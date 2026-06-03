پیشنهادی متفاوت برای برگزاری جلسات مجلس
جلسات مجلس برای تصویب قانون تنگه هرمز را در میادین شهر برگزار کنید؛ مردم با زنجیره انسانی از شما محفاظت کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۸| |
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گزارش خطا
احتمال تغییر تیم مذاکرهکننده آمریکا نشاندهنده تمایل واشنگتن به توافق است / ونس اختیارات لازم را در اختیار نداشت
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
مجلس چرا سه ماه تعطیل اینکه میگن جلسات کمیسیون ها بوده و وبیناری این جلسات همش بدون فایده و فرمالیته جلسات حضوری و بررسی طرح ها و لوایح را شروع کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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