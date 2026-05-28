تغییر کمپ تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک، در ظاهر یک تصمیم مدیریتی برای حل مشکلات ویزا معرفی شد، اما اظهارات رئیس‌جمهور مکزیک، روایت متفاوتی از پشت‌پرده این جابه‌جایی ارائه می‌دهد.

روایت‌ رئیس جمهور مکزیک نشان می‌دهد شاید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب کننده اصلی نبوده و آمریکا اساساً تمایلی به اقامت تیم ملی ایران در خاک خود نداشته است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به عنوان هفتمین تجربه حضور ایران در جام جهانی، یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین تحربه‌ها خواهد شد. جامی که هنوز آغاز نشده، پر از داستان‌های عجیب بوده و حالا ۱۴ روز مانده به شروع جام جهانی یک موضوع عجیب مرتبط با تیم ملی ایران را بررسی می‌کنیم.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، چند روز قبل اعلام کرد که کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از کمپ «کینو» در ایالت آریزونای آمریکا به مجموعه «نووفوت تی‌خوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک منتقل شده است. تاج این تغییر را تصمیمی از سوی فدراسیون فوتبال و در راستای حل مشکلات مربوط به دریافت ویزای آمریکا توصیف کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در توضیح این تصمیم گفته بود: «کمپ تیم‌های ملی حاضر در جام‌جهانی توسط فیفا تأیید شده و خوشبختانه درخواست ایران برای حضور در کمپ مکزیک مورد تأیید فیفا قرار گرفت. باتوجه به شرایطی که برای ویزا داشتیم و مشکلاتی که شاید باعث می‌شد بیش از ۲۰ روز درگیر باشیم، درخواست تغییر کمپ از آمریکا به مکزیک را ارائه کردیم که فیفا با آن موافقت کرد.»

او همچنین تأکید کرد که نزدیکی تی‌خوآنا به محل برگزاری مسابقات، یکی از مزیت‌های اصلی این انتخاب است: «فاصله این کمپ تا لس‌آنجلس حدود ۵۵ دقیقه پرواز و حدود سه ساعت و ۲۰ دقیقه مسیر زمینی است. برای بازی در سیاتل هم حدود سه ساعت فاصله خواهیم داشت. با این کار مشکل ویزا نخواهیم داشت و شاید با پرواز ایرانی مستقیم به مکزیک برویم.».

اما تنها ساعاتی بعد، روایت دیگری از این ماجرا منتشر شد؛ روایتی که تفاوت قابل توجهی با صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال ایران دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، اعلام کرد که فیفا پس از مخالفت آمریکا با اقامت تیم ملی ایران در خاک این کشور، از دولت مکزیک خواسته تا میزبانی کمپ ایران را بر عهده بگیرد.

شینباوم در گفت‌وگویی گفته است: «فیفا پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد نمی‌خواهد تیم ایران در طول مسابقات در این کشور بماند، با دولت مکزیک تماس گرفت. ما هم هیچ دلیلی برای رد این درخواست نداشتیم.» همین جمله کافی بود تا تناقض اصلی ماجرا آشکار شود؛ فدراسیون فوتبال ایران تأکید دارد که خودش تصمیم به تغییر کمپ گرفته، اما روایت رئیس‌جمهور مکزیک نشان می‌دهد اصل ماجرا، عدم موافقت آمریکا با اقامت تیم ملی ایران در خاک این کشور بوده است.

این موضوع در حالی اهمیت پیدا می‌کند که ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در خاک آمریکا برگزار کند، اما برخلاف بسیاری از تیم‌ها، اجازه استقرار و اقامت دائمی در این کشور را نخواهد داشت و باید از مکزیک به محل مسابقات رفت‌وآمد کند؛ شرایطی که می‌تواند تبعات فنی، لجستیکی و حتی روانی برای تیم ملی به همراه داشته باشد. این در حالی است که بازیکنان تیم ملی ایران برای انجام سه دیدار خود در گروه G جام جهانی مقابل بلژیک، مصر و نیوزیلند باید ویزای آمریکا را دریافت کنند که با وجود مراجعه اعضای تیم به سفارت آمریکا در آنکارا، هنوز این اتفاق رخ نداده و در این زمینه هم ابهاماتی وجود دارد.

البته فدراسیون فوتبال تلاش کرده در خصوص تغییر کمپ تیم ملی روی جنبه‌های مثبت این انتقال مانور دهد. تی‌خوآنا شهری مرزی در شمال غرب مکزیک و در مجاورت سن‌دیگو آمریکاست و از لحاظ جغرافیایی، دسترسی نسبتاً مناسبی به لس‌آنجلس و دیگر شهر‌های میزبان دارد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم ملی ایران احتمالاً از امکانات باشگاه تی‌خوآنا استفاده خواهد کرد؛ مجموعه‌ای مجهز با زمین‌های تمرینی استاندارد، سالن‌های بدنسازی و امکانات اقامتی که در سال‌های اخیر میزبان اردو‌های مختلف فوتبالی بوده است.

با این حال، یک ابهام مهم همچنان پابرجاست؛ هیچ‌یک از اعضای کادر فنی یا لجستیکی تیم ملی هنوز از این کمپ بازدید حضوری نداشته‌اند و شناخت دقیقی از امکانات و شرایط واقعی آن وجود ندارد. موضوعی که می‌تواند در فاصله ۱۴ روز مانده تا شروع جام جهانی، به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

از سوی دیگر، تی‌خوآنا اگرچه شهری توریستی و پرتردد محسوب می‌شود، اما همواره با مسائل امنیتی نیز شناخته شده است. این شهر مرزی سالانه میزبان میلیون‌ها گردشگر آمریکایی است، اما برخی مناطق آن سابقه جرایم خیابانی، اخاذی و خشونت‌های مرتبط با باند‌های تبهکاری را دارند؛ مسئله‌ای که باعث شده شب‌گردی و تردد در برخی محلات آن توصیه نشود.

در این میان، باشگاه تی‌خوآنا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از انتخاب این شهر به عنوان کمپ تیم ملی ایران استقبال کرد و نوشت: «با افتخار اعلام می‌کنیم که فیفا، تی‌خوآنا را به عنوان کمپ اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است. تی‌خوآنا شهری مهمان‌نواز با در‌های باز است که از طریق فرهنگ، مردم و شور ورزشی خود، جهان را در آغوش می‌گیرد.»

با همه این تفاسیر، آنچه بیش از هر چیز در این پرونده جلب توجه می‌کند، تفاوت آشکار روایت‌هاست؛ از یک سو فدراسیون فوتبال ایران این جابه‌جایی را تصمیمی مدیریتی و داوطلبانه برای حل مشکلات ویزا معرفی می‌کند و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور مکزیک صراحتاً می‌گوید آمریکا تمایلی به اقامت تیم ملی ایران در خاک خود نداشته و فیفا به دنبال راه‌حل جایگزین بوده است. موضوعی که شاید نشان دهد تیم ملی ایران، حتی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، وارد یکی از پیچیده‌ترین بازی‌های خارج از زمین شده است.