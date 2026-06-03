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پیشنهادی متفاوت برای برگزاری جلسات مجلس

جلسات مجلس برای تصویب قانون تنگه هرمز را در میادین شهر برگزار کنید؛ مردم با زنجیره انسانی از شما محفاظت کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۸
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پیشنهادی متفاوت برای برگزاری جلسات مجلس
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مجلس جلسات هیات دولت هیات دولت تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
8
پاسخ
مجلس چرا سه ماه تعطیل اینکه میگن جلسات کمیسیون ها بوده و وبیناری این جلسات همش بدون فایده و فرمالیته جلسات حضوری و بررسی طرح ها و لوایح را شروع کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مگر دلت برای مصوبات غیر قابل اجرا و غیر اولویت دار و مغاییر با مصوبات قبلی تنگ شده
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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