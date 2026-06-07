صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیراندازی وحشتناک در اوهایوی آمریکا+ جزئیات

پلیس شهر «تولیدو» در ایالت اوهایوی آمریکا در باره این حادثه اعلام کرد: تیراندازی جمعی در نزدیکی یک جشنواره در این شهر رخ داده و تعدادی از مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۱۷
| |
1067 بازدید

تیراندازی وحشتناک در اوهایوی آمریکا+ جزئیات

رسانه های آمریکا از تیراندازی در ایالت اوهایو در آمریکا خبر می دهند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانه‌های آمریکایی از وقوع حادثه تیراندازی در ایالت اوهایو آمریکا و انتقال مجروحان این حادثه به بیمارستان گزارش می دهند. 

سی‌ان‌ان از  وقوع تیراندازی در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره در ایالت اوهایای آمریکا  خبر داد. 

پلیس شهر «تولیدو» در ایالت اوهایوی آمریکا در باره این حادثه اعلام کرد: تیراندازی جمعی در نزدیکی یک جشنواره در این شهر رخ داده و تعدادی از مجروحان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

تیراندازی وحشتناک در اوهایوی آمریکا+ جزئیات

محل تیراندازی در شهر تولیدو درایالت اوهایوی آمریکا

طبق اعلام پلیس، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که دو فرد مسلح به تبادل آتش پرداخته‌اند.

 عملیات جستجو برای یافتن مظنونان همچنان ادامه دارد.

مقامات همچنین تأکید کردند که تمامی مجروحان زنده هستند، هرچند وضعیت دو نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

هنوز درباره انگیزه عاملان این تیراندازی و هویت آنها گزارشی منتشر نشده است. 

تیراندازی وحشتناک در اوهایوی آمریکا+ جزئیات

نیروهای پلیس شهر تولیدو در محل تیراندازی دیشب حضور دارند

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوهایو آمریکا تیراندازی زخمی ها
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیراندازی مرگبار در اوهایو و اعلام وضعیت قرمز
اعتراضات در اوهایو درپی کشته شدن دختر سیاهپوست
هر‌ثانیه یک‌گلوله در واشنگتن شلیک‌می‌شود
کشف جدیدی که جهان را شوکه می‌کند
۴ کشته و زخمی براثر تیراندازی در ایالت تگزاس آمریکا
سه کودک در تیراندازی اوهایو کشته شدند
حادثه واژگونی قطار در اوهایو آمریکا ابعاد تازه‌ای گرفت
بایدن به یک پیروزی دیگر دست یافت
کنايه اوباما به ترامپ
افشاگری سنتکام از تلفات آمریکا در جنگ با ایران
شناسایی دو نوع جدید از ویروس کرونا در آمریکا
تیراندازی در شیکاگو با ۴ کشته و یک زخمی
صدای مرد بی خانمان پولساز شد+عکس
علت تیراندازی‌های مرگبار اخیر در آمریکا از نظر نرامپ
دست‌کم 123 کشته و زخمی در سه حمله خونین در آمریکا
تجمع اعتراضی علیه سیاست‌های نژادپرستانه ترامپ
عامل تیراندازی دیتون اوهایو خواهر خود را هم کشت
حمله مسلحانه به رژه طرفداران ترامپ در آمریکا
سقوط بالگرد امدادی در آمریکا با سه کشته
۴۵ کشته و زخمی در تیراندازی‌‌های روز گذشته آمریکا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mKP
tabnak.ir/005mKP