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گفت‌وگوی ترامپ با نتانیاهو پس از تشدید حملات به لبنان

یک رسانه صهیونیست اعلام کرد: نتانیاهو و ترامپ در حال گفتگوی تلفنی هستند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۰۳
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گفت‌وگوی ترامپ با نتانیاهو پس از تشدید حملات به لبنان

به گزارش تابناک، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.

این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت روی داده است.

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