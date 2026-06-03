روسیه: آینده مذاکرات اوکراین در گرو تحولات ایران است
این مقام روس گفت: ایالات متحده هیچ فرصتی برای حل و فصل مسالمتآمیز وضعیت اوکراین ندارد زیرا در حال حاضر به طور کامل در درگیریهای خاورمیانه گرفتار شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ این مقام روس همچنین با تاکید بر اینکه تا زمانی که مناقشه ایران به یک نتیجه منطقی نرسد، برای آمریکاییها دشوار خواهد بود که به طور فعال در سایر امور مهم بینالمللی مشارکت کنند، خاطرنشان کرد: پیشبینی اینکه این اتفاق چه زمانی به وقوع خواهد پیوست کاملا غیرممکن است چرا که این اتفاق شاید همین فردا رخ دهد و یا اینکه چند ماه به طول بینجامد.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مسکو بهطور کامل آماده دستیابی به توافقی برای حل و فصل درگیری اوکراین است.
سرگئی ریابکوف در عین حال با تاکید بر اینکه بدون پرداختن به ریشههای بحران، دستیابی به توافق نهایی ممکن نیست، گفت: تمرکز باید بر مساله اصلی باشد. ما بهطور کامل آمادهایم و انتظار داریم طرف مقابل نیز همین رویکرد را داشته باشد.
این مقام ارشد روس استدلال کرد که اوکراین و حامیان اروپاییاش که علاقهای به یک راهحل مسالمتآمیز ندارند، درست زمانی که طرفین به دستیابی به توافق صلح نزدیکتر شدهاند، تلاشهای خود را برای منحرف کردن توافق افزایش دادهاند.
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: فکر میکنم که ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۴ دی ۱۴۰۴) به عنوان نقطه عطفی در یاد ما باقی خواهد ماند، زمانی که به واقع به یک راهحل نزدیک شدیم با این حال، اینکه بتوانیم با تلاش نهایی به توافق برسیم، به کار ما و اراده سیاسی طرف مقابل بستگی دارد، بهویژه در زمانی که کییف و حامیان مالی آن بهویژه در اتحادیه اروپا که علاقهای به توافق ندارند، تلاشهای خود برای منحرف کردن آن را مضاعف کردهاند.