صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
۱۴ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

تناقض بزرگ در روایت تاج و شینباوم؛ بازی روانی آمریکایی‌ها با ایران/ اقامت اجباری تیم ملی در مکزیک

تغییر کمپ تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک، در ظاهر یک تصمیم مدیریتی برای حل مشکلات ویزا معرفی شد، اما اظهارات رئیس‌جمهور مکزیک، روایت متفاوتی از پشت‌پرده این جابه‌جایی ارائه می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۷۵۴۲۶
| |
5165 بازدید
|
۱۳

تناقض بزرگ در روایت تاج و شینباوم؛ بازی روانی آمریکایی‌ها با ایران/ اقامت اجباری تیم ملی در مکزیک

روایت‌ رئیس جمهور مکزیک نشان می‌دهد شاید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب کننده اصلی نبوده و آمریکا اساساً تمایلی به اقامت تیم ملی ایران در خاک خود نداشته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به عنوان هفتمین تجربه حضور ایران در جام جهانی، یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین تحربه‌ها خواهد شد. جامی که هنوز آغاز نشده، پر از داستان‌های عجیب بوده و حالا ۱۴ روز مانده به شروع جام جهانی یک موضوع عجیب مرتبط با تیم ملی ایران را بررسی می‌کنیم.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، چند روز قبل اعلام کرد که کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از کمپ «کینو» در ایالت آریزونای آمریکا به مجموعه «نووفوت تی‌خوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک منتقل شده است. تاج این تغییر را تصمیمی از سوی فدراسیون فوتبال و در راستای حل مشکلات مربوط به دریافت ویزای آمریکا توصیف کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در توضیح این تصمیم گفته بود: «کمپ تیم‌های ملی حاضر در جام‌جهانی توسط فیفا تأیید شده و خوشبختانه درخواست ایران برای حضور در کمپ مکزیک مورد تأیید فیفا قرار گرفت. باتوجه به شرایطی که برای ویزا داشتیم و مشکلاتی که شاید باعث می‌شد بیش از ۲۰ روز درگیر باشیم، درخواست تغییر کمپ از آمریکا به مکزیک را ارائه کردیم که فیفا با آن موافقت کرد.»

او همچنین تأکید کرد که نزدیکی تی‌خوآنا به محل برگزاری مسابقات، یکی از مزیت‌های اصلی این انتخاب است: «فاصله این کمپ تا لس‌آنجلس حدود ۵۵ دقیقه پرواز و حدود سه ساعت و ۲۰ دقیقه مسیر زمینی است. برای بازی در سیاتل هم حدود سه ساعت فاصله خواهیم داشت. با این کار مشکل ویزا نخواهیم داشت و شاید با پرواز ایرانی مستقیم به مکزیک برویم.».

تناقض بزرگ در روایت تاج و شینباوم؛ بازی روانی آمریکایی‌ها با ایران/ اقامت اجباری تیم ملی در مکزیک

اما تنها ساعاتی بعد، روایت دیگری از این ماجرا منتشر شد؛ روایتی که تفاوت قابل توجهی با صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال ایران دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کرد که فیفا پس از مخالفت آمریکا با اقامت تیم ملی ایران در خاک این کشور، از دولت مکزیک خواسته تا میزبانی کمپ ایران را بر عهده بگیرد.

شینباوم در گفت‌وگویی گفته است: «فیفا پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد نمی‌خواهد تیم ایران در طول مسابقات در این کشور بماند، با دولت مکزیک تماس گرفت. ما هم هیچ دلیلی برای رد این درخواست نداشتیم.» همین جمله کافی بود تا تناقض اصلی ماجرا آشکار شود؛ فدراسیون فوتبال ایران تأکید دارد که خودش تصمیم به تغییر کمپ گرفته، اما روایت رئیس‌جمهور مکزیک نشان می‌دهد اصل ماجرا، عدم موافقت آمریکا با اقامت تیم ملی ایران در خاک این کشور بوده است.

این موضوع در حالی اهمیت پیدا می‌کند که ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار کند، اما برخلاف بسیاری از تیم‌ها، اجازه استقرار و اقامت دائمی در این کشور را نخواهد داشت و باید از مکزیک به محل مسابقات رفت‌وآمد کند؛ شرایطی که می‌تواند تبعات فنی، لجستیکی و حتی روانی برای تیم ملی به همراه داشته باشد. این در حالی است که بازیکنان تیم ملی ایران برای انجام سه دیدار خود در گروه G جام جهانی مقابل بلژیک، مصر و نیوزیلند باید ویزای آمریکا را دریافت کنند که با وجود مراجعه اعضای تیم به سفارت آمریکا در آنکارا، هنوز این اتفاق رخ نداده و در این زمینه هم ابهاماتی وجود دارد.

تناقض بزرگ در روایت تاج و شینباوم؛ بازی روانی آمریکایی‌ها با ایران/ اقامت اجباری تیم ملی در مکزیک

البته فدراسیون فوتبال تلاش کرده در خصوص تغییر کمپ تیم ملی روی جنبه‌های مثبت این انتقال مانور دهد. تی‌خوآنا شهری مرزی در شمال غرب مکزیک و در مجاورت سن‌دیگو آمریکاست و از لحاظ جغرافیایی، دسترسی نسبتاً مناسبی به لس‌آنجلس و دیگر شهر‌های میزبان دارد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم ملی ایران احتمالاً از امکانات باشگاه تی‌خوآنا استفاده خواهد کرد؛ مجموعه‌ای مجهز با زمین‌های تمرینی استاندارد، سالن‌های بدنسازی و امکانات اقامتی که در سال‌های اخیر میزبان اردو‌های مختلف فوتبالی بوده است.

با این حال، یک ابهام مهم همچنان پابرجاست؛ هیچ‌یک از اعضای کادر فنی یا لجستیکی تیم ملی هنوز از این کمپ بازدید حضوری نداشته‌اند و شناخت دقیقی از امکانات و شرایط واقعی آن وجود ندارد. موضوعی که می‌تواند در فاصله ۱۴ روز مانده تا شروع جام جهانی، به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

از سوی دیگر، تی‌خوآنا اگرچه شهری توریستی و پرتردد محسوب می‌شود، اما همواره با مسائل امنیتی نیز شناخته شده است. این شهر مرزی سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر آمریکایی است، اما برخی مناطق آن سابقه جرایم خیابانی، اخاذی و خشونت‌های مرتبط با باند‌های تبهکاری را دارند؛ مسئله‌ای که باعث شده شب‌گردی و تردد در برخی محلات آن توصیه نشود.

در این میان، باشگاه تی‌خوآنا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از انتخاب این شهر به عنوان کمپ تیم ملی ایران استقبال کرد و نوشت: «با افتخار اعلام می‌کنیم که فیفا، تی‌خوآنا را به عنوان کمپ اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است. تی‌خوآنا شهری مهمان‌نواز با در‌های باز است که از طریق فرهنگ، مردم و شور ورزشی خود، جهان را در آغوش می‌گیرد.»

تناقض بزرگ در روایت تاج و شینباوم؛ بازی روانی آمریکایی‌ها با ایران/ اقامت اجباری تیم ملی در مکزیک

با همه این تفاسیر، آنچه بیش از هر چیز در این پرونده جلب توجه می‌کند، تفاوت آشکار روایت‌هاست؛ از یک سو فدراسیون فوتبال ایران این جابه‌جایی را تصمیمی مدیریتی و داوطلبانه برای حل مشکلات ویزا معرفی می‌کند و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مکزیک صراحتاً می‌گوید آمریکا تمایلی به اقامت تیم ملی ایران در خاک خود نداشته و فیفا به دنبال راه‌حل جایگزین بوده است. موضوعی که شاید نشان دهد تیم ملی ایران، حتی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، وارد یکی از پیچیده‌ترین بازی‌های خارج از زمین شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال تیم ملی فدراسیون فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک فیفا جیانی اینفانتینو کلودیا شینباوم مهدی تاج امیر قلعه‌نویی آمریکا مکزیک تابناک ورزشی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
والیبال زنان ایران در فینال آسیای مرکزی
مریم احمدی نایب‌قهرمان دوومیدانی آسیا
تشدید اقدامات امنیتی در مکزیک پیش از جام‌جهانی
ایران خطوط قرمزش را برای آمریکا تعیین کرد/ شروط تاج برای حضور تیم ملی در جام جهانی
دغدغه بزرگ قلعه‌نویی در آستانه جام جهانی؛ آمریکا لیست نهایی تیم ملی را تعیین می‌کند!
قلعه‌نویی و محبوس شدن نفس در سینه؛ رد ویزای طارمی، شجاع و حاج‌صفی از شایعه تا تکذیب!
تصمیم انتحاری تاج برای تیم ملی در جلسه با فیفا؛ یا همه یا هیچکس!
دلیل تغییر کمپ تیم ملی؛ مکزیک، بهشت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
تأثیر تغییر کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک؛ «هیچ!»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
41
14
پاسخ
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند 👐🏿
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
والا آمریکا دویست و خورده ای ساله هر غلطی دلش خواسته تو هر نقطه زمین انجام داده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تیم ملی متعلق به همه ایرانیانه مخصوصا آزمون که برای وطن افتخارات زیادی کسب کرد و بارها پرچم ایران بالا برده! برخی با کوچک ترین بهانه تمام خوبی های آزمون رو نادیده گرفتن اما آزمون دشمن نیست. دراینترنت یا سایت کارزار سرچ کنید(کارزار درخواست حمایت از سردار آزمون) می‌بینید مردم تنهاش نذاشتن چون اون هیچوقت مردم تنها نگذاشت. حالا هم تموم شد انشاالله هرجا هست خدا پشت و پناهش باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
24
11
پاسخ
مهم نیست
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
11
41
پاسخ
هیچ دلیلی نداره نو این نمایش مسخره ترامپ و اینفانتینو حاضر بشیم. بهترین کار تحریم جام جهانیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
حرف حق را زدید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تیم ملی متعلق به همه ایرانیانه؛ مخصوصا آزمون که برای وطن افتخارات زیادی کسب کرده و بارها پرچم ایران بالا برده.باید بهش فرصت داد هنوز هم دیر نیست!💠در گوگل یا سایت کارزار سرچ کنید:(کارزار درخواست حمایت از سردار آزمون) و حمایتش کنید. تنها اسمی که اهمیت دارد ایران است𓆃زنده باد وطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
27
15
پاسخ
سگ زرد وحشی مستقر در کاخ سفید گفته نمیخوام بازیکن ها اینجا بخوابن . تو دهه شصت در آمریکا شهر های جنوبی تو ایالت هایی مثل جورجیا به شهر غروب آفتاب معروف بودند یعنی هیچ سیاه پوست یا کلا هر نژاد دیگه ای حق نداشت بعد از غروب آفتاب اونجا باشه . این لجن نژادپرست هم به تقلید از همون دوران داره میگه اینا حق حضور تو خاک آمریکا رو ندارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
مقامات ایران خودشون محل کمپ رو عوض کردن. تمام دعوا سر ویزای دونفر از همراهان تیم است که چون ویزا ندارند کل تیم تصمیم گرفتن تو مکزیک کمپ بزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
7
34
پاسخ
با این تیم حتی از مصر هم خواهیم‌باخت
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
1
پاسخ
چرا اصرار بر شرکت در جام جهانی دارید که کشورش رهبر ما را کشته است ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
0
پاسخ
اگر جریان عدم اجازه ترامپ به اقامت تیم ملی باشد با اینکه از موافقان شرکت تیم ملی در جام جهانی بودم نظرم برگشت و بنظرم ایران در لحظه آخر با ذکر دلیل اینکه ترامپ اجازه ورود نداده از بازی‌ها انصراف دهد طوری که دچار تحریم و جریمه فیفا نشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
0
پاسخ
از مصر خواهیم باخت درست نیست، به مصر خواهیم باخت (از کسی بردن، به کسی باختن)
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005loI
tabnak.ir/005loI