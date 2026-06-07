اصلاح بودجه متناسب با شرایط جنگی ضروری است
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح لایحه بودجه سال جاری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که امروز اهمیت ویژهای دارد، در کنار حضور و همراهی مردم و مسئولان در صحنه، توجه به هویت اصلی مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت است. مجلس به عنوان قوه مقننه در ساختار حکمرانی کشور وظایف مشخصی دارد و باید متناسب با شرایط جدید به آن عمل کند.
قانون بودجه باید متناسب با شرایط جنگی اصلاح شود
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه اظهار کرد: از نخستین روزهای جنگ، نمایندگان مجلس چه در حوزههای انتخابیه و چه در سطح ملی در کنار مردم بودند. کمیسیونهای تخصصی نیز اقدامات میدانی متعددی انجام دادند. به عنوان نمونه، اعضای کمیسیون عمران و برخی دیگر از کمیسیونها از روند خدماترسانی در بخشهای مختلف از جمله حوزههای زیرساختی، لجستیکی، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و حتی تنگه هرمز بازدید کردند و از نزدیک در جریان مسائل قرار گرفتند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه یکی از ضرورتهای جدی کشور، اصلاح برخی قوانین متناسب با شرایط جنگی است، تصریح کرد: از جمله مهمترین آنها قانون بودجه است. بودجه باید اصلاح شود تا منابع محدود کشور به سمت اولویتهای اصلی و ضروری هدایت شود.
قطعا به مدیریت منابع نیاز داریم
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی_خصوصی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برخی پروژههای مهم مانند ساخت یا بازسازی بیمارستانها به دلیل محدودیت اعتبارات، بین ۲۰ تا ۲۲ سال زمان برای تکمیل نیاز دارند. این مسئله ناشی از ضعف نظام فنی و مهندسی کشور نیست، بلکه به محدودیت منابع مالی و پیشبینی نشدن اعتبارات کافی بازمیگردد. در شرایط جنگ تمامعیار آمریکایی_صهیونیستی که به لطف خداوند، حضور مردم، توان متخصصان و همدلی میان مردم و مسئولان با موفقیت پشت سر گذاشته شد، در حوزه بازسازی نیز موفق خواهیم بود، اما قطعا به مدیریت منابع نیاز داریم. باید در اولویتهای خود بازنگری کنیم.
تمرکز کشور باید بر روی تکمیل طرحهای ضروری باشد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه در شرایط امروز باید برخی فعالیتها و پروژههای غیرضروری به زمان دیگری موکول شوند، افزود: در شرایط امروز باید تمرکز کشور بر تکمیل طرحهای ضروری و فوری قرار گیرد. امروز باید با مردم شفاف صحبت کنیم. از نماینده مجلس گرفته تا وزیر، استاندار و مدیران شهرستانی باید واقعیتها و محدودیتهای موجود در اداره کشور را با مردم در میان بگذارند. مردم همواره در کنار نظام بودهاند و امروز نیز برای دفاع از کشور و نظام در صحنه حضور دارند؛ بنابراین نباید وعدههایی داده شود که امکان اجرای آنها وجود ندارد.
باید از بیکاری کارگران و فعالان بخش خصوصی جلوگیری شود
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید اصلاح شود گفت: باید به سراغ کارهایی برویم که در کوتاه مدت ضروری هستند. در کنار این موضوع، باید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، بازسازی مناطق و اماکن آسیبدیده، حمایت از صنایع، تامین مالی بخش تولید، اصناف و بازاریان برنامهریزی شود تا از بیکاری کارگران، کارمندان و فعالان بخش خصوصی جلوگیری شود.
یوسفی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسات علنی مجلس گفت: اگرچه کمیسیونهای تخصصی در این مدت فعال بودهاند و نمایندگان نیز در کنار مردم حضور داشتهاند، اما هویت مجلس به صحن علنی آن است. از این رو ضرورت تشکیل جلسات علنی مجلس با رعایت تمهیدات لازم بر کسی پوشیده نیست.در این جلسات باید موضوعاتی همچون اصلاح قانون بودجه، بررسی الزامات اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت مسائل اقتصادی تاکید کردهاند. هرچند مسئولیت اصلی اجرا بر عهده دولت است، اما مجلس نیز باید از طریق قانونگذاری و نظارت نقش خود را ایفا کند.
بهتر است دولت برای اصلاح بودجه به مجلس لایحه بیاورد
وی در ادامه با بیان اینکه امروز نباید قول اجرای پروژههای غیر ضروری به مردم داده شود، بیان کرد: نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در حوزه کالاهای اساسی، مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و دارو از جمله موضوعاتی است که مجلس باید به طور جدی پیگیری کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نحوه اصلاح بودجه گفت: به نظر میرسد ارائه لایحه از سوی دولت برای انجام اصلاحات بودجهای راهکار مناسبتری باشد، چرا که مسئولیت اجرا بر عهده دولت است و طبیعتاً دولت اشراف بیشتری بر جزئیات اجرایی و منابع و مصارف بودجه دارد.