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به‌روزرسانی راهبرد امنیتی روسیه در خلیج فارس

وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه گفت که کرملین مفهوم امنیت جمعی خود را برای منطقه خلیج فارس به‌روزرسانی کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۵
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به‌روزرسانی راهبرد امنیتی روسیه در خلیج فارس

وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه گفت که کرملین مفهوم امنیت جمعی خود را برای منطقه خلیج فارس به‌روزرسانی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این وزارتخانه در بیانیه‌ای توضیح داد که روسیه از همه کشورهای علاقه‌مند دعوت می‌کند تا در تدوین مفهوم امنیت جمعی برای منطقه خلیج فارس مشارکت کنند.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، در این بیانیه آمده است: «در بحبوحه بحران منطقه ناشی از تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مفهوم امنیتی روسیه در منطقه خلیج فارس به‌روزرسانی و با عناصر مرتبط تکمیل شده است».

این بیانیه می‌افزاید که روسیه معتقد است که این سند با هدف ایجاد انگیزه جدید برای «فرآیند بحث اساسی درمورد ایده‌ها و پیشنهادها» با هدف تشکیل تدریجی یک سیستم جامع امنیت جمعی در منطقه مشخص شده، تدوین شده است.

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