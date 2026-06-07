تیراندازی وحشتناک در اوهایوی آمریکا+ جزئیات

پلیس شهر «تولیدو» در ایالت اوهایوی آمریکا در باره این حادثه اعلام کرد: تیراندازی جمعی در نزدیکی یک جشنواره در این شهر رخ داده و تعدادی از مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

رسانه های آمریکا از تیراندازی در ایالت اوهایو در آمریکا خبر می دهند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانه‌های آمریکایی از وقوع حادثه تیراندازی در ایالت اوهایو آمریکا و انتقال مجروحان این حادثه به بیمارستان گزارش می دهند.

سی‌ان‌ان از وقوع تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره در ایالت اوهایای آمریکا خبر داد.

پلیس شهر «تولیدو» در ایالت اوهایوی آمریکا در باره این حادثه اعلام کرد: تیراندازی جمعی در نزدیکی یک جشنواره در این شهر رخ داده و تعدادی از مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

محل تیراندازی در شهر تولیدو درایالت اوهایوی آمریکا

طبق اعلام پلیس، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که دو فرد مسلح به تبادل آتش پرداخته‌اند.

عملیات جستجو برای یافتن مظنونان همچنان ادامه دارد.

مقامات همچنین تأکید کردند که تمامی مجروحان زنده هستند، هرچند وضعیت دو نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

هنوز درباره انگیزه عاملان این تیراندازی و هویت آنها گزارشی منتشر نشده است.

نیروهای پلیس شهر تولیدو در محل تیراندازی دیشب حضور دارند