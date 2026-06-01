گفتوگوی ترامپ با نتانیاهو پس از تشدید حملات به لبنان
یک رسانه صهیونیست اعلام کرد: نتانیاهو و ترامپ در حال گفتگوی تلفنی هستند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۰۳| |
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به گزارش تابناک، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.
این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت روی داده است.
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