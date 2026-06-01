افزایش اختلافات داخلی آمریکا درباره جنگ مجدد با ایران

یک منبع آگاه امنیتی اطلاعات خارجی ایران با اشاره به توئیت اخیر ترامپ اعلام کرد: این پیام نشان می‌دهد اختلافات سیاسی درون هیئت حاکمه آمریکا درباره عدم پیشرفت در روند توافق با ایران و نگرانی از ورود مجدد آمریکا به جنگ افزایش یافته است.

به گزارش تابناک، یک منبع آگاه امنیتی اطلاعات خارجی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به توئیت اخیر ترامپ اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده از پشت پرده توئیت اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که خطاب به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گفته بود «آنها نمی‌فهمند و بارها و بارها به طور منفی اظهار نظر می‌کنند»، نشان می‌دهد اختلافات سیاسی درون هیئت حاکمه آمریکا درباره عدم پیشرفت در روند توافق با ایران و نگرانی از ورود مجدد آمریکا به جنگ افزایش یافته است.

این منبع آگاه افزود: بخشی از این اختلاف ناشی از فشار کشورهای شورای هماهنگی خلیج فارس مبنی بر عدم تحمل هزینه‌های جنگ مجدد در منطقه و بخشی دیگر نیز ناشی از مخالفت جدی برخی مقامات آمریکایی با همراهی ترامپ در اجرای طرح‌های توسعه‌طلبانه و پرهزینه کابینه امنیتی اسرائیل است.