با آنچه رئیس فدراسیون فوتبال ایران مطرح کرده بود تفاوت داشت. کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، در اظهاراتی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد، گفت: «فیفا پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد نمی‌خواهد تیم ایران در طول مسابقات در این کشور بماند، با دولت مکزیک تماس گرفت. ما هیچ دلیلی برای رد احتمال اقامت آنها در مکزیک نداریم.» این اظهارات عملاً این پرسش را ایجاد کرد که آیا انتقال کمپ ایران به مکزیک یک انتخاب داوطلبانه از سوی فدراسیون فوتبال بوده یا نتیجه کارشکنی و محدودیت‌هایی که آمریکا برای استقرار تیم ملی ایران در خاک خود اعمال کرده است؟

در حالی که این ابهام همچنان پابرجاست، گزارش تازه نیویورک‌تایمز ابعاد جدیدی از ماجرا را آشکار کرده است. این روزنامه آمریکایی مدعی شده تمامی ۲۶ بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزا شده‌اند، اما ۱۲ نفر از اعضای کادر اجرایی، رسانه‌ای و مدیریتی ایران با پاسخ منفی روبه‌رو شده‌اند. گرچه در گزارش این رسانه آمریکایی آمده بود که وضعیت مهدی تاج نامشخص است، اما درخواست رئیس فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزا همانند مراسم قرعه‌کشی جام جهانی رد شد که یعنی افرادی که ویزای آنها رد شده، ۱۳ نفر هستند. در کنار او، مهدی محمدنبی، مدیر تیم و نایب رئیس و هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، مهدی خراطی، مدیراجرایی، محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای، سیامک قلیچ‌خانی، عضو تیم رسانه‌ای، مهدی ملک آباد، رئیس حراست، مسعود اردشیر، کارمند حراست، سروش سلماسی، آنالیزور، مهرپویا اسدی، آنالیزور، رضا جاودان، تدارکات، امید جمالی، رئیس بین‌الملل و حامد افضلی، کارمند بین‌الملل هم موفق به دریافت ویزا نشدند.

فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این اتفاق، موضعی اتخاذ کرد و در بیانیه‌ای رسمی نوشت: «میزبان با رفتار تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه تیم ملی فوتبال ایران، محیطی تبعیض‌آمیز و نابرابر را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین وجه ممکن. دولت هنجارشکن و قانون‌ستیز آمریکا با تسرّی رفتارهای کینه‌توزانه خود علیه ملت ایران به عرصه ورزش، در عمل امکان برخورداری از شرایط برابر و امکان رقابت بدون تبعیض را از تیم ملی ایران دریغ کرد و اجازه نداد تا کادر سرپرستی تیم ملی در شرایط حساس و مهم رقابت‌های جام جهانی، در کنار بازیکنان و مربیان خود باشند و موجب افزایش آرامش و تمرکز آنها شوند.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این موضوع قطعاً توسط فدراسیون فوتبال از طریق فیفا پیگیری شده و فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان نهاد مسئول‌ وظیفه دارد ویزای کادر مدیریتی، اجرایی، فنی و پشتیبانی تیم ملی ایران را که هم‌اکنون در اردو حضور داشته و تیم ملی به آنها نیاز مبرم دارد، تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و به انجام برساند.»

این نخستین بار نیست که تیم ملی ایران در آستانه یک رویداد بزرگ جهانی با چالش‌های سیاسی و اداری روبه‌رو می‌شود، اما تفاوت ماجرای فعلی در آن است که جام جهانی ۲۰۲۶ در خاک کشوری برگزار می‌شود که روابط سیاسی پیچیده‌ای با ایران دارد و همین مسئله از ماه‌ها قبل به یکی از نگرانی‌های اصلی فوتبال ایران تبدیل شده بود. اکنون اگرچه بازیکنان و کادر فنی اصلی تیم ملی مشکلی برای حضور در مسابقات ندارند، اما محروم شدن بخشی از بدنه اجرایی و مدیریتی تیم می‌تواند دردسر‌های تازه‌ای در طول برگزاری جام جهانی ایجاد کند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بحران ویزا برای ایران هنوز به پایان نرسیده و حتی انتقال کمپ از آمریکا به مکزیک نیز نتوانسته تمام موانع را برطرف کند.

تمامی این ماجراها را باید کنار برخی اخبار و حواشی دیگر نگاه کرد. خبرنگار نیویورک‌ تایمز که در جریان برگزاری اردوی ترکیه ملی‌پوشان فوتبال ایران قرار داشت، در گزارشی مدعی شد که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در حالی این روزها تمرین کرده و خودشان را برای حضور در جام جهانی مهیا می‌کنند که در برزخ هستند و بلاتکلیف مانده‌اند. این مسئله واکنش تاج را به دنبال داشت و رئیس فدراسیون فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار نیویورک‌تایمز گفت: «هرگز چنین نیست؛ ایرانی‌ها به‌خصوص بازیکنان تیم ملی ایران که نماینده یک ملت عزت‌مند هستند، هرگز در برزخ قرار نخواهند گرفت.» گرچه این روایت و تعبیر در برزخ ماندن بازیکنان را می‌توان اینگونه تلقی کرد که آنها هنوز هم نمی‌دانند آیا باوجود صدور ویزا در جام جهانی شرکت خواهند کرد یا نه، چراکه رئیس فدراسیون فوتبال در هفته‌های گذشته بارها تأکید کرده بود که یکی از شروط اصلی ایران برای حضور در جام جهانی، صدور ویزا برای تمام بازیکنان، کادر فنی و همراهان تیم است. مهدی تاج حتی از «۱۰ شرط» ایران برای حضور در جام جهانی سخن گفته بود و صدور ویزای کامل برای اعضای تیم را در صدر این شروط قرار داده بود. با این حال اکنون مشخص شده که این شرط به‌طور کامل محقق نشده و بخشی از کاروان ایران همچنان پشت درهای سفارت آمریکا مانده‌اند.

روایت‌ها و اظهاراتی که مهدی تاج داشته، نشان می‌دهد که حالا باید انتظار انصراف تیم ملی از جام جهانی را کشید و این اتفاق بسیار نزدیک است. در این زمینه رئیس فدراسیون فوتبال حتی به صورت غیر مستقیم اشاره‌ای داشته و او با بیان اینکه مقامات فیفا اعلام کرده‌اند که پیگیر صدور ویزا هستند، گفته است: «به فیفا گفته شد اگر ویزای بازیکنان و اعضای بخش فنی و سایر بخش‌ها صادر نشود، ممکن است تصمیمات دیگری بگیریم.»