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استعفای غافلگیر کننده در بدنه موساد!

کانال ۱۲ رژیم اشغالگر از استعفای یکی از برجسته‌ترین مقامات موساد، به‌دنبال انتصاب «رومان گوفمن» به ریاست این سازمان خبر داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده وجود تنش در داخل این نهاد رژیم صهیونیستی است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۷
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استعفای غافلگیر کننده در بدنه موساد!

بر اساس گزارش این شبکه، شخصیتی که با حرف «د» از او یاد شده، رئیس بخش «تیفیل» (مسئول روابط اطلاعاتی خارجی در موساد)، ساعات پس از حکم دیوان عالی مبنی بر تثبیت انتصاب گوفمن به ریاست موساد، استعفای خود را اعلام کرد. این مقام مستعفی که پیش از آن، عالی‌ترین جایگاه در میان رؤسای بخش‌های موساد را داشت، یکی از کاندیداهای اصلی برای ریاست این سازمان محسوب می‌شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بخش «تیفیل» (به معنای جهان) مسئولیت مدیریت روابط اطلاعاتی خارجی موساد، هماهنگی با سرویس‌های اطلاعاتی جهان و همچنین توسعه و مدیریت کانال‌های ارتباطی و روابط دیپلماتیک با کشورهایی را بر عهده دارد که فاقد روابط رسمی با رژیم صهیونیستی هستند.

همچنین اشاره شده است که شخص «د»، از بنیان‌گذاران بخش امنیت سایبری در موساد بوده و ریاست آن را نیز بر عهده داشته است. وی در سال‌های اخیر نیز مذاکرات غیرمستقیم مربوط به پرونده تبادل اسرا و آتش‌بس در نوار غزه را هدایت کرده بود.

این استعفا در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر در روز دوشنبه، قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی با رد اعتراضات سازمان‌های مدنی و حقوقی، حکم انتصاب گوفمن را تأیید کردند و او از امروز (سه‌شنبه) به‌طور رسمی وظایف خود را آغاز می‌کند.

هفته گذشته، «گالی بهاراف میارا»، مشاور قضایی کابینه اسرائیل، با وجود تأیید گوفمن توسط کمیته انتصاب مقامات عالی، از دادگاه خواسته بود انتصاب وی را لغو کند. میارا معتقد بود پرونده‌ای که گوفمن در سال ۲۰۲۲ در آن درگیر بوده (مرتبط با اعمال نفوذ بر روی یک فرد زیر سن قانونی به نام «اوری الماکایس»)، اعتبار و سلامت انتصاب او را به‌شدت زیر سؤال می‌برد و چالش‌های اساسی در فرآیند تأیید وی ایجاد می‌کند.

طبق گزارش کانال ۱۵ عبری، این ماجرا به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که گوفمن فرمانده یک یگان ارتش در بلندی‌های جولان بود و موفق شد «الماکایس» (که در آن زمان زیر سن قانونی بود) را برای انجام مأموریت‌هایی به‌کار بگیرد. پس از آن، سرویس امنیت عمومی (شاباک)، الماکایس را به اتهام جاسوسی خطرناک و انتشار اطلاعات محرمانه در اینترنت بازداشت کرد. اگرچه گوفمن هرگونه ارتباط خود با وی را انکار کرد، اما این فرد حدود یک ماه بازداشت بود تا اینکه در نهایت اتهامات علیه او پس از مشخص شدن این موضوع که در واقع تحت فرمان ارتش عمل می‌کرده، لغو شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اواخر سال گذشته میلادی، انتصاب گوفمن را که پیش‌تر دبیر نظامی او بود، به عنوان رئیس جدید موساد اعلام کرده بود.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
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