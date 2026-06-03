بیانیه وزارتامورخارجه درمحکومیت حملات امروز آمریکا
وزارت خارجهٔ ایران در بیانیهای اعلام کرد: اقدام تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا در تعرض به یک نفتکش ایرانی در تنگه هرمز و حمله به یک دکل مخابراتی در جزیره قشم که در بامداد چهارشنبه از مبدأ ۲ کشور منطقه صورت گرفت را بهشدت محکوم میکنیم.
به گزارش تابناک؛ این اقدامات تجاوزکارانه نهتنها نقض آتشبس ۱۹ فروردین است، بلکه نقض فاحش اصل بنیادین منع توسل به زور بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و حقوق بینالملل است.
ضمن محکومکردن اقدام آمریکا در استفادهٔ استعماری از قلمرو و امکانات کشورهای منطقه برای پیشبرد طرحهای تجاوزکارانه علیه ایران، مسئولیت مستقیم و روشن حاکمان کویت و بحرین در رابطه با اقدامات تجاوزکارانه شب گذشته را خاطرنشان میکند.
هر کشوری در اجازهدادن به طرفهای متجاوز برای استفاده از قلمرو خاکی، دریایی و هوایی یا امکانات و پایگاههای مستقر در قلمرو آنها جهت انجام یا پشتیبانی از تجاوز نظامی علیه ایران، نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بینالملل و اصل حسن همجواری بوده و وفق قطعنامه شمار ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مثابه ارتکاب عمل تجاوزکارانه علیه ایران محسوب میشود.
بدیهی است مسئولیت آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی و طرفهایی است که با دراختیارگذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری میدهند.