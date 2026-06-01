چگونه در هوای آلوده از خود محافظت کنیم؟

این فوق‌تخصص ریه با اشاره به علائم ریوی ناشی آلودگی هوا، تصریح کرد: علائم مسمومیت ریوی به دنبال آلودگی هوا شامل خس خس سینه، مشکل تنفسی به دلیل تحریک مجاری تنفسی و سرفه و تنگی نفس‌های فعالیتی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ یک فوق‌تخصص ریه با اشاره به آلودگی هوا گفت: نکته مهم این است که در شرایط آلودگی هوا تا حد ممکن از حضور در فضا‌های باز خودداری شده و در صورت لزوم حضور، از ماسک‌های مخصوص استفاده شود.

مهناز مزدوریان در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به آلودگی هوای مشهد و تعریف این آلودگی، اظهار کرد: آلودگی هوا، وجود هرگونه ماده یا ذرات آلاینده در هوا و جو است که باعث می‌شود سلامت انسان و هر موجود زنده‌ای به خطر افتد. حاصل این آلودگی هوا می‌تواند منتج از منابع طبیعی به صورت طوفان گردوغبار یا آتش‌سوزی وسیع در جنگل‌ها و یا انسانی و حاصل عوارض فعالیت انسان مانند آلاینده خودرو و استفاده از سوخت‌های فسیلی باشد.

وی با بیان اینکه ذرات معلقی در ترکیبات آلودگی هوا وجود دارد، بیان کرد: این ذرات شامل سرب، دی‌اکسید نیتروژن، اوزون، دی‌اکسید کربن و گوگرد هستند که سبب عوارضی در ریه می‌شوند که این عوارض ریوی مرتبط با آلودگی هوا سبب ایجاد آسم، تشدید حملات آن و بیماری انسدادی ریه و تشدید برونشیت شده و به خصوص در افراد سیگاری و ساکن مناطق صنعتی در درازمدت سبب افزایش خطر سرطان ریه و عفونت حاد و آلرژی خواهد شد.

این فوق‌تخصص ریه با اشاره به علائم ریوی ناشی آلودگی هوا، تصریح کرد: علائم مسمومیت ریوی به دنبال آلودگی هوا شامل خس خس سینه، مشکل تنفسی به دلیل تحریک مجاری تنفسی و سرفه و تنگی نفس‌های فعالیتی می‌شود.

دکتر مزدوریان با اشاره به گروه‌های حساس نسبت به آلودگی هوا، گفت: افراد سالمند و بالای ۶۵ سال به دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض خطر هستند، گروه دیگر حساس خانم‌های باردار است که این آلودگی سبب زایمان زودرس و کاهش وزن نوزاد و همچنین کودکان، چون روند ایمنی آنان تکامل پیدا نکرده، دچار علائم ناشی آلودگی هوا خواهند شد.

وی با بیان توصیه‌های پزشکی جهت پیشگیری از آسیب‌های آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: اولین مورد توصیه می‌شود افراد فعالیت‌های خود را در فضای باز انجام نداده و در صورت لزوم خروج از منزل از ماسک استفاده کنند به خصوص ماسک‌های N ۹۹ که بتواند جلوی ورود ذرات معلق به داخل راه‌های هوایی را بگیرد.

این دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: نظارت‌هایی بر شاخص کیفیت هوا و اطلاع‌رسانی در خصوص آن باید صورت گیرد. افزایش فضای سبز در اطراف محیط زندگی و تقویت سیستم ایمنی مانند استفاده از ویتامین، مایعات فراوان و آنتی‌اکسیدان‌ها در این شرایط بسیار کمک‌کننده است.