افزایش اختلافات داخلی آمریکا درباره جنگ مجدد با ایران
یک منبع آگاه امنیتی اطلاعات خارجی ایران با اشاره به توئیت اخیر ترامپ اعلام کرد: این پیام نشان میدهد اختلافات سیاسی درون هیئت حاکمه آمریکا درباره عدم پیشرفت در روند توافق با ایران و نگرانی از ورود مجدد آمریکا به جنگ افزایش یافته است.
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به گزارش تابناک، یک منبع آگاه امنیتی اطلاعات خارجی ایران در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به توئیت اخیر ترامپ اعلام کرد: بررسیهای انجامشده از پشت پرده توئیت اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که خطاب به دموکراتها و جمهوریخواهان گفته بود «آنها نمیفهمند و بارها و بارها به طور منفی اظهار نظر میکنند»، نشان میدهد اختلافات سیاسی درون هیئت حاکمه آمریکا درباره عدم پیشرفت در روند توافق با ایران و نگرانی از ورود مجدد آمریکا به جنگ افزایش یافته است.
این منبع آگاه افزود: بخشی از این اختلاف ناشی از فشار کشورهای شورای هماهنگی خلیج فارس مبنی بر عدم تحمل هزینههای جنگ مجدد در منطقه و بخشی دیگر نیز ناشی از مخالفت جدی برخی مقامات آمریکایی با همراهی ترامپ در اجرای طرحهای توسعهطلبانه و پرهزینه کابینه امنیتی اسرائیل است.
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